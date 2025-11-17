Ngành giáo dục đặt mục tiêu đến ngày 31/12 sẽ hoàn thành việc cấp hơn 1 triệu văn bằng số đối với bằng tốt nghiệp THPT. Đây là bước đi quan trọng để từ năm 2026 triển khai đồng bộ văn bằng số cho tất cả các bậc học.