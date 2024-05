Các nhà khoa học Vương quốc Anh đã phát hiện ra một hành tinh mới có khả năng hỗ trợ sự sống của con người và xét về mặt tương đối, hành tinh này được coi là cách Trái đất không quá xa.

Hành tinh này được đặt tên là Gliese 12b, không quá xa so với Trái đất nếu xét một cách tương đối. Nhiệt độ trên hành tinh này là khoảng 42 độ C, có nghĩa là con người có thể sinh sống được.

Theo Sky News , NASA| Video: Youtube@SciNews, The Guardian, What If