icon icon
Thứ tư, 28/02/2024
  • Cơ quan chủ quản: Bộ Thông tin và Truyền thông
  • Số giấy phép: 09/GP - BTTTT, cấp ngày 07/01/2019
  • Tổng biên tập: Nguyễn Văn Bá
  • Tòa soạn: Tòa nhà C'Land - 156 Xã Đàn 2,
  • Đống Đa, Hà Nội
  • Hotline: 19001081 (8h-17h) | 0923457788 (ngoài giờ HC)
  • © 1997 Báo VietNamNet. All rights reserved.
  • Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo VietNamNet.
  • Hà Nội. Hotline: 0919 405 885
  • Tp.HCM. Hotline: 0919 435 885
  • Email : contact@vietnamnet.vn
  • Hỗ trợ kỹ thuật: support@tech.vietnamnet.vn
Quay lại chuyên mục
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Có những lời thề được khắc tạc bởi thời gian, được tôi luyện trong lửa đạn và được minh chứng bằng sự bình yên của Tổ quốc. Triển lãm ảnh online “80 năm giữ trọn một lời thề” là một hành trình nhìn lại di sản hào hùng đó, một bản hùng ca bằng hình ảnh về những người con đã nguyện dâng hiến đời mình cho sự nghiệp bảo vệ an ninh đất nước. Lời thề ấy, ngắn gọn mà thiêng liêng: “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

image

Suốt tám thập kỷ, từ những ngày đầu chính quyền cách mạng còn non trẻ, qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ, đến công cuộc đổi mới và hội nhập hôm nay, lời thề ấy đã trở thành kim chỉ nam, là mệnh lệnh từ trái tim của biết bao thế hệ chiến sĩ Công an nhân dân. Đó là lời thề được giữ trọn trong từng chuyên án cân não, trên mỗi cung đường tuần tra, trong từng giọt mồ hôi nơi thao trường và cả bằng máu xương của những người đã ngã xuống nơi mặt trận thầm lặng.

Từ những bức ảnh tư liệu đen trắng nhuốm màu lịch sử, ghi lại khoảnh khắc các tổ chức tiền thân ra đời trong bão táp cách mạng, đến những khuôn hình sắc nét, đầy khí thế của các lực lượng tinh nhuệ, hiện đại ngày nay, mỗi tác phẩm là một minh chứng sống động. Mỗi câu chuyện kể về những chiến công vang dội, những hy sinh cao cả, và cả những khoảnh khắc đời thường bình dị, đã cùng nhau dệt nên tấm lá chắn vững vàng, giữ cho non sông gấm vóc mãi bình yên.

Xin mời quý độc giả cùng lật giở từng trang sử hào hùng, để cảm nhận sức nặng, niềm tự hào và sự son sắt của một lời thề đã được giữ trọn suốt 80 năm.

Những khoảnh khắc đắt giá

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

6 điều Bác Hồ dạy

Công an nhân dân image

Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân về 'Tư cách người công an cách mệnh':

  • Đối với tự mình, phải

    cần, kiệm, liêm, chính.

  • Đối với đồng sự, phải

    thân ái giúp đỡ.

  • Đối với Chính phủ, phải

    tuyệt đối trung thành.

  • Đối với nhân dân, phải

    kính trọng, lễ phép.

  • Đối với công việc, phải

    tận tụy.

  • Đối với địch, phải

    cương quyết, khôn khéo.

Triển lãm ảnh online

Công an nhân dân: 80 năm giữ trọn một lời thề

icon 1945 - 1954: Lửa thử vàng icon
image
  • Bước vào cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược, nhiệm vụ của lực lượng Công an là nhanh chóng di chuyển hồ sơ tài liệu, di chuyển trại giam, bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bảo vệ cơ quan, kho tàng, tính mạng và tài sản của Nhân dân.
  • Đồng thời, theo dõi và đuổi các đối tượng có nguy hại cho an ninh ra khỏi khu vực chiến sự có thể xảy ra, bắt đưa đi an trí những đối tượng xét thấy nguy hại cho cuộc kháng chiến; bảo vệ bí mật quân sự, tăng cường công tác nắm tình hình địch; giữ gìn an ninh trật tự ở những vùng nông thôn hậu phương...
icon 1945 - 1954: Lửa thử vàng icon
image

Qua các thời kỳ cách mạng từ cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930-1931) đến cuộc vận động Cách mạng tháng Tám 1945, các tổ chức tiền thân của CAND Việt Nam đã được xây dựng như: Đội Tự vệ đỏ, Tự vệ công nông, Danh dự trừ gian (sau đổi là Danh dự Việt Minh), Hộ lương diệt ác, Đội Trinh sát… Trong ảnh: Đội tự vệ huyện Hòa Quân và Đông Sớ trong cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931.
Ảnh tư liệu/ CAND.

image

Cùng với việc thiết lập chính quyền cách mạng, ở Bắc Bộ, Sở Liêm phóng và Sở Cảnh sát cũng được thành lập. Các tỉnh thuộc Trung Bộ thành lập Ty Trinh sát. Ở Nam Bộ thành lập Quốc gia tự vệ cuộc. Trong ảnh: Các lực lượng Liêm phóng, Cảnh sát Bắc Bộ trong Lễ Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội ngày 2/9/1945.
Ảnh: Tư liệu TTXVN.

image

Các lực lượng Liêm phóng, Cảnh sát, Trinh sát, Quốc gia tự vệ cuộc vừa mới thành lập phải bắt tay ngay vào cuộc đấu tranh quyết liệt chống thù trong giặc ngoài, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng. Trong ảnh: Lực lượng Liêm phóng và Cảnh sát tự vệ bảo vệ Bác Hồ và lãnh đạo Mặt trận Việt Minh tại lễ Tuyên ngôn Độc lập ở Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, ngày 2/9/1945.
Ảnh: Tư liệu TTXVN.

image

Ngày 21/2/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 23/SL hợp nhất các Sở Cảnh sát và Liêm phóng toàn quốc thành Việt Nam Công an Vụ. Đồng chí Lê Giản được phân công phụ trách Việt Nam Công an Vụ. Trong ảnh: Đồng chí Lê Giản.
Ảnh tư liệu/ CAND.

image

CAND Việt Nam đã góp phần quan trọng hạn chế sự chống phá cũng như hỗ trợ, bao che, tiếp tay của quân đội Tưởng đối với bọn tay sai, đẩy đội quân này về nước để ta tập trung đối phó với thực dân Pháp. Trong đó phải kể đến việc phá vụ án phản cách mạng tại số 7 phố Ôn Như Hầu (nay là phố Nguyễn Gia Thiều), Hà Nội vào ngày 12/7/1946. Trong ảnh: Nhà số 7 phố Ôn Như Hầu.
Ảnh tư liệu/ Người Hà Nội.

image

Vụ án ở số 7 phố Ôn Như Hầu được coi là một trong những chiến công đầu tiên, vang dội của lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam. Trong ảnh: Đội Trinh sát Sở Công an Bắc Bộ trực tiếp điều tra khám phá tổ chức phản động Quốc dân Đảng tại số 7 phố Ôn Như Hầu, ngày 12/7/1946.
Ảnh tư liệu/ TTXVN.

image

Thất bại trong âm mưu câu kết với bọn phản động để lật đổ chính quyền cách mạng, thực dân Pháp điên cuồng mở rộng cuộc chiến tranh xâm lược ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ; tiến hành đánh chiếm Hải Phòng và khiêu khích ta ở Thủ đô Hà Nội. Các lực lượng CAND đã khẩn trương triển khai công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ lãnh tụ, đặc biệt là bảo vệ tuyệt đối an toàn chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh sang Cộng hòa Pháp. Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh tới sân bay Le Bourget ở Paris ngày 22/6/1946.
Ảnh tư liệu/ Trung tâm Lưu trữ quốc gia I.

image

Trong những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến, lực lượng Công an nhân dân đã có những đóng góp rất quan trọng, bảo vệ thành quả cách mạng và chính quyền non trẻ; trực tiếp chiến đấu, làm thất bại chiến lược “đánh nhanh, thắng nhanh” và âm mưu xâm lược của kẻ thù. Trong ảnh: Tự vệ chiến đấu và Công an xung phong Hà Nội đặt chướng ngại vật trên phố Duvigneau (nay là phố Bùi Thị Xuân), cản bước tiến của thực dân Pháp trong những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến, tháng 12/1946.
Ảnh: Tư liệu/ TTXVN phát.

image

Bước vào cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược, một trong những nhiệm vụ của lực lượng Công an là bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bảo vệ cơ quan, kho tàng, tính mạng và tài sản của Nhân dân. Trong ảnh: Bác Hồ cùng các chiến sĩ cảnh vệ trên đường đi công tác ở Định Hóa (Thái Nguyên) năm 1947.
Ảnh: Tư liệu/ TTXVN phát.

image

Ngày 11/3/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an Khu XII hoan nghênh sự cố gắng của lực lượng Công an. Lực lượng Công an từ Nha Công an đến Công an các địa phương trong toàn quốc đã phát động phong trào học tập và làm theo lời Bác dạy. Sáu điều Bác Hồ dạy đã trở thành phương hướng, mục tiêu phấn đấu, rèn luyện của mọi cán bộ, chiến sĩ công an.
Ảnh tư liệu/ Thư viện Trung tâm - Đại học Quốc gia TPHCM.

image

Trong công tác và chiến đấu, CAND ở nhiều địa phương đã vượt qua những khó khăn, thử thách nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công an Nam Bộ trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn về vũ khí, phương tiện đã sáng kiến lập “Công an xưởng” để sửa chữa và sản xuất vũ khí trang bị cho cán bộ, chiến sĩ. Trong ảnh: Công an xưởng Nam Bộ chế tạo vũ khí phục vụ kháng chiến, năm 1949.
Ảnh: Tư liệu/ TTXVN phát.

image

Thời kỳ này, Ty điệp báo Nha Công an Trung ương đã thực hiện kế hoạch đưa Tổ Điệp báo A13 vào hàng ngũ địch dưới vỏ bọc “Lực lượng quốc gia trong vùng kháng chiến bất hợp tác với Việt Minh”. Ngày 27/9/1950, thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên, Tổ Điệp báo đã tổ chức đánh đắm Thông báo hạm Amyot d'Inville, diệt gần 200 sĩ quan và binh lính Pháp ở vùng biển Sầm Sơn (Thanh Hóa).
Ảnh: Tư liệu/ TTXVN phát.

image

Chiến công đánh đắm Thông báo hạm Amyot d'Inville đã đập tan âm mưu của Pháp đánh chiếm vùng tự do Khu IV, là một đòn đánh mạnh vào cơ quan tình báo, phản gián của Pháp. Cùng với chiến dịch Biên giới, thắng lợi này của ta đã khiến cho thực dân Pháp choáng váng, bất ngờ.
Ảnh tư liệu/ Công an TP Hà Nội.

image

Đồng chí Nguyễn Thị Lợi, chiến sĩ điệp báo của Công an Hà Nội mang vali có chứa thuốc nổ lên Thông báo hạm. Thông báo hạm của Pháp bị nổ tung, đồng chí Nguyễn Thị Lợi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và anh dũng hy sinh.
Ảnh tư liệu/ Công an TP Hà Nội.

image

Ngày 16/2/1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 141/SL đổi Nha Công an thuộc Bộ Nội vụ thành Thứ Bộ Công an. Đồng chí Trần Quốc Hoàn, Ủy viên Trung ương Đảng được cử giữ chức Thứ trưởng Thứ Bộ Công an. Trong phiên họp từ ngày 27-29/8/1953, Hội đồng Chính phủ đã quyết định đổi Thứ Bộ Công an thành Bộ Công an. Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì Hội đồng Chính phủ về việc đổi tên Thứ bộ Công an thành Bộ Công an, từ 27-29/8/1953, tại chiến khu Việt Bắc.
Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát.

image

Sau khi đổi tên Thứ Bộ Công an thành Bộ Công an, Đồng chí Trần Quốc Hoàn giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an. Đây là một bước phát triển mới về tổ chức và xây dựng lực lượng của ngành Công an để đáp ứng tình hình, nhiệm vụ trong giai đoạn cuối của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Trong ảnh: Gia đình cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn.
Ảnh tư liệu/ CAND.

image

Trong chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954, đỉnh cao là chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ, lực lượng CAND đã đập tan âm mưu, hoạt động của bọn tình báo gián điệp và phản động tay sai, bảo vệ bí mật chiến dịch đến giờ phút nổ súng. Trong ảnh: Các đoàn dân công mở đường phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ, năm 1954 luôn được sự bảo vệ của lực lượng Công an.
Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát.

image

Lực lượng Công an tham gia tiếp quản thị xã Hòn Gai - Quảng Ninh, năm 1954.
Ảnh Tư liệu TTXVN.

icon 1954 - 1975: Vì miền Nam ruột thịt icon
  • Kết thúc giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp, Công an nhân dân bước vào giai đoạn mới, xây dựng và bảo vệ miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (1954-1975), đập tan chiến lược “Chiến tranh đặc biệt ”, “Chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mỹ…
  • Trước tình hình, nhiệm vụ và yêu cầu mới của cách mạng, cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn trật tự xã hội ở cả hai miền diễn ra ngày càng căng go, phức tạp và quyết liệt, đòi hỏi lực lượng Công an phải nhanh chóng chuyển hướng tổ chức và hoạt động đáp ứng với cuộc đấu tranh ở mỗi miền.
image
icon 1954 - 1975: Vì miền Nam ruột thịt icon
image

Nhận thức rõ tính chất nguy hại của hoạt động gián điệp, các lực lượng Công an lập chuyên án đấu tranh và khám phá hàng chục tổ chức gián điệp do Mỹ, Pháp cài lại. Một trong số đó là chuyên án C30. Trong ảnh: Trinh sát bảo vệ chính trị bí mật theo dõi và chụp ảnh Trần Minh Châu (tức Cập, mặc áo ghi lê) cầm đầu toán gián điệp C30 đang liên lạc với đồng bọn.
Ảnh tư liệu/ Công an TP Hà Nội.

image

Ban chuyên án C30 khai quật địa điểm giấu vũ khí, phương tiện hoạt động của tổ chức gián điệp do Trần Minh Châu cầm đầu (năm 1957).
Ảnh tư liệu/ An ninh Hải Phòng.

image

Các chiến sĩ trinh sát của “Đội chống gián điệp, biệt kích” Bộ Công an giám sát nhân viên điện đài của toán gián điệp, biệt kích liên lạc về Trung tâm chỉ huy ở Sài Gòn.
Ảnh tư liệu/ Bộ Công an.

image

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đến dự Đại hội Liên hoan chiến sĩ thi đua lần thứ nhất Công an nhân dân vũ trang tại Hà Nội, ngày 2/3/1962.
Ảnh tư liệu/ QĐND.

image

Từ năm 1961 đến năm 1965, lực lượng an ninh miền Nam đã khám phá 458 vụ nội gián; phát động 19.463.606 lượt quần chúng đứng lên đấu tranh, phá 4.248 ấp, 10 khu trù mật ở 87 xã, đưa hàng chục vạn dân về nơi ở cũ. Trong ảnh: Lực lượng an ninh miền Nam đã phát động quần chúng đứng lên đấu tranh, phá hàng ngàn ấp chiến lược và khu trù mật, đưa hàng vạn dân về nơi cũ.
Ảnh: TTXGP.

image

Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân miền Bắc lên đường chi viện cho An ninh Miền Nam năm 1965.
Ảnh tư liệu/ Bộ Công an.

image

Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân miền Bắc lên đường chi viện cho An ninh Miền Nam.
Ảnh tư liệu/ Bộ Công an.

image

Chiến sĩ công an miền Bắc hăng hái lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
Ảnh tư liệu/ TTXVN phát.

image

Ngày 21/12/1965, Bác Hồ tặng huy hiệu của Người cho những cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 600 Công an nhân dân vũ trang đạt nhiều thành tích trong công tác bảo vệ.
Ảnh tư liệu/ CAND/ QĐND.

image

Lực lượng Công an và dân quân xã Na Ư (Điện Biên) truy tìm dấu vết một toán gián điệp, biệt kích cuối năm 1968.
Ảnh tư liệu/ TTXVN phát.

image

Chiến sĩ công an vũ trang đồn 235 nhận lệnh lên đường chiến đấu bắt gọn những toán gián điệp biệt kích của Mỹ (năm 1968).
Ảnh: Vũ Tạo/ TTXVN.

image

Lực lượng trinh sát vũ trang Ban An ninh tỉnh Mỹ Tho gài mìn chống địch lấn chiếm, bảo vệ căn cứ Tỉnh uỷ, năm 1970.
Ảnh: Tư liệu/ Bộ Công an.

image

Chiến sĩ đồn công an vũ trang 111 tạm biệt nhân dân địa phương, lên đường truy bắt gián điệp, biệt kích năm 1970.
Ảnh: TTXVN.

image

Trước thất bại nặng nề trên chiến trường miền Nam những năm 1971-1972 và thất bại trong cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ 2 đối với miền Bắc mà đỉnh cao là cuộc tập kích chiến lược bằng máy bay B52 vào Hà Nội, Hải Phòng, Mỹ buộc phải ký kết Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam vào ngày 27/1/1973. Trong ảnh: Lực lượng Công an bắt sống phi công Mỹ bên xác máy bay trong trận Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không, cuối tháng 12/1972.
Ảnh: TTXVN.

image

Từ quý II năm 1972 đến hết năm 1973, Ban An ninh Trung ương Cục đã mở nhiều lớp tập huấn quán triệt nội dung Nghị quyết số 165/TV-KBN cho cán bộ, chiến sĩ an ninh và cụ thể hóa từng lĩnh vực công tác an ninh như: điệp báo, bảo vệ chính trị, trinh sát vũ trang, bảo vệ nội bộ, an ninh đô thị, chấp pháp... Trong ảnh: Hội nghị Bảo vệ chính trị toàn miền Nam lần thứ nhất của Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam, tháng 8/1973.
Ảnh: Tư liệu/ Bộ Công an.

image

Đoàn xe thô sơ của lực lượng An ninh T4 vận chuyển vũ khí, lương thực phục vụ chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975.
Ảnh: TTXVN.

image

Cơ sở Điệp báo An ninh T4 (đồng chí Nguyễn Hữu Thái, người đứng đầu bên phải) tham gia ghi âm lời tuyên bố đầu hàng của Tổng thống ngụy quyền Sài Gòn Dương Văn Minh, ngày 30/4/1975.
Ảnh tư liệu/ CAND.

image

Từ năm 1961 đến năm 1975, Bộ Công an đã chi viện hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ cho lực lượng an ninh miền Nam, giúp lực lượng an ninh miền Nam phát triển nhanh chóng, đủ sức triển khai các mặt công tác đánh địch đạt hiệu quả; khám phá nhiều đầu mối, kế hoạch cài cắm nội gián của Mỹ và chính quyền Sài Gòn vào các cơ quan, đoàn thể kháng chiến… Trong ảnh: Lực lượng Công an bảo vệ Lễ mít tinh mừng miền Nam hoàn toàn giải phóng, ngày 15/5/1975.
Ảnh tư liệu/ Bộ Công an.

icon 1975 - nay: Lá chắn thời bình icon
image
  • Khép lại một giai đoạn cách mạng, theo dòng chảy lịch sử, đất nước bước vào thời kỳ mới (1975-1986) với những thuận lợi và thách thức mới. Công an nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống, đóng góp quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
  • Dưới ánh sáng Nghị quyết Hội nghị lần thứ 24 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa III (9/1975) và Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của Đảng (12/1976), Công an nhân dân đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, phát triển lực lượng và triển khai các mặt công tác giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trong phạm vi cả nước, phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị của Đảng…
icon 1975 - nay: Lá chắn thời bình icon
image

Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn chủ trì cuộc họp bàn công tác bảo vệ Tổng tuyển cử bầu Quốc hội nước Việt Nam thống nhất, ngày 17/4/1976.
Ảnh tư liệu/ CAND.

image

Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Công an các tỉnh Tây Nguyên triển khai Chỉ thị 04 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đấu tranh giải quyết vấn đề FULRO ở Tây Nguyên và Nam Khu V cũ, năm 1978.
Ảnh tư liệu/ Bộ Công an.

image

Từ năm 1980-1985, lực lượng Công an đã kết hợp với các lực lượng khác triển khai thắng lợi nhiều chiến dịch phản gián. Đặc biệt, lực lượng Công an đã thực hiện thắng lợi “Kế hoạch CM12”, đập tan tổ chức phản động “Mặt trận thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng Việt Nam” do Lê Quốc Tuý và Mai Văn Hạnh cầm đầu. Trong ảnh: Lực lượng Công an thu giữ vũ khí, tiền giả do tổ chức phản động “Mặt trận thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng Việt Nam” đưa vào Việt Nam, năm 1981.
Ảnh tư liệu/ CAND.

image

Tiếp nối những thành tựu trong những năm đầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1975-1986), CAND Việt Nam bước vào giai đoạn mới với đóng góp quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Trong ảnh: Phiên họp Hội đồng Nhà nước thông qua Pháp lệnh về lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam và quy định chế độ cấp bậc sĩ quan, hạ sĩ quan An ninh nhân dân, năm 1987.
Ảnh tư liệu/ CAND.

image

Rất nhiều chuyên án, vụ án do lực lượng Công an khám phá đã đi vào lịch sử. Năm 1996, kết hợp các nguồn tin, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội phát hiện một đường dây buôn bán ma túy từ Lào về Việt Nam do Xiêng Phênh và Vũ Xuân Trường cầm đầu. Đây được coi là vụ án ma túy lớn nhất, nghiêm trọng nhất từ trước cho đến năm 1996. Trong ảnh: Phiên tòa xét xử vụ án mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy do Xiêng Phênh, Vũ Xuân Trường cầm đầu, ngày 14/5/1997.
Ảnh: CAND.

image

Lực lượng Công an đã triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen” gây rối trật tự, an toàn xã hội, gây nhức nhối trong dư luận quần chúng. Tháng 5/1996, Công an TP Hà Nội triệt phá băng nhóm “xã hội đen” hoạt động giết người, cướp tài sản công dân… do Dương Văn Khánh (tức Khánh trắng) cầm đầu. Trong ảnh: Khánh trắng (dấu X) trong phiên toà.
Ảnh: Tư liệu báo chí.

image

Tháng 12/2001, Tổng cục Cảnh sát đã chỉ đạo Công an một số địa phương ở phía Nam và một số Cục nghiệp vụ đồng loạt tấn công triệt phá băng nhóm “xã hội đen” do Trương Văn Cam (tức Năm Cam) cầm đầu. Băng nhóm này tồn tại và hoạt động trong thời gian dài, gây nhiều tội ác, gây rối an ninh trật tự trên địa bàn TPHCM, làm sa đọa nhiều cán bộ, công chức Nhà nước. Trong ảnh: Năm Cam và đồng bọn tại phiên tòa xét xử.
Ảnh: CAND.

image

“Việt Nam canh tân cách mạng đảng” (gọi tắt là Việt Tân) là tổ chức phản động người Việt lưu vong ở nước ngoài câu kết với một số đối tượng xấu ở trong nước chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Tháng 11/2007, các đối tượng đã bị lực lượng Công an bắt. Trong ảnh: Việt Tân bày ra mọi chiêu trò để lừa bịp và “moi” đô la từ bà con Việt kiều ở hải ngoại.
Ảnh cắt từ phim tư liệu Bộ Công an/ QĐND.

image

Đại án tham nhũng xảy ra tại Vinalines: Dương Chí Dũng, cựu Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, với vai trò cầm đầu, đã ký quyết định đầu tư dự án ụ nổi 83M, gây thất thoát cho nhà nước hàng trăm tỉ đồng. Sau đó bị cáo đã cùng đồng phạm bàn bạc để chia số tiền “lại quả” 1,666 triệu USD từ việc mua ụ nổi.
Ảnh: TTXVN.

image

‘Đại án’ siêu lừa Huyền Như: Năm 2009-2012, để có tiền trả nợ lãi suất cao do thua lỗ trong việc đầu tư chứng khoán và bất động sản, Huỳnh Thị Huyền Như lấy danh nghĩa quyền Trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ, chi nhánh TPHCM, Vietinbank để đi huy động tiền gửi rồi chiếm đoạt tổng cộng gần 4.000 tỷ đồng. Trong ảnh: Bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như (ngồi giữa) tại phiên tòa.
Ảnh: VKSND TPHCM.

image

Tháng 11/2012, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an đã xác lập chuyên án trinh sát mang bí số 113-T để đấu tranh, bóc gỡ đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý của Tráng A Tàng (tức Tàng “Keangnam”). Theo kết luận điều tra, Tàng cùng đồng bọn đã mua bán trót lọt số lượng 2.181 bánh heroin và 633 viên Methamphetamine.
Ảnh: CAND.

image

Tháng 11/2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án liên quan Trương Mỹ Lan và 85 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị có liên quan. Bà Lan bị đề nghị truy tố các tội: đưa hối lộ; vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tội tham ô tài sản. Ngoài ba tội danh trên, bà Trương Mỹ Lan còn bị khởi tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc phát hành trái phiếu và rửa tiền.

image

Thông qua công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế, lực lượng CAND đã tạo được thế trận mới, vững chắc, có tiếng nói quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế... Nổi bật là việc Công an nhân dân Việt Nam đã cử lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình LHQ và cứu hộ, cứu nạn ở nước ngoài. Trong ảnh: Ngày 23/7/2025, Bộ Công an đã tổ chức Lễ trao quyết định của Chủ tịch nước cho sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Phái bộ MINUSCA (Cộng hòa Trung Phi).
Ảnh: Bộ Công an.

image

Hình ảnh khối nam sĩ quan Cảnh sát Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tham gia tổng hợp luyện lần 2 tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Hà Nội) ngày 5/8/2025, chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Ảnh: Tuấn Huy.

image

Việc tăng cường xây dựng Công an nhân dân nói riêng và lực lượng vũ trang nhân dân nói chung cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại là phù hợp với thế và lực của đất nước sau 40 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng và bối cảnh, tình hình thế giới, khu vực và trong nước. Trong ảnh: Xe đặc chủng hiện đại phục vụ công tác chiến đấu, huấn luyện diễu hành đầy khí thế chào mừng Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động tổ chức tại Hà Nội ngày 14/4/2024.

image

Cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ trình diễn mô tô hộ tống với đội hình chiến thuật ngày 2/8/2025 tại khu vực hồ Gươm.

image

Một tình huống diễn tập của lực lượng cảnh vệ trên đường Lê Lợi, quận 1 cũ (TPHCM) sáng 4/6/2025 để chuẩn bị cho chương trình "Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam".

image

Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động diễu binh, diễu hành chào mừng Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động tổ chức tại Hà Nội ngày 14/4/2024.

image

Khối nam sĩ quan Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy trong chương trình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước, ngày 30/4/2025.

image

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý giao thông là bước tiến lớn của lực lượng CSGT. Tại trung tâm chỉ huy hiện đại, các vi phạm được phát hiện, xử lý nhanh chóng, góp phần nâng cao ý thức người dân và giảm thiểu tai nạn.

image

Dàn xe chuyên dụng với nhiều thiết bị hỗ trợ đặc biệt cho mọi tình huống được trưng bày tại Bảo tàng Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (tháng 7/2022).

image

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khánh thành Tượng đài “Vì bình yên cuộc sống” tại TPHCM, ngày 29/4/2025. Ảnh: CAND. Tượng đài được xây dựng nhằm tôn vinh sự hy sinh, cống hiến của lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

image

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt gương điển hình tiên tiến dự Đại hội thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ IX, sáng 4/8/2025, tại Hà Nội. Ảnh: SGGP. Đây là những tấm gương dũng cảm, tận tụy trong công việc, thầm lặng chiến đấu, cống hiến nơi biên cương, vùng sâu, vùng xa, trong hoàn cảnh khắc nghiệt, hiểm nguy, dám hy sinh, dấn thân chống lại tội phạm nguy hiểm, góp phần tô thắm truyền thống anh hùng của lực lượng Công an nhân dân trong thời kỳ mới.

Từ những trang sử hào hùng, qua những cuộc đối thoại sâu sắc, đến những câu chuyện thời sự nóng hổi và những khoảnh khắc ảnh đầy cảm xúc, hành trình 80 năm của lực lượng Công an nhân dân đã hiện lên đầy sống động.

80 năm, những thách thức đã mang một hình hài mới, nhưng "sợi chỉ đỏ" về lòng trung thành và "bộ gen DNA" về phẩm chất người Công an cách mạng vẫn là một hằng số bất biến. Đó chính là nền tảng vững chắc để lực lượng Công an nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, tiến lên chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xứng đáng là điểm tựa bình yên của nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

image