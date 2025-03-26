Có những lời thề được khắc tạc bởi thời gian, được tôi luyện trong lửa đạn và được minh chứng bằng sự bình yên của Tổ quốc. Triển lãm ảnh online “80 năm giữ trọn một lời thề” là một hành trình nhìn lại di sản hào hùng đó, một bản hùng ca bằng hình ảnh về những người con đã nguyện dâng hiến đời mình cho sự nghiệp bảo vệ an ninh đất nước. Lời thề ấy, ngắn gọn mà thiêng liêng: “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Suốt tám thập kỷ, từ những ngày đầu chính quyền cách mạng còn non trẻ, qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ, đến công cuộc đổi mới và hội nhập hôm nay, lời thề ấy đã trở thành kim chỉ nam, là mệnh lệnh từ trái tim của biết bao thế hệ chiến sĩ Công an nhân dân. Đó là lời thề được giữ trọn trong từng chuyên án cân não, trên mỗi cung đường tuần tra, trong từng giọt mồ hôi nơi thao trường và cả bằng máu xương của những người đã ngã xuống nơi mặt trận thầm lặng.

Từ những bức ảnh tư liệu đen trắng nhuốm màu lịch sử, ghi lại khoảnh khắc các tổ chức tiền thân ra đời trong bão táp cách mạng, đến những khuôn hình sắc nét, đầy khí thế của các lực lượng tinh nhuệ, hiện đại ngày nay, mỗi tác phẩm là một minh chứng sống động. Mỗi câu chuyện kể về những chiến công vang dội, những hy sinh cao cả, và cả những khoảnh khắc đời thường bình dị, đã cùng nhau dệt nên tấm lá chắn vững vàng, giữ cho non sông gấm vóc mãi bình yên.

Xin mời quý độc giả cùng lật giở từng trang sử hào hùng, để cảm nhận sức nặng, niềm tự hào và sự son sắt của một lời thề đã được giữ trọn suốt 80 năm.