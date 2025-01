Trong 4 tiếng của live concert Sóng 25 diễn ra tại TPHCM, các “anh trai” và dàn nghệ sĩ khách mời mang tới 19 tiết mục, cùng những màn giao lưu, thử thách hài hước.

Đóng vai trò đồng MC cùng Trấn Thành dẫn dắt chương trình là Anh Tú Atus, Dương Domic, Hurrykng và Wean. Khán giả hào hứng hoà giọng theo các bài hát từ Anh trai say hi, Rap Việt như Ngáo ngơ, Hào quang, Catch me if you can, Walk, Anh đã làm gì đâu, Anh trai hip hop… cùng những ca khúc mới từ dàn nghệ sĩ.

Mở đầu concert, Juky San, LyLy, Vũ Phụng Tiên, Danmy trình diễn Thắp sáng nơi anh cùng Captain, Đức Phúc, Hải Đăng Doo, Pháp Kiều, Hùng Huỳnh. Đây là 4 gương mặt được xác nhận sẽ tham gia chương trình Em xinh say hi, phát sóng vào đầu năm nay.

"Best hit” của Anh trai say hi - Catch me if you can lần đầu được đủ 7 thành viên của Team Tiểu học - Quang Hùng MasterD, Nicky, Công Dương, Negav, Dương Domic, Rhyder, Pháp Kiều trình diễn. Rhyder thừa nhận từng không chắc chắn về con đường nghệ thuật nhưng nhận ra đây chỉ là thời gian anh tìm hiểu bản thân. Dương Domic tâm sự từng không dám nhận mình là ca sĩ, sống khép kín ở nhà đến khi có cơ hội tham gia Anh trai say hi.

Kim phút kim giờ được trình diễn theo 2 phiên bản từ các giọng ca của Anh trai say hi, Our song Vietnam - Isaac, Hurrykng, Hieuthuhai, Pháp Kiều, Negav và Hoàng Hải, Mai Tiến Dũng.

Isaac hát Kim phút kim giờ kiểu Bolero; Tình đầu quá chén phiên bản bolero, cha cha cha được Negav, Pháp Kiều trình diễn; Hurrykng hát vọng cổ bài Walk.

Vũ Thảo My, Orange cùng Hà Trần, Thanh Lam kết hợp trong mashup Có bao lần - Sau lời từ khước. Trong màn giao lưu, MC Trấn Thành cho biết Em xinh say hi sẽ mời Vũ Thảo My, Orange tham gia. Hà Trần hài hước nói mình cũng sẽ “say hello”. Thanh Lam khen Dương Domic đẹp trai nhưng “hơi nhạt”.

Sau khi trình diễn Anh đã làm gì đâu? cùng rapper Nhật Hoàng, Thuỳ Chi được MC Trấn Thành xác nhận sẽ tham gia Em xinh say hi. Tiếp nối chương trình, dàn rapper Coolkid, Rhyder, Robber, Gill, B Ray trình diễn loạt ca khúc và thực hiện thử hứng rap ngẫu hứng chúc Tết.

Anh Tú, Hà Nhi, Quân A.P hòa giọng 3 ca khúc Đoá hồng chơi vơi - Tội cho em – Rồi em sẽ gặp một chàng trai khác. Mashup Mất kết nối - Nỗi đau đính kèm được Dương Domic, Anh Tú Atus, Rhyder trình diễn.

Tăng Duy Tân và Quang Hùng MasterD kết hợp trong ca khúc mới viết riêng cho Sóng 25 - Ánh mắt biết cười. Tăng Duy Tân tiết lộ sẽ tham gia Anh trai say hi mùa 2, mong các “anh trai” mùa 1 chia sẻ “bí kíp” cho mình.

Ngoài biểu diễn, tlinh mang cả sàn diễn thời trang lên sân khấu. Nhóm MOPIUS gồm Hurrykng, Jsol, Dương Domic, Quang Hùng MasterD thể hiện ca khúc Làn ưu tiên. Sau đó, Hurrykng kết hợp Wean hát Thờ ơ, cùng Dương Domic chúc Tết khán giả.

Bộ ba Lương Bích Hữu, OgeNus và Bùi Lan Hương có màn đu dây trên cao để kết màn tiết mục Đi giữa trời rực rỡ. Xuyên suốt phần trình diễn, các “anh trai” đi khắp sân khấu để tặng quà, lì xì khán giả.

Tùng Dương xuất hiện gây phấn khích, thể hiện ca khúc Tái sinh. Divo cùng Đức Phúc, Anh Tú, Anh Tú Atus, Erik, Captain, Quân A.P, Phạm Anh Duy, Phạm Đình Thái Ngân, Ali Hoàng Dương, Dương Domic khép lại concert Sóng 25 với ca khúc Khát vọng là người Việt.

MC Trấn Thành tiết lộ, vé bộ phim tài liệu Anh trai say hi: Kẻ phản diện tạo nên người hùng sẽ được mở bán sau concert.

