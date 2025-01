Hội nghị tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2024 của PC Hà Tĩnh có sự tham gia của lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và lãnh đạo EVNNPC. Ảnh: PC Hà Tĩnh

Theo báo cáo của PC Hà Tĩnh, năm 2024, ngành điện tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, thời tiết bất lợi gây thiệt hại lớn cho hệ thống điện,... điều này tác động không nhỏ đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của công ty. Tuy nhiên, PC Hà Tĩnh đã dốc sức, đồng lòng vượt qua khó khăn đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, song song nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh và dịch vụ khách hàng, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Với sự cố gắng vượt bậc đó, công ty đã vinh dự được Ủy ban quản lý vốn nhà nước tặng cờ thi đua, được EVNNPC tặng thưởng Giải 3 hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao. Đây là động lực to lớn để tập thể PC Hà Tĩnh tiếp tục cố gắng, nỗ lực hơn nữa trong năm 2025, tạo đà bức phá để gặt hái thêm nhiều thành công và thắng lợi những năm kế tiếp.

Năm 2025, PC Hà Tĩnh đặt ra mục tiêu: Sản lượng điện thương phẩm đạt trên 1.726 triệu/Kwh. Giá bán bình quân đạt trên 2.220,41đồng/Kwh. Thu nộp tiền điện đạt 100%. Tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt trên 94,52%. Tỷ lệ cung cấp dịch vụ điện theo phương thức điện tử, cấp độ 4 đạt 100%. Tổn thất điện năng 4,99%, giảm 1,43% so với thực hiện năm 2024. Đảm bảo các chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện; phấn đấu khởi công hoàn thành 13 dự án, đóng điện 35 dự án; đảm bảo tiến độ quyết toán và giải ngân theo kế hoạch của tổng công ty.

Ông Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: PC Hà Tĩnh

Thực hiện phương châm “điện đi trước một bước”, ông Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị PC Hà Tĩnh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, vướng mắc, tập trung đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, phục vụ tốt nhu cầu phát triển ngày càng cao của các phụ tải, đảm bảo an ninh năng lượng và sự phát triển chung của kinh tế, chính trị, xã hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hạn chế tối đa các rủi ro gây mất an toàn điện trong nhân dân; ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh và vận hành lưới điện; phát triển các dịch vụ chăm sóc khách hàng, nâng cao uy tín ngành điện.

Biểu dương tinh thần lao động hăng say, nhiệt huyết của CBCNV PC Hà Tĩnh, ông Vũ Anh Phương - Phó Tổng Giám đốc EVNNPC - mong muốn tập thể đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2024, nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2025.

Ông Vũ Anh Phương - Phó Tổng Giám đốc EVNNPC - nhấn mạnh: "2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối cùng để thực hiện thành công kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025, cũng là năm nền tảng để triển khai hiệu quả kế hoạch giai đoạn 2026 - 2030; yêu cầu, thách thức đi cùng với nhiệm vụ nặng nề, vì vậy, mỗi CBCNV công ty cần có những bước chuyển biến mạnh mẽ, tích cực đổi mới, sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm; chung sức, đồng lòng và nhanh chóng bắt tay vào thực hiện các kế hoạch, nhiệm vụ trong năm mới”.

Ông Vũ Anh Phương - Phó Tổng Giám đốc EVNNPC phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PC Hà Tĩnh

Ông Phạm Công Thành - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PC Hà Tĩnh - bày tỏ mong muốn PC Hà Tĩnh tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo tỉnh và tổng công ty để thực hiện tốt hơn nữa các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2025 và những năm tiếp theo.

Ông Phạm Công Thành - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PC Hà Tĩnh

Với quyết tâm “không ngừng đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, bứt phá để hoàn thành nhiệm vụ được giao”, Hội nghị tổng kết công tác SXKD năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025 của PC Hà Tĩnh đã diễn ra thành công tốt đẹp. Tại hội nghị, công ty đã phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2025 và khen thưởng các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2024.

Lãnh đạo PC Hà Tĩnh trao cờ và giấy khen cho các phòng chức năng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2024. Ảnh: PC Hà Tĩnh

Phương Thảo