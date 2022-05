Sau 6 ngày tranh tài rất hấp dẫn, môn điền kinh và bơi lội chính thức khép lại vào ngày hôm nay. Ở ngày thi đấu cuối cùng, tuyển điền kinh Việt Nam vẫn có thể giành thêm ít nhất 2 HCV nữa ở nội dung đi bộ 20km nam-nữ, qua đó giành tổng số 21 HCV tại SEA Games, vượt chỉ xa chỉ tiêu đăng ký.

U23 Việt Nam đấu bán kết bóng đá nam SEA Games 31 với Malaysia

Với thành tích này, chủ nhà Việt Nam tiếp tục đứng trên Thái Lan và lần thứ 3 xếp nhất toàn đoàn.

Trong khi đó ở môn bơi, Việt Nam cũng có hy vọng giành thêm HCV ở các nội dung của nam như 800m tự do, 50m tự do, 200m bướm... Đây là kỳ SEA Games thành công của đội tuyển bơi Việt Nam dù không còn kình ngư chủ lực Nguyễn Thị Ánh Viên. Thành tích đáng chú ý nhất của đội tuyển bơi Việt Nam là tấm HCV và phá kỷ lục ở nội dung 4x200m tự do nam.

Bơi lội bước vào ngày thi đấu cuối cùng của đại hội

Tâm điểm của ngày thi đấu hôm nay là trận bán kết bóng đá nam giữa U23 Việt Nam vs U23 Malaysia, vào lúc 19h trên SVĐ Việt Trì (Phú Thọ). Thầy trò HLV Park Hang Seo quyết tâm hạ đối thủ để giành vé vào chung kết, bảo vệ tấm HCV SEA Games.

Sau khi vượt mốc 100 HCV, đoàn TTVN tiếp tục được dự đoán sẽ giành "cơn mưa vàng" từ các nội dung thế mạnh như vật, vovinam, canoeing, judo, boxing, karate, taekwondo...

CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU CỦA ĐOÀN TTVN TẠI ĐẠI HỘI THỂ THAO ĐÔNG NAM Á - SEA GAMES 31 TẠI VIỆT NAM

Ngày 19/5/2022

Môn Địa điểm Ngày Thời gian Nội dung Vòng Vận động viên Kết quả Ghi chú Cầu lông Bắc Giang 19/5 Từ 09h00 Đôi nam 1/16 Tuấn Đức/Hồng Nam-Padiz/Inlayo (PHI) Đơn nữ 1/16 Nguyễn Thùy Linh-Wardani (INA) Đôi nam nữ 1/16 Văn Hải/Vân Anh-Hee/Tan (SIN) Đôi nữ 1/16 Phương Hồng/Đỗ Hoài-Rahayu/Ramadhanti (INA) Đơn nữ 1/16 Vũ Thị Trang-Tunjung (INA) Đôi nữ 1/16 Vân Anh/Phạm Khánh-Cheah/Cheng (MAS) Từ 15h00 Đôi nam nữ 1/16 Tuấn Đức/Như Thảo-Man/Tee (MAS) Đơn nam 1/16 Lê Đức Phát-Vitidsarn (THA) Đôi nam 1/16 Đình Hoàng/Đình Mạnh-Padiz/Villabrille (PHI) Đơn nam 1/16 Nguyễn Tiến Minh-Adinata (INA) BẮN SÚNG TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN THỂ THAO QUỐC GIA HÀ NỘI 19/5 9:00-10:15 10m Súng ngắn hơi Nam Vòng loại Cá nhân và Đồng đội VIETNAM TRẦN QUỐC CƯỜNG VIETNAM PHẠM QUANG HUY VIETNAM PHAN CÔNG MINH 11:30 10m Súng ngắn hơi Nam Chung Kết 9:00-10:30 Đĩa Bay trap Nữ VIETNAM HOÀNG THỊ TUẤT Cá nhân VIETNAM NGUYỄN THỊ TUYÊT MAI VIETNAM NGUYỄN THỊ HẢI LY Bắn Cung TTHLTTQG Hà Nội 19/5 9h30 -11h30 Tranh HCV đồng đội cung 3 dây Nữ Tranh huy chương LÊ PHƯƠNG THẢO NGUYỄN THỊ HẢI CHÂU LÊ PHẠM NGỌC ANH 13h00-15h00 Tranh HCĐ cá nhân cung 3 dây Nữ NGUYỄN THỊ HẢI CHÂU Tranh HCĐ đôi Nam Nữ cung 3 dây NGUYỄN THỊ HẢI CHÂU TRẦN TRUNG HIẾU Tranh HCĐ cá nhân cung 3 dây Nam NGUYỄN VĂN ĐẦY Tranh HCV cá nhân cung 3 dây Nữ NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 15h30 Trao huy chương MUAY Nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Phúc 19/05 14:00 Đối kháng

Môn Địa điểm Thời gian Nội dung Vòng Vận động viên Kết quả Bơi Cung Thể Thao dưới nước Việt Nam 18:00-18:10 800m Tự do nam CK Chung kết chiều Nguyễn Huy Hoàng Nguyễn Hữu Kim Sơn 9:00-9:06 100m Ếch nữ Loại Vũ Thị Phương Anh Nguyễn Ngọc Anh Thư 9:06-9:10 50m Tự do nam Loại Lương Jeremei Lê Nguyễn Paul 9:10-9:12 100m Bướm nữ Loại Lê Thị Mỹ Thảo 9:10-9:12 Lê Thị Thanh Vân 9:12-9:16 200m Bướm nam Loại Nguyễn Huy Hoàng 9:12-9:16 Hồ Nguyễn Duy Khoa 4x200m Tự do nữ Chung kết chiều 18:00-18:10 800m Tự do nam CK A Chung kết Nguyễn Huy Hoàng Nguyễn Hữu Kim Sơn 18:10-18:21 100m Ếch nữ Chung kết 18:21-18:31 50m Tự do nam Chung kết 18:31-18:41 100m Bướm nữ Chung kết 18:41-18:53 200m Bướm nam Chung kết 18:53-19:10 4x200m Tự do nữ Chung kết Lê Thị Mỹ Thảo Võ Thị Mỹ Tiên Trần Thị Hồng Gấm Đặng Ái Mỹ

Môn Địa điểm Ngày Thời gian Nội dung Vòng Vận động viên Kết quả Ghi chú Boxing 17:00 48kg - 52kg (M52kg) Bán kết Trần Văn Thảo 45kg - 48 Kg (W48kg) Bán kết Trịnh Thị Diễm Kiều 54kg - 57 Kg (W57kg) Bán kết Vương Thị Vỹ Trao huy chương Điền kinh Khu Liên hợp Thể thao quốc gia 19/5 5:00-5:01 Marathon nam Chung kết 5:10-5:30 Marathon nữ Chung kết 6:00 – 6:01 Đi bộ 20km nam Chung kết 6:10 – 6: 30 Đi bộ 20km nữ Chung kết Karate Ninh Bình 19/5 09:00-09:15 Kata đồng đội nữ 1 Nguyễn Thị Phương Lưu Thị Thu Uyên Nguyễn Ngọc Trâm 09:25-09:55 Kumite cá nhân nữ -68kg 1 Hồ Thị Thu Hiền 09:25-09:55 Kumite cá nhân nữ -55kg 1 Hoàng Thị Mỹ Tâm 10:05-10:40 Kumite cá nhân nam -84kg 1 Đỗ Thanh Nhân 10:10-10:40 Kumite cá nhân nam -75kg 1 Chu Đức Thịnh 10:50-11:00 Repechage Kumite cá nhân nữ -68kg 10:50 - 11:10 Kumite cá nhân nữ +68kg 1 Bùi Thị Thảo 11:10 - 11:20 Tranh Repecharge Kumite cá nhân nam -84kg 11:20 - 11:30 Tranh Repecharge Kumite cá nhân nữ -55kg 11:30 - 11:40 Tranh Repecharge Kumite cá nhân nam -75kg 11:40 - 11:50 Tranh Repecharge Kumite cá nhân nữ +68kg 14:00 - 14:15 Tranh Huy chương đồng Kumite cá nhân nữ -55kg 14:20 - 14:35 Tranh Huy chương đồng Kumite cá nhân nữ -68kg 14:40 - 14:55 Tranh Huy chương đồng Kumite cá nhân nam -75kg 15:00 - 15:15 Tranh Huy chương đồng Kumite cá nhân nữ +68kg 15:20 - 15:35 Tranh Huy chương đồng Kumite cá nhân nam -84kg 15:40 - 15:50 Chung kết Kumite cá nhân nữ -55kg 15:55 - 16:05 Chung kết Kumite cá nhân nữ -68kg 16:10 - 16:20 Chung kết Kumite cá nhân nam -75kg 16:25 - 16:35 Chung kết Kumite cá nhân nữ +68kg 16:40 - 16:50 Chung kết Kumite cá nhân nam 84kg 16:55 - 17:30 Tranh chuy chương đồng Kata đồng đội nữ 17:35 - 17:50 Chung kết Kata đồng đội nữ Taekwondo NHÀ THI ĐẤU TÂY HỒ, HÀ NỘI 19/5 14g – 19g 80kg Nam Bán kết Phạm Minh Bảo Kha 87kg Nam Tứ kết Đoàn Vỹ Duy 49kg Nữ Tứ kết Vũ Thị Dung 62kg Nữ Bán kết Phạm Thị Thu Hiền Trao huy chương Trao huy chương

