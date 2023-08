Ngày 14/8, Công an tỉnh Đồng Nai mở đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự những tháng cuối năm 2023.

Tham dự lễ ra quân có ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Bí thư Tỉnh ủy; Võ Tấn Đức - quyền Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cùng lãnh đạo công an các đơn vị huyện, thành phố trên địa bàn.

Lễ ra quân trấn áp tội phạm những tháng cuối năm tại Đồng Nai. Ảnh: Hoàng Anh

Phát biểu tại buổi lễ, ô Võ Tấn Đức, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh biểu dương, đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Trong đó, nổi bật là vai trò tham mưu, nòng cốt của lực lượng công an, đã nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ông Võ Tấn Đức yêu cầu lực lượng Công an tỉnh tiếp tục làm tốt công tác phối hợp với các cấp, ngành; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị để ngăn ngừa các loại tội phạm có xu hướng phức tạp, đặc biệt là tội phạm kiểu “tín dụng đen”, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội phạm đường phố...

Ông Võ Tấn Đức, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hoàng Anh

Tập trung nắm chắc tình hình, chủ động phát hiện, đấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm... qua đó, giữ vững môi trường an ninh, an toàn phục vụ các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tiếp thu ý kiến của lãnh đạo tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang - Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo thủ trưởng các đơn vị, công an huyện, thành phố huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tổ chức đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự theo kế hoạch đã đề ra, bảo đảm tuyệt đối an toàn dịp kỷ niệm 78 năm ngày Cách Mạng Tháng 8, Quốc khánh 2/9 và các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội dịp cuối năm.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Hoàng Anh

Phối hợp với các lực lượng chức năng tập trung lực lượng, phương tiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch; không để hình thành tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen” và phát sinh mới các địa bàn, tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội… Đồng thời, triển khai đồng bộ các giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông, đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn.

Các lực lượng công an tại buổi lễ ra quân. Ảnh: Hoàng Anh