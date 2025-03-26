1975 - nay: Lá chắn thời bình
Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn chủ trì cuộc họp bàn công tác bảo vệ Tổng tuyển cử bầu Quốc hội
nước
Việt Nam thống nhất, ngày 17/4/1976.
Ảnh tư liệu/ CAND.
Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Công an các tỉnh Tây Nguyên
triển
khai Chỉ thị 04 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đấu tranh giải quyết vấn đề FULRO ở
Tây
Nguyên và Nam Khu V cũ, năm 1978.
Ảnh tư liệu/ Bộ Công an.
Từ năm 1980-1985, lực lượng Công an đã kết hợp với các lực lượng khác triển khai thắng
lợi
nhiều chiến dịch phản gián. Đặc biệt, lực lượng Công an đã thực hiện thắng lợi “Kế hoạch
CM12”, đập tan tổ chức phản động “Mặt trận thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng
Việt
Nam” do Lê Quốc Tuý và Mai Văn Hạnh cầm đầu. Trong ảnh: Lực lượng Công an thu giữ vũ
khí,
tiền giả do tổ chức phản động “Mặt trận thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng
Việt
Nam” đưa vào Việt Nam, năm 1981.
Ảnh tư liệu/ CAND.
Tiếp nối những thành tựu trong những năm đầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1975-1986), CAND
Việt Nam bước vào giai đoạn mới với đóng góp quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, công
nghiệp
hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Trong ảnh: Phiên họp Hội đồng Nhà nước
thông
qua Pháp lệnh về lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam và quy định chế độ cấp bậc sĩ quan,
hạ
sĩ quan An ninh nhân dân, năm 1987.
Ảnh tư liệu/ CAND.
Rất nhiều chuyên án, vụ án do lực lượng Công an khám phá đã đi vào lịch sử. Năm 1996, kết
hợp
các nguồn tin, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội phát hiện một đường dây buôn bán ma túy từ
Lào
về Việt Nam do Xiêng Phênh và Vũ Xuân Trường cầm đầu. Đây được coi là vụ án ma túy lớn
nhất,
nghiêm trọng nhất từ trước cho đến năm 1996. Trong ảnh: Phiên tòa xét xử vụ án mua bán,
vận
chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy do Xiêng Phênh, Vũ Xuân Trường cầm đầu, ngày
14/5/1997.
Ảnh: CAND.
Lực lượng Công an đã triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”
gây
rối trật tự, an toàn xã hội, gây nhức nhối trong dư luận quần chúng. Tháng 5/1996,
Công an
TP Hà Nội triệt phá băng nhóm “xã hội đen” hoạt động giết người, cướp tài sản công dân…
do
Dương Văn Khánh (tức Khánh trắng) cầm đầu. Trong ảnh: Khánh trắng (dấu X) trong phiên toà.
Ảnh: Tư liệu báo chí.
Tháng 12/2001, Tổng cục Cảnh sát đã chỉ đạo Công an một số địa phương ở phía Nam và một
số
Cục nghiệp vụ đồng loạt tấn công triệt phá băng nhóm “xã hội đen” do Trương Văn Cam (tức
Năm
Cam) cầm đầu. Băng nhóm này tồn tại và hoạt động trong thời gian dài, gây nhiều tội ác,
gây
rối an ninh trật tự trên địa bàn TPHCM, làm sa đọa nhiều cán bộ, công chức Nhà nước.
Trong
ảnh: Năm Cam và đồng bọn tại phiên tòa xét xử.
Ảnh: CAND.
“Việt Nam canh tân cách mạng đảng” (gọi tắt là Việt Tân) là tổ chức phản động người Việt
lưu
vong ở nước ngoài câu kết với một số đối tượng xấu ở trong nước chống phá Nhà nước
CHXHCN
Việt Nam. Tháng 11/2007, các đối tượng đã bị lực lượng Công an bắt. Trong ảnh: Việt Tân
bày
ra mọi chiêu trò để lừa bịp và “moi” đô la từ bà con Việt kiều ở hải ngoại.
Ảnh cắt từ phim
tư liệu Bộ Công an/ QĐND.
Đại án tham nhũng xảy ra tại Vinalines: Dương Chí Dũng, cựu Cục trưởng Cục Hàng hải Việt
Nam,
với vai trò cầm đầu, đã ký quyết định đầu tư dự án ụ nổi 83M, gây thất thoát cho nhà
nước
hàng trăm tỉ đồng. Sau đó bị cáo đã cùng đồng phạm bàn bạc để chia số tiền “lại quả”
1,666
triệu USD từ việc mua ụ nổi.
Ảnh: TTXVN.
‘Đại án’ siêu lừa Huyền Như: Năm 2009-2012, để có tiền trả nợ lãi suất cao do thua lỗ
trong
việc đầu tư chứng khoán và bất động sản, Huỳnh Thị Huyền Như lấy danh nghĩa quyền Trưởng
phòng giao dịch Điện Biên Phủ, chi nhánh TPHCM, Vietinbank để đi huy động tiền gửi rồi
chiếm
đoạt tổng cộng gần 4.000 tỷ đồng. Trong ảnh: Bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như (ngồi giữa) tại
phiên tòa.
Ảnh: VKSND TPHCM.
Tháng 11/2012, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an đã xác lập chuyên án
trinh
sát mang bí số 113-T để đấu tranh, bóc gỡ đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất
ma
tuý của Tráng A Tàng (tức Tàng “Keangnam”). Theo kết luận điều tra, Tàng cùng đồng bọn
đã
mua bán trót lọt số lượng 2.181 bánh heroin và 633 viên Methamphetamine.
Ảnh: CAND.
Tháng 11/2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án
liên
quan Trương Mỹ Lan và 85 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân
hàng
SCB và các đơn vị có liên quan. Bà Lan bị đề nghị truy tố các tội: đưa hối lộ; vi phạm
quy
định về hoạt động của ngân hàng và tội tham ô tài sản. Ngoài ba tội danh trên, bà Trương
Mỹ
Lan còn bị khởi tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc phát hành trái phiếu và
rửa
tiền.
Thông qua công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế, lực lượng CAND đã tạo được thế trận mới,
vững chắc, có tiếng nói quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế... Nổi bật
là
việc Công an nhân dân Việt Nam đã cử lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình LHQ và cứu hộ,
cứu
nạn ở nước ngoài. Trong ảnh: Ngày 23/7/2025, Bộ Công an đã tổ chức Lễ trao quyết định
của
Chủ tịch nước cho sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Phái
bộ
MINUSCA (Cộng hòa Trung Phi).
Ảnh: Bộ Công an.
Hình ảnh khối nam sĩ quan Cảnh sát Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tham gia tổng hợp luyện
lần
2 tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Hà Nội) ngày 5/8/2025, chuẩn bị cho lễ kỷ niệm
80
năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Ảnh: Tuấn Huy.
Việc tăng cường xây dựng Công an nhân dân nói riêng và lực lượng vũ trang nhân dân nói
chung
cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại là phù hợp với thế và lực của đất nước sau 40
năm
đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng và bối cảnh, tình hình thế giới, khu vực và trong
nước.
Trong ảnh: Xe đặc chủng hiện đại phục vụ công tác chiến đấu, huấn luyện diễu hành đầy
khí
thế chào mừng Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động tổ chức tại
Hà
Nội ngày 14/4/2024.
Cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ trình diễn mô tô hộ tống với đội hình chiến thuật ngày 2/8/2025
tại
khu vực hồ Gươm.
Một tình huống diễn tập của lực lượng cảnh vệ trên đường Lê Lợi, quận 1 cũ (TPHCM) sáng
4/6/2025 để chuẩn bị cho chương trình "Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam".
Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động diễu binh, diễu hành chào mừng Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày
truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động tổ chức tại Hà Nội ngày 14/4/2024.
Khối nam sĩ quan Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy trong chương trình diễu binh, diễu hành
kỷ
niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước, ngày 30/4/2025.
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý giao thông là bước tiến lớn của lực lượng
CSGT.
Tại trung tâm chỉ huy hiện đại, các vi phạm được phát hiện, xử lý nhanh chóng, góp phần
nâng
cao ý thức người dân và giảm thiểu tai nạn.
Dàn xe chuyên dụng với nhiều thiết bị hỗ trợ đặc biệt cho mọi tình huống được trưng bày tại Bảo tàng Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân
dân
(tháng 7/2022).
Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khánh thành Tượng đài “Vì bình yên cuộc sống” tại TPHCM, ngày
29/4/2025. Ảnh: CAND. Tượng đài được xây dựng nhằm tôn
vinh sự hy sinh, cống hiến của lực
lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ
Tổ
quốc.
Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt gương điển hình tiên tiến dự Đại hội thi đua “Vì an ninh Tổ
quốc”
lần thứ IX, sáng 4/8/2025, tại Hà Nội. Ảnh: SGGP. Đây là những tấm gương dũng cảm, tận
tụy
trong công việc, thầm lặng chiến đấu, cống hiến nơi biên cương, vùng sâu, vùng xa, trong
hoàn cảnh khắc nghiệt, hiểm nguy, dám hy sinh, dấn thân chống lại tội phạm nguy hiểm,
góp
phần tô thắm truyền thống anh hùng của lực lượng Công an nhân dân trong thời kỳ
mới.