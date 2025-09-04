Ted Aroi là người Đài Loan (Trung Quốc), hiện sống ở Bangkok (Thái Lan). Anh vừa có chuyến du lịch Hà Nội và dành phần lớn thời gian để trải nghiệm món ăn “quốc dân” – phở. Chỉ trong 4 ngày, anh thử tới 10 món phở bò khác nhau.

Ted đến Hà Nội và trải nghiệm nhiều món phở khác nhau

Ted cho biết, các quán phở mà anh ghé thăm đều nhận được nhiều đánh giá tích cực trên Google từ đông đảo du khách quốc tế.

Trong đó, nhiều địa chỉ ăn uống nổi tiếng nằm ở phố cổ như: Phở 10 Lý Quốc Sư (phố Lý Quốc Sư); phở Thìn Bờ Hồ (phố Đinh Tiên Hoàng); phở Ông Vui (phố Hàng Giày); phở Sướng (ngõ Trung Yên); phở Khôi Hói (phố Hàng Vải); phở gia truyền Bát Đàn (phố Bát Đàn).

Ngoài ra, vị khách nước ngoài còn trải nghiệm cả phở gánh cô Thoa (phố Hàng Chiếu); phở Mạnh Cường (phố Hàng Muối); phở Lý Béo (phố Hàng Nón); phở bò Gốc Gạo (phố Ngọc Hà).

Một số món phở mà vị khách nước ngoài thưởng thức trong vài ngày khám phá Thủ đô

Để có cái nhìn khách quan, mỗi nơi Ted đều gọi suất phở thập cẩm với nhiều loại thịt bò khác nhau. Giá dao động từ 50.000 – 105.000 đồng/bát. Anh nhận xét, mỗi quán đều có hương vị riêng, hợp khẩu vị người này nhưng chưa chắc hợp người khác.

Suất phở thập cẩm mà Ted thích nhất

Anh chỉ ra 3 món phở mà bản thân yêu thích nhất dựa trên cảm nhận và quan điểm cá nhân. Trong đó, món phở đặc biệt ở quán Gốc Gạo được Ted đánh giá cao nhất.

Anh khen phở ở đây phục vụ đầy đặn các loại thịt như sốt vang, tái, chín, nạm, gầu… nhưng giá rẻ, một bát thập cẩm chỉ 50.000 đồng. Ngoài ra, nước dùng đậm đà, đặc sánh. Sợi phở mềm, hấp thụ được tất cả hương vị từ thịt bò và nước dùng.

Vị khách cũng tiết lộ, quán không nằm trong khu vực phố cổ nên giá thành bình dân hơn và mang lại cảm giác ăn uống như người bản địa thực thụ.

Chàng trai trẻ khen món phở ở quán Gốc Gạo có nước dùng đặc sánh, thịt bò và bánh phở đậm vị, giá thành bình dân

Hai món phở còn lại cũng được Ted dành nhiều lời khen, lần lượt là phở Sướng và phở Thìn Bờ Hồ.

Anh nhận xét, món phở Sướng khá giống phở 10 Lý Quốc Sư nhưng có hương vị đặc trưng riêng. Điểm cộng là quán không quá đông, thực khách thuận tiện thưởng thức món ăn. Giá bán của quán cũng khá hợp lý.

Một bát phở Sướng đặc biệt giá 80.000 đồng

Với phở Thìn Bờ Hồ, chàng trai trẻ khen hợp khẩu vị. Món phở được phục vụ trong bát to, đầy đặn thịt và hành lá thái nhỏ. Anh thấy giá 100.000 đồng/bát tương xứng với chất lượng, nước dùng ngọt thanh tự nhiên, thịt bò tươi, đa dạng các loại.

Trong đó, anh thích nhất phần thịt bò chín thái mỏng, ăn mềm mịn, đậm vị, cảm nhận rõ độ tươi ngon.

Ảnh: Ted Aroi