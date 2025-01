Hoa hậu Thuỳ Tiên, Quang Hùng MasterD, Lê Dương Bảo Lâm gieo vần “nói xấu” hai "anh trai" Jsol, Nicky tại tiết mục hài kịch của chương trình Sóng 25 - "Bí mật gia tộc".

Ở tiết mục hài kịch của chương trình Sóng 25 - Bí mật gia tộc phát sóng đêm Giao thừa ở kênh HTV2, Quang Hùng MasterD lần đầu diễn kịch thể hiện khả năng ứng biến trước Lê Dương Bảo Lâm, hoa hậu Thuỳ Tiên, Negav, Lê Giang, Võ Tấn Phát mà không biết trước kịch bản. Đây cũng là lần đầu hai "anh trai" Quang Hùng, Negav đứng chung sân khấu, diễn xuất cùng Thùy Tiên.

Quang Hùng MasterD lần đầu diễn kịch.

Quang Hùng MasterD đóng vai Quang Hồng - người hầu tháo vát được ông bá hộ Lê Dương Bảo Lâm ưu ái. Hoa hậu Thùy Tiên và Lê Giang lần lượt là con gái và chị gái bá hộ. Võ Tấn Phát vào vai tá điền và là bố ruột của Quang Hồng, Negav là bạn thân Quang Hồng, giả danh thành thầy đồ.

Ngay khi xuất hiện, Negav gây cười khi mặc áo dài vàng, tái hiện trang phục đi chúc Tết nổi tiếng của Quang Hùng MasterD trong quá khứ.

Diễn xuất của Negav:

Hoa hậu Thuỳ Tiên cũng gây ấn tượng với sự hoạt ngôn trong vở diễn.

Màn gieo vần “nói xấu” hai "anh trai" Jsol, Nicky của bộ ba Thùy Tiên - Quang Hùng - Dương Lâm là điểm nhấn của vở kịch. HIEUTHUHAI, Anh Tú Atus, Dương Domic, Quân A.P, Pháp Kiều "phiên bản nữ" cũng được Lê Dương Bảo Lâm hài hước điểm danh.

Các 'anh trai' phiên bản nữ được gọi tên.

Các "anh trai" được hài hước điểm danh:

Sóng 25 ngoài các nghệ sĩ từ Anh trai say hi, Our song Vietnam, Rap Việt, chương trình còn quy tụ loạt giọng ca như divo Tùng Dương, Tăng Duy Tân, Bùi Lan Hương, Hà Nhi, Juky San, LyLy, Vũ Phụng Tiên...

