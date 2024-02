Theo ghi nhận của VietNamNet, nhiều mẫu xe máy nhập khẩu sản xuất tại Thái Lan, Indonesia được các đại lý kinh doanh xe không chính hãng nhập về Việt Nam vốn có giá bán đắt đỏ ngang với các dòng xe cao cấp đang giảm cực sâu trong tuần cuối cùng của năm cũ.

Tại một đại lý chuyên bán xe máy nhập khẩu ở Thủ Đức, TP.HCM, mẫu xe máy Honda Wave 125i "Made in Thái Lan" đời 2023 đang giảm tới gần chục triệu đồng. Giá mẫu xe này từ mức 83-86 triệu đồng hạ xuống chỉ còn từ 75 - 77 triệu đồng tùy phiên bản và màu. Đây cũng là mức giảm giá sâu nhất của mẫu xe này kể từ khi được nhập về Việt Nam lần đầu vào tháng 11/11/2022.

Trao đổi với VietNamNet, nhân viên kinh doanh của cửa hàng này cho biết, nguyên nhân chính xe giảm giá mạnh là do sức tiêu thụ của thị trường xe máy tại Việt Nam đang ảm đạm. Bên cạnh đó, thế hệ mới Wave 125i 2024 vừa được trình làng tại Thái Lan hồi đầu tháng 1/2024 buộc các đại lý phải nhanh chóng xả hàng bản cũ, chuẩn bị cho kế hoạch nhập xe đời mới về nước trong thời gian tới.

Tương tự, xe tay ga Honda Vario 160 bản nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia hiện cũng được các đại lý đại hạ giá thấp chưa từng thấy. Mẫu Vario 125 2023 gia nhập thị trường Việt Nam từ tháng 10/2022. Tại thời điểm đó, mẫu xe này bị các đại lý “hét giá” lên tới 49-54 triệu đồng. Tuy nhiên, hiện, giá bán Honda Vario 125 2023 bản tiêu chuẩn chỉ còn 37,9 triệu đồng, giảm 11 triệu đồng; bản cao cấp có giá từ 41,5 triệu đồng, giảm 12,5 triệu so với thời điểm trước.

Đáng chú ý, mức giá của các phiên bản Honda Vario 160 nhập khẩu còn thấp hơn cả chục triệu đồng so với xe lắp ráp trong nước (hiện có giá 51,69 - 52,19 triệu đồng).

Một mẫu xe Honda nhập ngoại khác là Honda Scoopy "Made in Indonesia" cũng đang giảm sâu, giá chỉ còn 33-34 triệu đồng, giảm 10 triệu đồng so với giá xe lúc mới về nước là 43-44 triệu đồng. Bản Honda Scoopy nhập khẩu từ Thái Lan cũng hạ giá về mức hơn 65 triệu đồng, giảm 8 triệu đồng so với trước đó ở mức 73 triệu đồng.

Honda Scoopy "Made in Indonesia".

Ở phân khúc xe máy số, tại địa bàn TP.HCM, mẫu Honda Cross Cub 110 2023 từng bị "hét giá" hơn 80 triệu đồng ở thời điểm mới gia nhập thị trường Việt Nam, giờ chỉ còn từ 59 - 63 triệu đồng, rẻ hơn 18 - 20 triệu đồng so với trước.

Honda Cross Cub 110 2023.

Số liệu được Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) công bố cho thấy, trong năm 2023, doanh số của 5 nhà sản xuất và nhập khẩu xe máy chỉ đạt 2.516.212 chiếc, giảm gần 490.000 xe, tương đương mức giảm khoảng 16,21% so với năm 2022. Đây là năm doanh số bán xe máy thấp nhất trong vòng 3 năm trở lại đây.

Hiện, VAMM có 5 thành viên thuộc VAMM gồm: Honda, Yamaha, Suzuki, Piaggio, SYM. Với xu thế hiện nay, quy mô thị trường xe máy Việt Nam đang dần dần bão hoà, kinh doanh xe máy nhập khẩu sẽ còn gặp rất nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh giành thị phần với các dòng xe chính hãng, sản xuất trong nước.