Sau hơn 23 năm công tác ở Cục An ninh Nội địa (Bộ Công an), công an các tỉnh và là cán bộ chủ lực trong việc đấu tranh với các đối tượng chống phá ở Tây Nguyên và các tỉnh phía Nam, ngày 1/7/2022, Đại tá Nguyễn Hồng Phong được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Ông Phong nhớ như in từng ngày, từng tháng khi đặt chân đến làm nhiệm vụ ở địa bàn mà theo cách gọi của vị Đại tá là “lạ mà quen”. Bởi, ông từng có 3 năm làm Tổ phó Tổ công tác của Bộ Công an công tác tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình khi xảy ra các vụ việc phức tạp do sự cố môi trường biển do công ty Formosa gây ra.

1 năm, 1 tháng, 18 ngày đã qua ở Hà Tĩnh, vị Đại tá quê Phú Thọ tâm sự: “Người Hà Tĩnh thẳng thắn, chân thành và cũng rất quyết liệt, không xuôi chiều. Cũng vì thế, những ngày đầu về nhận nhiệm vụ tại Hà Tĩnh, người dân rất quan tâm, quan sát "để xem anh Tiến sĩ, Giám đốc trẻ mần ăn ra răng”.

Đại tá Phong cho biết thêm, chính đức tính ấy tạo thuận lợi cho chúng tôi trong quá trình công tác và đó cũng là áp lực để không phụ sự tin tưởng của nhân dân.

Hơn một năm qua, Công an Hà Tĩnh với những thành tích xuất sắc đã được Bộ trưởng Công an viết thư khen, động viên và nhận được nhiều động viên của Tỉnh ủy Hà Tĩnh. Đặc biệt, cá nhân Đại tá Nguyễn Hồng Phong được tặng Huân chương chiến công hạng Nhì; nhiều cá nhân được tặng Huân chương chiến công, Bằng khen của Thủ tướng và hàng trăm Bằng khen của Bộ trưởng Công an và Chủ tịch tỉnh.