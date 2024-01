Huế

Không nhộn nhịp sầm uất hay có nhiều bãi biển đẹp như ở Thanh Hóa, Đà Nẵng, Khánh Hòa,… nhưng Huế vẫn là một trong những điểm đến hấp dẫn du khách ở miền Trung. Đặc biệt, với những ai thích nét trầm mặc, hoài niệm, muốn tận hưởng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán một cách nhẹ nhàng, thư thái thì không thể bỏ qua những địa điểm du lịch tuyệt vời ở vùng cố đô này.

Huế là một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn ở khu vực miền Trung, được nhiều du khách ghé thăm, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán (Ảnh: Phương Phương)

Đến Huế ngày Tết, du khách có thể ghé thăm một số điểm đến nổi tiếng để tìm hiểu lịch sử hay văn hóa, phong tục, lễ nghi đầu năm như Đại Nội, lăng Tự Đức, Khải Định, chùa Thiên Mụ, thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã,... Ngoài ra còn có một số địa điểm gợi ý thú vị khác là đèo Hải Vân, biển Lăng Cô, biển Thuận An, sông Hương, chùa Thiên Mụ, hồ Truồi, vườn quốc gia Bạch Mã...

Trải nghiệm foodtour ở Huế được du khách yêu thích với nhiều món ăn ngon, giá thành bình dân (Ảnh: Phương Phương)

Sau khi khám phá các điểm đến, du khách hãy tiếp thêm năng lượng bằng chuyến foodtour thưởng thức các món ngon, đặc sản của mảnh đất nơi đây như cơm hến, bún bò, chè bột lọc heo quay, bánh khoái, bánh canh Nam Phổ, cà phê muối,…

Nha Trang

Nằm tại vị trí trung tâm tỉnh Khánh Hòa, Nha Trang luôn là địa điểm du lịch hấp dẫn bậc nhất miền Trung nói riêng và Việt Nam nói chung. Thành phố này gây ấn tượng với du khách bởi điều kiện thời tiết thuận lợi, được thiên nhiên ban tặng những bãi biển, vùng vịnh đẹp cùng nhiều đảo lớn nhỏ khác nhau. Ngoài ra, còn có nhiều danh lam thắng cảnh, điểm tham quan, vui chơi và cơ sở nghỉ dưỡng, đáp ứng mọi nhu cầu của du khách.

Cảnh biển thơ mộng ở Nha Trang (Ảnh: Yến Yến)

Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nếu có dịp du lịch tới Nha Trang, du khách có thể ghé thăm và khám phá nhiều điểm đến thú vị như Hòn Mun, Hòn Tằm, Hòn Chồng, Đảo Yến – Hòn Nội, Đảo Khỉ - Hòn Lao, bảo tàng Hải Dương học, vịnh Vân Phong, núi Cô Tiên,…

Ẩm thực cũng là điểm cộng giúp Nha Trang luôn hấp dẫn du khách gần xa. Ngoài hải sản, thành phố còn rất nhiều đặc sản, món ăn hấp dẫn như bánh xèo mực, nem nướng, bún chả cá, bánh căn, bánh ướt, bún sứa,..

Quy Nhơn

Nằm nép mình giữa một bên biển một bên núi với những bờ biển dài uốn cong thơ mộng, bờ cát vàng mịn và làn nước trong xanh đẹp mê hồn, Quy Nhơn là địa điểm du lịch ở miền Trung mà du khách không nên bỏ lỡ trong dịp Tết Nguyên đán năm nay.

Nhiều bạn trẻ lựa chọn Quy Nhơn làm điểm dừng chân trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán (Ảnh: Nguyễn Thị Hương)

Tới Quy Nhơn, du khách vừa có thể nghỉ dưỡng, vừa có thể thỏa mãn đam mê xê dịch hay tìm hiểu văn hóa, lịch sử,… Nếu yêu thích các công trình lịch sử, bạn có thể tìm đến tháp đôi, tháp Cánh Tiên, tháp Dương Long... Còn nếu muốn hòa mình vào thiên nhiên, bạn hãy ghé làng chài Nhơn Hải, Kỳ Co - Eo Gió, khu du lịch Cửa Biển, Ghềnh Ráng Tiên Sa hoặc trải nghiệm các làng nghề nấu rượu Bầu Đá, làm bánh tráng, làm nón ngựa... ở vùng ngoại ô; ghé thăm một số ngôi chùa nổi tiếng như chùa Long Phước, chùa Thiên Hưng để cầu may mắn, bình an trong năm mới.

Ẩm thực Quy Nhơn níu chân du khách với nhiều món đặc sản thơm ngon, giá bình dân (Ảnh: Oanh Ta)

Ngoài cảnh đẹp, Quy Nhơn còn hút khách bởi nhiều món ngon, đặc sản hấp dẫn như bánh canh chả cá, bánh xèo tôm nhảy, bánh hỏi cháo lòng, nem nướng, nem cuốn,… Đặc biệt đừng quên thưởng thức các loại hải sản ngon, rẻ ở vùng biển này như ốc, sò, nghêu, hàu, tôm hùm, ghẹ, cá bóp, cua huỳnh đế...

Ninh Thuận

Ninh Thuận thường được gọi là "vùng đất của nắng và gió" bởi nơi đây có khí hậu khô, nóng, ít mưa. Mùa mưa ở đây chỉ diễn ra trong khoảng hai tháng, từ tháng 9 đến tháng 11, còn lại là mùa khô hanh, nhiệt độ dao động từ 25 đến 35 độ C. Vì vậy, Ninh Thuận chính là điểm đến lý tưởng ở miền Trung cho du khách khám phá trong dịp Tết Nguyên Đán.

Du khách check-in ở công viên đá Ninh Thuận (Ảnh: Nguyễn Minh Huệ)

Tới Ninh Thuận, du khách có thể ghé thăm hệ động thực vật đa dạng ở Vườn Quốc gia Núi Chúa, cắm trại ở vịnh Vĩnh Hy (một trong bốn vịnh biển đẹp nhất của Việt Nam) hay trải nghiệm Làng gốm Bàu Trúc, trượt cát ở đồi cát Nam Cương và tham gia các hoạt động ngoài trời tại Mũi Dinh,…

Ngoài ra, du khách đừng quên thưởng thức những món ăn thơm ngon có tiếng, làm nên thương hiệu cho đặc sản Ninh Thuận như bánh căn, gỏi cá mai, bánh canh chả cá, cơm gà Phan Rang, thịt cừu,…