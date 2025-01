Trước thềm diễn ra live concert "Sóng 25" vào tối nay, dàn "Anh trai" và các nghệ sĩ khách mời tích cực tham gia tổng duyệt chương trình.

Tại "Sóng 25", các bài hát ở "Anh trai say hi" như "Catch me if you can", "Hào quang", "Ngáo ngơ" sẽ được làm mới. Riêng "Kim phút kim giờ" lần đầu được trình diễn liveband với ban nhạc Hoài Sa.

Anh Tú Atus, Rhyder thử giọng với dàn liveband.

Wean Lê và Hurrykng được cho rằng sẽ trình diễn tiết mục "Airplan mode" từ "Anh trai say hi" hoặc đưa ca khúc mới "Thờ ơ" lên sân khấu.

Lần đầu “team tiểu học” hội tụ đủ 7 thành viên Negav, Nicky, Công Dương, Quang Hùng MasterD, Pháp Kiều, Dương Domic, Rhyder, cùng trình diễn "Catch me if you can".

Negav, Nicky hài hước "biến tấu" ca khúc "Catch me if you can":

Tiết mục đáng mong chờ nhất là màn hoà giọng giữa divo Tùng Dương và các "Anh trai" với ca khúc "Khát vọng là người Việt". Phiên bản hit “Tái sinh” của Tùng Dương hiện đang có mặt ở top Thịnh hành trên YouTube sẽ được trông chờ với sự kết hợp của các anh trai cùng giọng ca lớn như Tùng Dương.

Hai "Hit-maker" Quang Hùng MasterD và Tăng Duy Tân đứng chung sân khấu gây tò mò về ca khúc cả hai sẽ trình diễn.

Có mặt trong buổi tổng duyệt còn có Anh Tú, Hà Nhi, diva Hà Trần, Hoàng Hải, Lương Bích Hữu, Vũ Thảo My, Orange…

Live concert "Sóng 25" quy tụ những nghệ sĩ đến từ các chương trình Anh trai say hi, Bài hát của chúng ta, Rap Việt…

Karik, Mason Nguyễn, DANMY tập luyện cho tiết mục "Nói là làm":

Ảnh, video: BTC