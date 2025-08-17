Tại lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, sáng nay, lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã vinh dự đón nhận Huân chương Sao Vàng lần thứ 5.

Thay mặt các thế hệ cựu cán bộ CAND, Thiếu tướng Phan Văn Lai, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND, Trưởng Ban liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam đã có những chia sẻ về sự phát triển của lực lượng CAND.

Với 95 năm tuổi đời, 75 năm tuổi Đảng và 76 năm tuổi ngành CAND, trải qua 2 cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của dân tộc, ông bày tỏ sự xúc động và tự hào.

Thiếu tướng Phan Văn Lai

Ông chia sẻ được chứng kiến và góp phần vào sự lớn mạnh, trưởng thành của lực lượng CAND, nghe Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá, ghi nhận những thành tích, chiến công của lực lượng CAND trong suốt 80 năm qua.

"Không tự hào sao được khi thế hệ chúng tôi, những người đi trước mở đường, đã xả thân vì độc lập, tự do của đất nước, vì sự thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, viết nên những trang sử vàng của lực lượng CAND.

Hôm nay, lớp lớp thế hệ cán bộ chiến sĩ CAND - các đồng chí, đồng đội của tôi đang tiếp bước, vượt bao khó khăn, gian khổ, miệt mài xả thân, vì dân, vì nước...", ông Phan Văn Lai bày tỏ.

Dù đã nghỉ hưu hơn 30 năm, nhưng Thiếu tướng Phan Văn Lai vẫn luôn dõi theo từng đổi thay, bước phát triển của lực lượng CAND. Lực lượng CAND đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng lần thứ 5 - đây là sự ghi nhận, là phần thưởng xứng đáng cho những người Anh hùng.

"Chúng tôi, những người đi trước, tuổi đã cao, sức đã yếu, nhưng cũng xin hứa sẽ luôn sống vui, sống khỏe, sống có ích, để làm gương cho con cháu và cũng để xứng đáng với danh xưng lực lượng CAND Việt Nam Anh hùng!", ông nhấn mạnh.

Thiếu tướng Phan Văn Lai mong muốn, đồng đội, những cán bộ chiến sĩ CAND hôm nay sẽ luôn cố gắng phấn đấu, học tập và rèn luyện theo sáu điều Bác Hồ dạy CAND, vượt mọi khó khăn, thử thách để xây dựng lực lượng CAND vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào luôn một lòng một dạ trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Đảng và Nhà nước; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó...

Suốt đời chiến đấu, hy sinh để bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, chỉ biết còn Đảng thì còn mình; xứng đáng là "thanh bảo kiếm" bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân.

Đại diện cho tuổi trẻ CAND phát biểu, Thượng úy Trần Hà My, đoàn viên thanh niên Bộ Tư lệnh Cảnh vệ khẳng định, thế hệ trẻ CAND luôn tự hào về truyền thống Anh hùng, vẻ vang của lực lượng CAND.

Truyền thống đó được kết tinh từ tâm huyết, trí tuệ, lòng dũng cảm và sự hy sinh xương máu của bao thế hệ cán bộ chiến sĩ Công an từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ.

Truyền thống đó cũng bắt nguồn từ việc thường xuyên, kiên trì học tập, rèn luyện theo sáu điều Bác Hồ kính yêu đã dạy. Bởi đó là những đạo đức và tư cách mà người Công an cách mạng phải có, phải giữ cho đúng.

Thượng úy Trần Hà My

Lớp lớp thế hệ cán bộ, đoàn viên thanh niên luôn nêu cao tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong học tập, công tác, chiến đấu và giúp đỡ nhân dân.

Hình ảnh người thanh niên Công an dũng cảm trên mặt trận phòng, chống tội phạm; tình nguyện "3 bám, 4 cùng" hướng về cơ sở; đi từng ngõ, gõ từng nhà, giúp đỡ nhân dân trong thiên tai, dịch bệnh…đã lan toả mạnh mẽ, tạo dấu ấn tốt đẹp trong xã hội.

Thế hệ trẻ CAND sẽ mang tất cả tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn, sức trẻ, lòng nhiệt huyết để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh...

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ CAND, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an trân trọng cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, nhân dân và Tổng Bí thư Tô Lâm.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an

Đây là nguồn động viên, khích lệ to lớn để lực lượng CAND tiếp tục nỗ lực phát huy truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, khơi dậy và hun đúc tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, bản lĩnh tiên phong, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, sáng tạo vì lợi ích chung, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, vượt qua mọi khó khăn, thử thách...

Toàn lực lượng CAND hứa dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn giữ vững phẩm chất anh hùng cách mạng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Không ngừng rèn luyện bản lĩnh, trí tuệ, bồi đắp lý tưởng cộng sản; nêu cao tinh thần mưu trí, dũng cảm, sáng tạo, nhạy bén, tiên phong, đi đầu.

Ngoài ra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đoàn kết đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thử thách; hiệp đồng tác chiến hiệu quả với QĐND và các cấp, các ngành; phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; tiếp tục lập nên nhiều chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc, tô thắm thêm lá cờ truyền thống của CAND Việt Nam Anh hùng.

Lực lượng CAND mãi mãi xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu, là "thanh bảo kiếm" sắc bén, "lá chắn thép" vững chắc bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân.