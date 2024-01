Sáng 25/1, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin, Công an tỉnh Bắc Giang đã truy tìm được tài xế điều khiển ô tô bán tải đâm vào mô tô Cảnh sát để vượt chốt kiểm tra nồng độ cồn.

Cụ thể, khoảng 20h28 ngày 24/1, Tổ CSGT của Đội CSGT- Trật tự Công an huyện Tân Yên tiến hành dừng ô tô bán tải mang BKS 29H-551.XX di chuyển theo hướng từ xã Quang Tiến - thị trấn Nhã Nam (tỉnh Bắc Giang) để kiểm tra vi phạm về nồng độ cồn. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành hiệu lệnh dừng xe mà điều khiển ô tô lao thẳng vào Tổ công tác làm Trung úy N.V.T. bị thương. Quá trình bỏ chạy, ô tô đã đâm vào mô tô tuần tra của Cảnh sát và kéo lê làm tóe lửa trên đường.

Ô tô bán tải kéo lê theo mô tô Cảnh sát khoảng 5km, gây tóe lửa trên đường (Ảnh chụp màn hình)

Sau khi bỏ chạy được 5km, đến địa phận thôn Giữa (xã Tân Trung, huyện Tân Yên) tài xế đã bỏ lại phương tiện, rời khỏi hiện trường.

Đến 2h30 sáng 25/1, tài xế H.Q.T. (43 tuổi, trú tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) đã đến Công huyện Tân Yên để trình diện. Tại cơ quan công an, tài xế H.Q.T. cho biết, bản thân đã uống khoảng 5 chén rượu từ buổi trưa.

Tài xế T. tại cơ quan Công an (Ảnh: CACC)

Qua kiểm tra, tài xế T. không vi phạm nồng độ cồn, không sử dụng chất ma túy.

Hiện Công an huyện Tân Yên (Công an tỉnh Bắc Giang) đang điều tra, làm rõ sự việc.

Trước đó, khoảng 20h ngày 21/1, tổ công tác của Đội CSGT - Trật tự Công an TP Vinh (tỉnh Nghệ An) ra tín hiệu dừng ô tô mang BKS 37K-270.XX do ông P.C.Đ. (42 tuổi) điều khiển để kiểm tra nồng độ cồn. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành mà quay đầu xe, chạy ngược chiều trên đường Trần Phú.

Tổ công tác tiếp cận xe ô tô, ra hiệu lệnh dừng phương tiện nhưng người này vẫn không chấp hành, thậm chí còn lao thẳng vào cán bộ đang đứng phía trước. May mắn, lực lượng làm nhiệm vụ đã kịp thời tránh được hướng ô tô lao về phía mình.

Tài xế quay đầu bỏ chạy khi thấy lực lượng CSGT (Ảnh chụp màn hình)

Khi điều khiển xe chạy ngược chiều, tài xế Đ. đã chạy qua nhiều tuyến đường trong thành phố Vinh. Tổ công tác đã khống chế được đối tượng trên trục đường Chu Văn An, đưa về trụ sở làm việc.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn cho thấy, tài xế Đ. vi phạm mức 0,399 mg/L khí thở.

Chỉ cách đó 2 tuần, tại Hà Nội, tài xế P.N.S. (37 tuổi) đã điều khiển ô tô chèn qua người Đại úy N.V.T. để trốn kiểm tra nồng độ cồn.

Cụ thể, khoảng 20h ngày 7/1, Tổ công tác của Công an huyện Sóc Sơn thực hiện xử lý vi phạm giao thông và kiểm tra nồng độ cồn tại tuyến đường 35 (thôn 3, xã Hồng Kỳ).

Khi thấy tổ công tác, tài xế điều khiển ô tô mang biển số 30G-730.XX đã bất ngờ quay đầu bỏ chạy, chèn qua người Đại úy N.V.T. đang đứng ở bên trái đầu xe. Hậu quả khiến Đại úy T. bị chấn thương sọ não.

Đại Tô Lâm, Bộ trưởng Công an động viên thân nhân Đại úy N.V.T.

Ngay sau đó, Công an huyện Sóc Sơn đã nhanh chóng đưa Đại úy T. đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, đồng thời chỉ đạo tổ công tác làm rõ nghi phạm gây tai nạn.

Tại cơ quan Công an, tài xế P.N.S. khai nhận hành vi của mình. Tổ công tác đã kiểm tra, xét nghiệm máu cho thấy nồng độ cồn trong máu của tài xế này là 0,083 mmol/I.

Tổ chức tiệc tất niên gia tăng tình trạng người vi phạm nồng độ cồn

Trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, thời điểm cuối năm nhiều cá nhân, tổ chức... tổ chức tiệc tất niên nên kéo theo gia tăng tình trạng người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn. Để giảm thiểu tai nạn giao thông, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, lực lượng CSGT bố trí lực lượng, phương tiện, kiên trì xử lý vi phạm về nồng độ cồn.

"Chúng tôi kiên trì xử lý vi phạm về nồng độ cồn theo phương trâm thượng tôn pháp luật, kiên quyết xử lý không vùng cấm, không ngoại lệ", đại diện Cục CSGT cho biết.

Lực lượng CSGT Hà Nội kiểm soát vi phạm về nồng độ cồn

Trong 10 ngày thực hiện cao điểm (từ ngày 11/1 đến ngày 21/1) đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu xuân, lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý 30.491 trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Về các trường hợp chống đối lực lượng chức năng tại chốt kiểm tra nồng độ cồn, đại diện Cục CSGT khẳng định, lực lượng chức năng sẽ cương quyết xử lý.

"Trên tinh thần thượng tôn pháp luật, ai vi phạm đến đâu sẽ bị xử lý nghiêm đến đó để tạo tính răn đe", Đại diện Cục CSGT nhấn mạnh.

Thời gian tới, để đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn cho người dân đi lại trong dịp Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu xuân 2024, lực lượng CSGT toàn quốc sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông.