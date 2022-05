Tạm biệt Hà Nội, hẹn gặp lại SEA Games 32 ở Campuchia

Ông Nguyễn Văn Hùng - Bộ Trưởng Bộ VH,TT&DL và ông Chu Ngọc Anh - Chủ tịch UBND TP Hà Nội trao thưởng cho các VĐV tiêu biểu tại SEA Games 31.

1. VĐV Nguyễn Thị Oanh giành 3 HCV cá nhân môn điền kinh ở các nội dung: 1.500m, 5.000m, 3.000m vượt chướng ngại vật.

2. VĐV Joshua Robert Atkinson đoạt 4 HCV môn điền kinh ở các nội dung: 400m, 800m, tiếp sức hỗn hợp 4x400m, tiếp sức 4x400m nam.

3. VĐV Nguyễn Huy Hoàng giành HCV nội dung 400m tự do (đồng thời phá kỉ lục SEA Games với kết quả 3’48"06), 800m tự do, 1500m tự do, 200m bướm, tiếp sức 4x200m tự do (phá kỉ lục SEA Games 31 với tổng thành tích: 7’16"31). Tổng cộng Nguyễn Huy Hoàng giành được 5 HCV, phá 2 kỷ lục SEA Games 31.

4. Nữ VĐV môn bơi Jing Wen Quah đoạt 3 HCV cá nhân, 1 kỷ lục SEA Games cá nhân, 3 HCV tiếp sức, đoạt tổng cộng 6 HCV, phá 1 kỷ lục SEA Games.