Sau hơn 30 năm hiện diện tại Việt Nam, SCG - tập đoàn công nghiệp và đa ngành hàng đầu Đông Nam Á đã đầu tư hơn 7 tỷ USD, vận hành hơn 50 nhà máy trong các lĩnh vực hóa dầu, bao bì và xi măng - vật liệu xây dựng. SCG cũng xây dựng mạng lưới với khoảng 5.000 đối tác cấp một trong chuỗi cung ứng và nhiều doanh nghiệp Việt Nam khác.
Tuy nhiên, trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi xanh, câu chuyện không còn nằm ở quy mô vốn hay số lượng nhà máy. Điều được quan tâm hơn là một nhà đầu tư dài hạn sẽ đồng hành với Việt Nam như thế nào trên hành trình hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050 tại COP26.
Cam kết tại COP26 thể hiện quyết tâm chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng xanh, đồng thời mở ra cơ hội nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng sức chống chịu của nền kinh tế và tạo động lực cho phát triển bền vững.
Chia sẻ tại Diễn đàn Năng lượng và Môi trường Thế giới lần thứ nhất tổ chức tại Việt Nam mới đây, ông Niwat Athiwattananont - Phó Chủ tịch SCG Việt Nam kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Nhựa Bình Minh, khẳng định: "Với SCG, Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư mà còn là ngôi nhà thứ hai".
Theo ông Niwat, hơn ba thập kỷ gắn bó với Việt Nam, SCG luôn kiên định chiến lược đầu tư dài hạn thông qua mở rộng sản xuất, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển chuỗi cung ứng trong nước và đào tạo nguồn nhân lực.
Đối với SCG, mục tiêu Net Zero của Việt Nam vừa là định hướng quốc gia, vừa tạo động lực để doanh nghiệp tiếp tục mở rộng đầu tư theo hướng bền vững. Xuyên suốt quá trình đó, SCG theo đuổi một thông điệp nhất quán: phát triển xanh phải đi cùng năng lực cạnh tranh.
Theo đó, chuyển đổi xanh không đơn thuần nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường hay chấp nhận gia tăng chi phí sản xuất. Đặc biệt với những ngành có cường độ phát thải cao như hóa dầu, xi măng và vật liệu xây dựng, thách thức đặt ra là vừa cắt giảm phát thải, vừa nâng cao hiệu quả hoạt động và duy trì lợi thế cạnh tranh trên thị trường.
Đó cũng là nền tảng của chiến lược Tăng trưởng Xanh Toàn diện (Inclusive Green Growth) mà SCG đang triển khai, hướng tới sự hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường và tạo giá trị bền vững cho cộng đồng.
Vậy “phát triển xanh phải tạo sự cạnh tranh” được hiện thực hoá như thế nào? Ông Niwat Athiwattananont cho biết, hơn ba thập kỷ qua, các khoản đầu tư của SCG tại Việt Nam đã không ngừng phát triển, từ việc cung cấp các vật liệu thiết yếu đến xây dựng năng lực sản xuất tiên tiến hơn, có giá trị gia tăng cao hơn và bền vững hơn.
Một trong những dự án trọng điểm là Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn (LSP) tại xã Long Sơn, TP.HCM. Đây được xem là dự án chiến lược, thể hiện cam kết đầu tư dài hạn của SCG cũng như niềm tin vào vai trò của Việt Nam trong chuỗi sản xuất công nghiệp của khu vực.
SCG nhìn nhận hóa dầu và các ngành công nghiệp nặng giữ vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế. Vì vậy, quá trình chuyển đổi xanh cần dựa trên nền tảng công nghệ, bảo đảm tính khả thi và có thể mở rộng trên quy mô lớn.
Những năm qua, doanh nghiệp đã triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm phát thải như tối ưu hiệu quả sử dụng năng lượng, sử dụng nhiên liệu thay thế, thu hồi nhiệt thải, phát triển năng lượng tái tạo và tái chế chất thải công nghiệp.
Song song đó, SCG áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn thông qua khung 5R gồm: Giảm thiểu (Reduce), Từ chối (Reject), Tái sử dụng (Reuse), Tái chế (Recycle) và Thu hồi năng lượng (Recovery). Những sáng kiến này giúp doanh nghiệp sử dụng nguồn tài nguyên hiệu quả hơn, giảm thiểu chất thải và cắt giảm lượng khí thải trong toàn bộ chuỗi giá trị.
Tại Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn, SCG cũng đang lên kế hoạch đầu tư bổ sung để sử dụng nguyên liệu ethane. Việc chuyển đổi này giúp giảm lượng phát thải carbon trên mỗi đơn vị sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh, tối ưu chi phí và tăng tính linh hoạt của nguồn nguyên liệu đầu vào.
Tương tự với lĩnh vực nhựa, Công ty CP Nhựa Bình Minh đã thành lập Phòng Phát triển Bền vững nhằm thúc đẩy hoạt động theo các tiêu chuẩn ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị minh bạch) tại TP.HCM.
Đáng chú ý, các dòng sản phẩm chủ lực như ống PVC-U, PP-R và HDPE đều đạt Chứng nhận Sản phẩm Xanh LOTUS của Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam, đồng thời đạt Chứng nhận Sản phẩm Xanh Singapore ở cấp cao nhất Leader (4-Tick). Đây là những ghi nhận dành cho các sản phẩm hỗ trợ phát triển công trình bền vững và an toàn cho hệ thống nước uống.
Cùng với đó, SCG tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm theo hướng thân thiện với môi trường như xi măng carbon thấp, bao bì xanh, ống nhựa PVC không chì và nhiều vật liệu phục vụ xây dựng hạ tầng bền vững.
Bên cạnh đổi mới sáng tạo xanh, chuyển đổi số được SCG xác định là một trong những trụ cột quan trọng trên lộ trình hướng tới mục tiêu Net Zero. Theo doanh nghiệp, việc ứng dụng phân tích dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa và các hệ thống điều khiển tiên tiến giúp tối ưu vận hành, giảm tiêu hao năng lượng, sử dụng hiệu quả tài nguyên và hạn chế gián đoạn trong sản xuất.
Trong bối cảnh nhu cầu điện năng của các ngành công nghiệp và hạ tầng số ngày càng gia tăng, việc nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng được xem là giải pháp giúp giảm phát thải, tối ưu chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh.
Đây cũng là cách SCG hiện thực hóa phương trình “Phát triển xanh = Tính cạnh tranh”. Chuyển đổi xanh chỉ có thể được nhân rộng khi đồng thời giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, tối ưu chi phí, cải thiện chất lượng sản phẩm và tăng khả năng thích ứng trong dài hạn.
“Với SCG, đổi mới sáng tạo xanh không chỉ dừng ở việc giảm tác động đến môi trường, mà còn hướng tới cung cấp các giải pháp giúp khách hàng, đối tác và các ngành công nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh trong nền kinh tế carbon thấp”, ông Niwat nhấn mạnh.
Thực tiễn triển khai cho thấy phát triển bền vững không còn là "gánh nặng chi phí", mà đã trở thành chiến lược giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động và củng cố lợi thế cạnh tranh dài hạn của SCG.
Theo ông Niwat Athiwattananont, doanh nghiệp không thể tự mình thực hiện thành công chuyển đổi xanh. Để tạo ra những thay đổi bền vững, cần có sự đồng hành của người lao động, đối tác, nhà cung cấp, cộng đồng và các thế hệ tương lai.
Vì vậy, phát triển nguồn nhân lực được tập đoàn xác định là một trong ba trụ cột của chiến lược ESG, bên cạnh đổi mới sáng tạo xanh và chuyển đổi số.
Trong nội bộ doanh nghiệp, SCG tiếp tục đầu tư cho đào tạo và nâng cao năng lực thông qua SCG Academy, hướng tới xây dựng đội ngũ nhân sự đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế xanh. Chương trình tập trung trang bị kỹ năng xanh, năng lực số và khả năng thích ứng với các xu hướng công nghệ mới.
Tại Việt Nam, Công ty CP Nhựa Bình Minh thành lập BMP Academy nhằm kết nối doanh nghiệp với nhà trường và thực tiễn sản xuất. Thông qua việc chuẩn hóa kiến thức và kỹ năng cho sinh viên, kỹ sư, nhà thầu và đội ngũ thi công, chương trình góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành nhựa và vật liệu xây dựng.
Bên cạnh phát triển nguồn nhân lực, Nhựa Bình Minh cũng duy trì nhiều chương trình trách nhiệm xã hội (CSR) về giáo dục, phát triển cộng đồng và nâng cao chất lượng cuộc sống.
Giai đoạn 2021-2025, doanh nghiệp đã dành hơn 17,5 tỷ đồng cho các hoạt động cộng đồng. Riêng chương trình "Thương nguồn nước, yêu tương lai" đã trao tặng hơn 89.000m ống nhựa chất lượng cao, góp phần đưa nguồn nước sạch đến hơn 24.000 người dân.
Ở quy mô tập đoàn, SCG tiếp tục đồng hành với thanh niên và cộng đồng tại Việt Nam thông qua các chương trình như học bổng SCG Sharing the Dream và Learn to Earn: Trao tay nghề, tạo sinh kế. Mục tiêu nhằm hỗ trợ giáo dục, trang bị kỹ năng nghề và tạo cơ hội việc làm cho người trẻ.
Ngoài triển khai ESG trong nội bộ, SCG còn mở rộng cách tiếp cận này tới toàn bộ chuỗi cung ứng. Hiện tập đoàn hợp tác với hàng nghìn nhà cung cấp và đối tác tại Việt Nam.
Trong bối cảnh các thị trường xuất khẩu ngày càng siết chặt các tiêu chuẩn về ESG, báo cáo phát thải carbon, truy xuất nguồn gốc và chứng nhận quốc tế, việc đồng hành cùng các đối tác nâng cao năng lực đáp ứng những yêu cầu mới được xem là yếu tố quan trọng để tăng sức cạnh tranh của chuỗi cung ứng.
Mục tiêu SCG hướng tới là xây dựng một hệ sinh thái phát triển bền vững, nơi doanh nghiệp, nhà cung cấp, khách hàng, doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) cùng cộng đồng có cơ hội tiếp cận kiến thức, công nghệ và các tiêu chuẩn ESG. Khi đó, chuyển đổi xanh không còn diễn ra trong phạm vi một doanh nghiệp, mà lan tỏa trên toàn chuỗi giá trị, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.
Theo SCG, hành trình hướng tới Net Zero vào năm 2050 của Việt Nam là một chặng đường dài và đầy thách thức. Tuy nhiên, sau hơn 30 năm hiện diện tại Việt Nam, SCG khẳng định cam kết tiếp tục đồng hành cùng quá trình chuyển đổi xanh của đất nước với vai trò là nhà đầu tư và đối tác chiến lược dài hạn. Tập đoàn sẽ tiếp tục đầu tư vào đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực và các giải pháp bền vững, qua đó tạo thêm giá trị cho nền kinh tế, đối tác và cộng đồng.
Tuệ An