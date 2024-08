Rapper Wean Lê - nhân vật chính trong tin đồn tình cảm với ca sĩ Miu Lê - ra MV nhạc buồn sau khi rời cuộc thi "Anh trai say hi".

MV Thờ ơ là sản phẩm đầu tiên của rapper Wean Lê sau khi dừng chân tại Anh trai say hi. Bài hát ra đời cách đây 1 năm - lúc anh đối diện với sự cô độc. Câu chuyện trong Thờ ơ dựa trên trải nghiệm tình cảm của chính tác giả.

"Đó là quãng thời gian buồn nhất, gặp nhiều vấn đề cảm xúc nhất với tôi trong những năm gần đây. Tôi thu mình lại, không gặp ai cũng không làm gì, dành trọn 24 tiếng cho bản thân quanh quẩn trong nhà", Wean Lê kể.

Rapper ấp ủ bài này lâu nhưng sáng tác khá nhanh, khoảng 1 buổi. Do thi Anh trai say hi, việc phát hành sản phẩm bị hoãn đến nay. MV tối giản vì 9X muốn người nghe tập trung vào âm nhạc.

Anh nói thêm: "Thờ ơ là góc nhìn của tôi về cuộc sống, tâm tư của người đàn ông sau khi chia tay, không còn cơ hội hàn gắn. Chúng tôi thường không chấp nhận sự thật để rồi đắm chìm vào quãng thời gian tiếc nuối trong khi người kia đã vượt qua".

Rapper Wean Lê. Ảnh: NVCC

Rapper Wean Lê vừa dừng chân tại vòng bán kết cuộc thi Anh trai say hi. Anh không thấy cảm xúc quá nặng nề, thay vào đó là tự hào.

Với anh, quá trình thi mang lại trải nghiệm đáng nhớ trong sự nghiệp và tuổi trẻ. Anh có dịp tìm hiểu, khai thác thêm khả năng của chính mình, gặp gỡ các anh em trong nghề và có thêm những mối quan hệ sau chương trình.

Hai "anh trai" mà Wean Lê thân thiết là Hurrykng và Negav. Trong suy nghĩ của anh, họ hồn nhiên và chân thành. Sau chương trình, rapper thích nhảy hơn dù vẫn chưa giỏi, dự định thử sức với nhảy trong các sản phẩm tới.

Hiện, anh không định tiếp tục tham gia gameshow mà tập trung vào trau dồi bản thân và phát triển sự nghiệp.

Wean Lê sinh năm 1998, là rapper đa tài. Ngoài âm nhạc, anh còn gây ấn tượng với phong cách thời trang, từng xuất hiện trên Tạp chí Elle Trung Quốc, đóng phim Trường học bá vương của đạo diễn Duy Joseph và MV Ngày tận thế của ca sĩ Tóc Tiên.

Sau khi gây "sốt" tại cuộc thi Anh trai say hi, anh bị đồn đang hẹn hò với ca sĩ Miu Lê.