Cảnh sát Pháp mở 'cuộc đua sinh tử' cứu báu vật bị đánh cắp trước khi bị phá hủy

Sau vụ trộm táo tợn tại bảo tàng Louvre, cảnh sát Pháp đang bước vào “cuộc đua với thời gian” để truy bắt thủ phạm và thu hồi 8 báu vật hoàng gia bị đánh cắp. Theo các chuyên gia, chỉ cần chậm một chút, những bảo vật này sẽ biến mất mãi mãi.