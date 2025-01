Đêm 20/1 (21 tháng Chạp), hàng nghìn người đổ về nhà ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) để chờ đón người thân từ nước ngoài về ăn Tết. Cảnh tượng kín mít chỗ đứng diễn ra từ tối đến rạng sáng hôm sau bên ngoài sảnh.

23h, nhiều người đứng ôm hoa cả đêm ngóng chờ giây phút đoàn tụ.

Những ánh mắt hướng về cửa ra hoặc bảng thông tin các chuyến bay, chờ người thân xuất hiện trong đoàn khách đi ra.

6 anh chị em ông Nguyễn Vũ Lộc cùng tới sân bay Tân Sơn Nhất để chờ đón em trai ruột đang sinh sống tại Texas (Mỹ) hạ cánh. "Mấy năm em tôi mới về ăn Tết nên cả nhà ai cũng hân hoan. Lần này về 3 tháng, cậu em muốn đi đâu gia đình sẽ cùng nhau đi", ông Lộc nói.

Nhiều người tận dụng mọi chỗ ở sảnh chờ để vừa đợi người thân, vừa tranh thủ nghỉ ngơi.

Gần 1h sáng 22 tháng Chạp, những chuyến bay từ Mỹ, Canada, Australia, Hàn Quốc, Nhật Bản... liên tục đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Đông đảo Việt kiều ra khỏi ga trong sự háo hức của người thân. Lực lượng an ninh phải thường xuyên nhắc nhở mọi người không tràn vào lối đi của hành khách.

Đến sân bay từ 18h, sau gần 6 tiếng chờ đợi, đôi vợ chồng từ Long Xuyên (An Giang) ôm chầm cô con gái Võ Thái Thiên An. "Tôi rất hạnh phúc và mong chờ gặp lại gia đình, bạn bè sau 2 năm du học tại Tasmania (Úc). Tôi đã đặt vé trước cả nửa năm", Thiên An không giấu nổi xúc động chia sẻ.

Thiên An cũng cho biết, cô sẽ dành 3 tuần để đoàn viên và đi du lịch cùng bạn bè.

Khoảnh khắc xúc động, vỡ òa trong vòng tay yêu thương khi nhiều người không mấy khi có dịp về Việt Nam ăn Tết.

Bé Huỳnh Thúy, 6 tuổi (áo trắng) vui vẻ khi được nhận quà từ người chị gái trở về từ Đài Loan.

Theo Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, sản lượng chuyến bay mỗi ngày đạt trên 800 chuyến, trong đó ngày cao nhất trên 970 chuyến. So với cùng kỳ năm trước, tăng 6,25% chuyến bay, tăng 5,36% tổng số khách.

Sản lượng dự kiến cao điểm Tết Nguyên đán 2025 (14/1-12/2/2025, tức từ 15 tháng Chạp đến hết 15 tháng Giêng) tại sân bay Tân Sơn Nhất là khoảng 26.000 chuyến bay, với tổng số khoảng 4 triệu lượt hành khách. Trong đó, khách quốc tế đạt 1,5 triệu và khách quốc nội đạt 2,5 triệu.