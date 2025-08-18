Cùng các khách mời là Thiếu tướng, TS. Nguyễn Hồng Thái, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Công an và Trung tá, TS. Trần Nghi Phú, Phó Chánh văn phòng Học viện An ninh nhân dân, chương trình đã đi sâu phân tích những giá trị cốt lõi làm nên bản lĩnh của người công an cách mạng.

Mời quý độc giả theo dõi tọa đàm:

Xuyên suốt buổi trò chuyện, một hình ảnh ẩn dụ độc đáo đã được đưa ra: DNA của người chiến sĩ Công an nhân dân. Bộ DNA này gồm ba thành tố: gene đỏ là bản lĩnh chính trị vững vàng, gene xanh là tinh thần tinh thông nghiệp vụ và gene vàng là một trái tim nhân ái, vì nhân dân phục vụ.

Mở đầu phân tích, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái lý giải về "sợi chỉ đỏ" xuyên suốt 80 năm lịch sử của lực lượng. Theo ông, đó trước hết là tinh thần yêu nước và ý chí xả thân vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Tinh thần này không chỉ bùng lên trong Cách mạng tháng Tám, mà đã được hun đúc suốt 15 năm kể từ khi Đảng ra đời, kết tinh qua những đội Xích vệ, Tự vệ đỏ trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. "Những thanh niên yêu nước, khỏe mạnh, đầy nhiệt huyết khi đó đã đứng lên bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ. Nếu không có tinh thần yêu nước, sẽ không ai biết họ là ai và phải hành động như thế nào", Thiếu tướng chia sẻ.

Tinh thần dấn thân ấy được thể hiện rõ nét qua chiến công phá vụ án ở số 7 phố Ôn Như Hầu (nay là phố Nguyễn Gia Thiều, Hà Nội). Trong bối cảnh đất nước "ngàn cân treo sợi tóc" năm 1946, lực lượng công an non trẻ đã khám phá âm mưu của thực dân Pháp câu kết với phản động, định gây hấn lật đổ chính quyền cách mạng. Dù các lãnh đạo cấp cao yêu cầu phải có bằng chứng chắc chắn, những cán bộ trẻ khi ấy đã dám nhận trách nhiệm, sẵn sàng hy sinh để phá án, bảo vệ an toàn cho chính quyền. Đó chính là minh chứng sống động cho "sợi chỉ đỏ" yêu nước và dấn thân.

Gene Đỏ: Bản lĩnh chính trị - Thành trì được tôi rèn từ lịch sử

Bản lĩnh chính trị được coi là gene trội, là yếu tố then chốt, cốt lõi trong công tác giáo dục tại các trường Công an nhân dân. TS. Trần Nghi Phú cho biết, ngay từ khi bước vào môi trường đào tạo, học viên đã được rèn luyện trong "kỷ luật thép" để hình thành thói quen, tác phong đúng đắn, đủ vững chắc để đấu tranh với các thế lực thù địch và vượt qua cám dỗ.

Từ góc độ lịch sử, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh vai trò đặc biệt của Học viện An ninh nhân dân - nơi được Bác Hồ 8 lần về thăm và cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn có 10 năm liên tục trực tiếp làm hiệu trưởng. Điều này cho thấy sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Bác Hồ tới việc đào tạo một thế hệ công an có bản lĩnh chính trị vững vàng. Nhiều lời dạy nổi tiếng của Bác đối với lực lượng Công an được nói tại đây, như: “Công an của ta là công an nhân dân, vì nhân dân phục vụ, vì nhân dân mà làm việc”.

Thiếu tướng Thái cho rằng, việc giảng dạy về lịch sử và truyền thống hào hùng của ngành là cách để bản lĩnh được hình thành một cách "tự nhiên và tự giác". Khi có niềm tự hào về các thế hệ cha anh, người chiến sĩ trẻ mới có nền tảng và động lực để học tập, rèn luyện, tinh thông nghiệp vụ.

Gene Xanh: Tinh thông nghiệp vụ - Sắc bén để đối đầu thách thức mới

Để đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia ngày càng phát triển, sự tinh thông nghiệp vụ là yêu cầu bắt buộc. TS. Trần Nghi Phú chia sẻ, Học viện An ninh nhân dân luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm là "đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp đào tạo", đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo để hướng tới "đào tạo cá thể hóa". Học viện đã xây dựng các bài giảng điện tử, công nghệ thực tế ảo, trường bắn mô phỏng, phát triển thư viện điện tử, đồng thời thành lập nhiều câu lạc bộ nghiệp vụ như An ninh mạng, Chuyển đổi số và Đổi mới sáng tạo.

Phương châm "học gắn liền với thực tiễn" cũng được đề cao. Giảng viên định kỳ luân chuyển thực tế, các chuyên gia, cán bộ trực tiếp chiến đấu được mời về giảng dạy. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái cũng chia sẻ về "sức nóng" đặc biệt của giảng đường Học viện, nơi các bài giảng tái hiện sinh động những chuyên án, vụ án lịch sử, giúp "sức nóng của thực tiễn và sức nóng của trí tuệ hòa quyện".

Gene Vàng: Trái tim nhân ái - Cội nguồn sức mạnh từ Nhân dân

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái phân tích, tên gọi "Công an nhân dân" là một khái niệm đặc biệt, chỉ có ở Việt Nam, thể hiện sâu sắc bản chất của lực lượng: từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ. Tên gọi này được chính thức xác lập khi Bác Hồ gửi thư cho lực lượng Công an vào ngày 11/3/1948, trong đó có "Sáu điều dạy Công an nhân dân". Lời dạy của Bác: "Đối với nhân dân phải kính trọng, lễ phép" hay tư tưởng "Gác cho dân vui chơi, thức cho dân ngủ ngon, lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân làm lẽ sống" của cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã trở thành triết lý sống của mỗi chiến sĩ.

Làm việc trong môi trường phức tạp, thường xuyên đối mặt với tội phạm và những cám dỗ, người chiến sĩ công an cần một "hệ miễn dịch" đủ mạnh. Hệ miễn dịch này được tạo nên bởi ba yếu tố: bản lĩnh được rèn luyện, sự tinh thông nghiệp vụ và pháp luật để nhận diện, đối phó với các hành vi mua chuộc, đe dọa và một tâm hồn, đạo đức trong sáng. TS. Trần Nghi Phú cho rằng, bên cạnh nỗ lực cá nhân, một tập thể đoàn kết, vững mạnh với cơ chế phê bình, tự phê bình thẳng thắn sẽ là "cái lồng thể chế" để bảo vệ và giúp đỡ lẫn nhau.

Cả hai khách mời đều nhấn mạnh lời dạy của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Danh dự là điều cao quý, thiêng liêng nhất" mà mỗi người chiến sĩ phải lấy làm điểm tựa để vượt qua mọi thử thách.

Bước vào "kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", lực lượng CAND đang quyết liệt thực hiện mục tiêu tiến lên chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Lực lượng đã tiên phong trong nhiều lĩnh vực như tinh giản bộ máy và ứng dụng khoa học kỹ thuật trong xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cấp căn cước công dân, phục vụ thiết thực cho người dân.

Gửi gắm tới thế hệ trẻ, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái đúc kết ba giá trị cốt lõi cần khắc ghi: "Yêu nước – Dấn thân – Tự hào". TS. Trần Nghi Phú nhắn nhủ các chiến sĩ trẻ hãy giữ vững bản lĩnh, trau dồi tư duy sắc bén, mở rộng tầm nhìn và mạnh dạn áp dụng công nghệ để nắm bắt cơ hội trong kỷ nguyên mới.