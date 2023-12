Tối 25/12, sau hơn 1 tháng ra mắt với vai trò ca sĩ qua MV "dạy anh cách iu em", Tường Duy tiếp tục ra mắt MV "bảng cửu thương" thuộc EP "love: iu".

Được phát hành vào dịp Giáng sinh, bảng cửu thương mang năng lượng tích cực, tươi sáng cho người nghe, viết về 9 điều cần ghi nhớ của một cuộc tình thông qua hình ảnh gần gũi về bảng cửu chương.

Ca khúc do Andiez sáng tác, mang màu sắc lãng mạn và ngọt ngào, với thông điệp rằng hãy luôn trân trọng thời khắc được ở bên người mình yêu. Tường Duy cũng hướng dẫn sử dụng "bảng cửu thương" để “cứu thương” một tình yêu đang bất ổn: Hãy nhớ về những cột mốc đẹp từng cùng nhau trải qua đến mức “thuộc lòng” như bảng cửu chương.

Tường Duy là một trong những cái tên nổi bật tại chương trình Vote For Five. Song, vì lý do sức khoẻ, nam ca sĩ rút khỏi cuộc thi vào phút cuối khiến khán giả tiếc nuối.

Thanh Phi