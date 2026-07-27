Vậy “phát triển xanh phải tạo sự cạnh tranh” được hiện thực hoá như thế nào? Ông Niwat Athiwattananont cho biết, hơn ba thập kỷ qua, các khoản đầu tư của SCG tại Việt Nam đã không ngừng phát triển, từ việc cung cấp các vật liệu thiết yếu đến xây dựng năng lực sản xuất tiên tiến hơn, có giá trị gia tăng cao hơn và bền vững hơn.

Một trong những dự án trọng điểm là Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn (LSP) tại xã Long Sơn, TP.HCM. Đây được xem là dự án chiến lược, thể hiện cam kết đầu tư dài hạn của SCG cũng như niềm tin vào vai trò của Việt Nam trong chuỗi sản xuất công nghiệp của khu vực.

SCG nhìn nhận hóa dầu và các ngành công nghiệp nặng giữ vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế. Vì vậy, quá trình chuyển đổi xanh cần dựa trên nền tảng công nghệ, bảo đảm tính khả thi và có thể mở rộng trên quy mô lớn.

Những năm qua, doanh nghiệp đã triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm phát thải như tối ưu hiệu quả sử dụng năng lượng, sử dụng nhiên liệu thay thế, thu hồi nhiệt thải, phát triển năng lượng tái tạo và tái chế chất thải công nghiệp.

Song song đó, SCG áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn thông qua khung 5R gồm: Giảm thiểu (Reduce), Từ chối (Reject), Tái sử dụng (Reuse), Tái chế (Recycle) và Thu hồi năng lượng (Recovery). Những sáng kiến này giúp doanh nghiệp sử dụng nguồn tài nguyên hiệu quả hơn, giảm thiểu chất thải và cắt giảm lượng khí thải trong toàn bộ chuỗi giá trị.

Tại Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn, SCG cũng đang lên kế hoạch đầu tư bổ sung để sử dụng nguyên liệu ethane. Việc chuyển đổi này giúp giảm lượng phát thải carbon trên mỗi đơn vị sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh, tối ưu chi phí và tăng tính linh hoạt của nguồn nguyên liệu đầu vào.

Tương tự với lĩnh vực nhựa, Công ty CP Nhựa Bình Minh đã thành lập Phòng Phát triển Bền vững nhằm thúc đẩy hoạt động theo các tiêu chuẩn ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị minh bạch) tại TP.HCM.

Đáng chú ý, các dòng sản phẩm chủ lực như ống PVC-U, PP-R và HDPE đều đạt Chứng nhận Sản phẩm Xanh LOTUS của Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam, đồng thời đạt Chứng nhận Sản phẩm Xanh Singapore ở cấp cao nhất Leader (4-Tick). Đây là những ghi nhận dành cho các sản phẩm hỗ trợ phát triển công trình bền vững và an toàn cho hệ thống nước uống.

Cùng với đó, SCG tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm theo hướng thân thiện với môi trường như xi măng carbon thấp, bao bì xanh, ống nhựa PVC không chì và nhiều vật liệu phục vụ xây dựng hạ tầng bền vững.

Bên cạnh đổi mới sáng tạo xanh, chuyển đổi số được SCG xác định là một trong những trụ cột quan trọng trên lộ trình hướng tới mục tiêu Net Zero. Theo doanh nghiệp, việc ứng dụng phân tích dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa và các hệ thống điều khiển tiên tiến giúp tối ưu vận hành, giảm tiêu hao năng lượng, sử dụng hiệu quả tài nguyên và hạn chế gián đoạn trong sản xuất.

Trong bối cảnh nhu cầu điện năng của các ngành công nghiệp và hạ tầng số ngày càng gia tăng, việc nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng được xem là giải pháp giúp giảm phát thải, tối ưu chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đây cũng là cách SCG hiện thực hóa phương trình “Phát triển xanh = Tính cạnh tranh”. Chuyển đổi xanh chỉ có thể được nhân rộng khi đồng thời giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, tối ưu chi phí, cải thiện chất lượng sản phẩm và tăng khả năng thích ứng trong dài hạn.

“Với SCG, đổi mới sáng tạo xanh không chỉ dừng ở việc giảm tác động đến môi trường, mà còn hướng tới cung cấp các giải pháp giúp khách hàng, đối tác và các ngành công nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh trong nền kinh tế carbon thấp”, ông Niwat nhấn mạnh.

Thực tiễn triển khai cho thấy phát triển bền vững không còn là "gánh nặng chi phí", mà đã trở thành chiến lược giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động và củng cố lợi thế cạnh tranh dài hạn của SCG.