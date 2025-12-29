Trong vòng quay tấp nập và bất tận của các phiên chợ ở Lai Châu, phở Giáy luôn hiện diện, như một hương vị thân quen.

Người Giáy ở Lai Châu có nghề thủ công truyền thống là tráng bánh phở bằng tay qua các khay nhôm to có đường kính 20cm ở trong chảo nước to, sau đó được cắt bằng tay thành những sợi phở to và dày.

Phở Giáy được bày bán tại chợ phiên trong tuần. Từ nguyên liệu bánh phở, người Giáy chế biến thành các món phở chan, phở chua… rất đặc trưng, mang đến phong vị ẩm thực độc đáo cho du khách - thứ đặc sản riêng có của đồng bào dân tộc nơi đây.

Từ hạt gạo trên nương đến bát phở nơi chợ phiên vùng cao, đồng bào dân tộc Giáy gửi gắm trong từng sợi phở không chỉ vị ngon, mà còn cả tinh hoa, hồn cốt của núi rừng Tây Bắc.

(Nguồn: Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại)