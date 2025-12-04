Tài xế đứng tim khi phát hiện bé trai bò giữa đường đông đúc

TRUNG QUỐC – Đoạn video gây sốc ghi lại cảnh một gia đình bất cẩn bỏ quên hai đứa trẻ bên lề đường, khiến một bé trai bò ra giữa đường suýt xảy ra tai nạn.