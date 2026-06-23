Hàng công đã ổn

Nhìn vào danh sách triệu tập lên tuyển Việt Nam lần này, sự chú ý ban đầu của người hâm mộ dễ dàng bị thu hút bởi những xáo trộn ở tuyến dưới. Tuy nhiên, lý do sâu xa để HLV Kim Sang Sik dồn toàn lực cho mặt trận phòng ngự lại xuất phát từ một thực tế: Hàng công của đội tuyển Việt Nam hiện tại đã rất ổn nên không cần quá phải âu lo.

Về mặt lý thuyết, chưa bao giờ chiến lược gia người Hàn Quốc sở hữu trong tay nhiều họng pháo hạng nặng và đa dạng đến thế. Sự xuất hiện của ba nhân tố chất lượng vừa hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch gồm Hoàng Hên, Tài Lộc và Đăng Khoa đã giải quyết triệt để bài toán thể hình, tốc độ và khả năng càn lướt ở 1/3 sân đối phương.

Hàng công tuyển Việt Nam đang rất mạnh

Bên cạnh đó, bộ khung cũ đang vào độ chín như Đình Bắc, Hai Long hay đặc biệt Nguyễn Xuân Son giúp cho HLV Kim Sang Sik có thêm nhiều lựa chọn, cũng như an tâm hơn cho chặng đường phía trước.

Khi hàng công đã sở hữu những nhân tố có thể tự tạo đột biến và giải quyết trận đấu, chiến lược gia người Hàn Quốc không còn phải quá đau đầu tính toán cho tuyến trên.

Việc ghi bàn giờ là câu chuyện của các ngôi sao, và HLV Kim Sang Sik có thể thảnh thơi quay sang chăm chút cho phần việc mà ông ưu tiên nhất: Bảo vệ thành quả.

Tìm sự chắc chắn cho hàng thủ

Nếu quan sát kỹ từ U23 Việt Nam cho tới tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik, có thể thấy một điểm chung rất rõ ràng: chiến lược gia người Hàn Quốc luôn đề cao sự chắc chắn giống thời ông Park Hang Seo.

Thực tế cũng chứng minh điều đó khi cả hai đội bóng mà HLV Kim Sang Sik dẫn dắt đều sở hữu số bàn thua tương đối ít, dù là giao hữu hay đến giải đấu chính thức.

Để HLV Kim Sang Sik tập trung vào việc gia cố hàng phòng ngự

Nhưng ít bàn thua không đồng nghĩa hàng phòng ngự đã thật sự hoàn hảo. Nhiều trận đấu dù trước những đối thủ không mạnh, vượt trội tuyển Việt Nam vẫn để lộ khoảng trống lộ ra trước vòng cấm, hay phải nhận bàn thua xuất phát từ sai lầm cá nhân tới các tình huống để đối thủ tạo cơ hội mười mươi vẫn xuất hiện với tần suất đáng lo ngại.

Bởi vậy, việc triệu tập tới 11 cầu thủ phòng ngự ở đợt tập trung đang diễn ra không phải là điều bất ngờ khi chiến lược gia người Hàn Quốc muốn rà soát lại lực lượng, không chỉ là câu chuyện tìm người đá chính cho ASEAN Cup 2026, mà còn nằm trong quá trình xây dựng bộ khung lâu dài cho tuyển Việt Nam.

Chính vì thế, việc gọi tới 1 đội hình gồm các cầu thủ nơi hàng phòng ngự không phải là sự thận trọng thái quá, chỉ đơn giản HLV Kim Sang Sik hiểu rằng một hàng công mạnh giúp chiến thắng từng trận đấu, nhưng một hàng thủ kiên cường mới đi đến vinh quang cuối cùng.

Và tới đây, cuộc chiến vị trí nơi hàng thủ tuyển Việt Nam thực sự sẽ rất căng, khi mọi sự chú ý của ông Kim Sang Sik đang dồn về khu vực này.