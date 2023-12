{"article":{"id":"2213396","title":"Cung điện lộng lẫy chứng kiến những bi kịch của hoàng hậu đẹp nhất châu Âu","description":"Ghé thăm những cung điện lộng lẫy của hoàng hậu đẹp và nổi tiếng nhất châu Âu – Hoàng hậu Sisi của nước Áo, và dạo bước trong khu vườn hoàng gia thênh thang, lãng mạn miễn phí là điều không thể bỏ qua khi đến thành phố

Vienna.","contentObject":{"contentCustom":"<div class=\"e-tpl-v3 e-tpl-v3-media-single e-v3-tpl-cover\">

<div class=\"e-v3-media\">

<div class=\"e-v3-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/cung-dien-emag-2-1712.png?width=768&s=rTV8cuAzkzuHlagRN7UW2w\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/cung-dien-emag-2-1712.png?width=1024&s=oq3WMGzWNjJFj0IBEny6Pg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/cung-dien-emag-2-1712.png?width=0&s=Bb7HkasYUsRbKDfGW2Flpg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/cung-dien-emag-2-1712.png?width=1920&s=4BiHfH9HKwMFnAidg8W9NQ\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/cung-dien-emag-2-1712.png?width=260&s=0hsDtuLu_uW1U4FTz7-H9g\"></picture></div>

</div>

</div><!-- VNN_COMPONENT_@@@@@@@@@@ -->

<div class=\"e-tpl-v3 e-tpl-v3-text-single e-v3-tpl-content\">

<div class=\"e-v3-text\">

<p>Ghé thăm những cung điện lộng lẫy của hoàng hậu đẹp và nổi tiếng nhất châu Âu – Hoàng hậu Sisi của nước Áo, và dạo bước trong khu vườn hoàng gia thênh thang, lãng mạn miễn phí là điều không thể bỏ qua khi đến Vienna.</p>

</div>

</div>

<!-- VNN_COMPONENT_@@@@@@@@@@ -->

<div class=\"e-tpl-v3 e-tpl-v3-text-single e-v3-tpl-content\">

<div class=\"e-v3-text\">

<p><strong>Hoàng hậu Elisabeth (Sisi)</strong></p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/hoang-hau-sisi-1713.jpg?width=768&s=XJYX2ShZhXCB8By4JFUhEw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/hoang-hau-sisi-1713.jpg?width=1024&s=R40-LvgrX31wT5n3f6rlyg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/hoang-hau-sisi-1713.jpg?width=0&s=1QTU9TmRS2CENa-F1zpQZQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/hoang-hau-sisi-1713.jpg?width=1024&s=R40-LvgrX31wT5n3f6rlyg\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/hoang-hau-sisi-1713.jpg?width=260&s=LH7gIbIw1M_FSh2OqV_Y_w\"></picture>

<figcaption>Hoàng hậu Elisabeth trong lễ đăng quang ngôi vị hoàng hậu nước Áo, năm1867. (Ảnh: Emil Rabending)</figcaption>

</figure>

<p style=\"text-align: justify;\">Nếu đến các thành phố của Áo hoặc ngay cả Hungary, bạn sẽ thấy hình ảnh một điều kỳ lạ. Không phải các bậc quân vương từng trị vì, mà chính hoàng hậu Elisabeth mới là hình ảnh hiện diện ở nhiều nơi, từ trên các món đồ lưu niệm ở các phiên chợ, đến những biểu tượng cao quý của thành phố. Đó là bởi Elisabeth, hay có tên thân mật là Sisi, là vị hoàng hậu vô cùng nổi tiếng và được người dân nước Áo và Hungary yêu quý. Với vòng eo từ thời con gái đến khi từ trần luôn ở hoảng 47 – 49,5cm, cao 1,72m, mái tóc dài óng mượt và khuôn mặt đẹp như tạc tượng, bà được mệnh danh là hoàng hậu đẹp nhất châu Âu trong thế kỷ 19, cũng là một trong những người phụ nữ nổi tiếng nhất tại lục địa già vào thời điểm kể trên. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/sisi-phim-1714.jpg?width=768&s=GfZIGDdG6J7wbpxOPIRqdQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/sisi-phim-1714.jpg?width=1024&s=E9efLrCOlVk-EKFrLT7G5g\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/sisi-phim-1714.jpg?width=0&s=k0eSa5XtHsqFrDyGYjZ_pA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/sisi-phim-1714.jpg?width=1024&s=E9efLrCOlVk-EKFrLT7G5g\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/sisi-phim-1714.jpg?width=260&s=aUMRIW8H0em37Pfc156jKQ\"></picture>

<figcaption>Ngoại cảnh của phim được quay tại cung điện Schönbrunn, Vienna, Áo. (Ảnh: Phim Sissi)</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/sissi11957-1715.jpg?width=768&s=Jy52tEhr_9yv1U_mTBb5BQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/sissi11957-1715.jpg?width=1024&s=YZmX3zdbHQcommNmYNtPfA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/sissi11957-1715.jpg?width=0&s=NxRg_SSg1PFIVaKpqelxGQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/sissi11957-1715.jpg?width=1024&s=YZmX3zdbHQcommNmYNtPfA\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/sissi11957-1715.jpg?width=260&s=RmWXXRlhJ2rSMH-nxwwGqA\"></picture>

<figcaption>Loạt phim điện ảnh Sissi (1955 - 1957) từng được khán giả Việt Nam yêu mến khi công chiếuvào những năm 90. (Ảnh: Phim Sissi)</figcaption>

</figure>

<p style=\"text-align: justify;\">Khán giả Việt Nam có thể từng biết đến hình ảnh hoàng hậu Elisabeth qua series phim nổi tiếng thế giới của Áo sản xuất năm 1955 – 1957, có tên Sissi. Bộ phim kể về chuyện tình đẹp như thơ của cô gái con nhà một vị công tước xứ Bavaria(có thủ phủ là Munich hiện nay) với vị vua trẻ tuổi si tình. Tuy nhiên, trong thực tế, chuyện tình không màu hồng như trong phim, khi cô tiểu thư từ nhỏ đã có tâm hồn tự do phải buộc mình sống trong sự gò bó với những quy tắc trong hoàng cung cùng một bà mẹ chồng hà khắc khi mới chỉ 16 tuổi. Tình yêu ngọt ngào với hoàng đế cũng không khiến Sisi hạnh phúc, vì bà dần cảm thấy những bức tường nơi lâu đài lộng lẫy, những công trình kiến trúc xa hoa hay những khu vườn lãng mạn mà Hoàng đế Franz Joseph I đặc biệt xây dành tặng bà, sau cùng chỉ là những thứ kìm kẹp tâm hồn khao khát tự do.</p>

<p style=\"text-align: justify;\">Trong 44 năm kết hôn và khi trở thành hoàng hậu của đế quốc Áo – Hung, thời gian bà ngao du bên ngoài cung điện, gần gũi với người dân nhiều hơn thời gian ở bên chồng, dù Hoàng đế Franz Joseph nhất mực yêu thương hoàng hậu của mình. Cái chết do tự vẫn của con trai duy nhất cũng khiến cuộc sống của Hoàng hậu Sisi thêm bi kịch. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/hoang-hau-sisi-1-1716.jpg?width=768&s=_h14KyfK5ykeakLQMqldxg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/hoang-hau-sisi-1-1716.jpg?width=1024&s=TBIQEjsezvFJLQW76Eu1vA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/hoang-hau-sisi-1-1716.jpg?width=0&s=AHWj2C-Ovz47eeSxV4ytAw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/hoang-hau-sisi-1-1716.jpg?width=1024&s=TBIQEjsezvFJLQW76Eu1vA\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/hoang-hau-sisi-1-1716.jpg?width=260&s=UzTScjGhdoosXCrYnlWbVg\"></picture>

<figcaption>Bức ảnh cuối cùng của Hoàng hậu Elisabeth (bên trái), chụp ngày 2/9/1898. (Ảnh: Wikipedia)</figcaption>

</figure>

<p style=\"text-align: justify;\">Năm 1898, bất chấp cảnh báo về những âm mưu ám sát có thể xảy ra, Elisabeth, 60 tuổi, đã ẩn danh đi đến Geneva, Thụy Sĩ. Hành tung của bà bị báo chí tiết lộ và vào lúc 1:35 chiều vào thứ Bảy ngày 10 tháng 9 năm 1898, khi đang rời khách sạn ở cạnh hồ Geneva, bà đã bị Luigi Lucheni, người theo chủ nghĩa vô chính phủ ở Italia, sát hại. </p>

<p style=\"text-align: justify;\">Dù qua đời cách đây 125 năm, hình ảnh của hoàng hậu đẹp nhất và nổi tiếng nhất châu Âu vẫn luôn hiện diện ở nhiều nơi tại Áo, đặc biệt là tại thủ đô Vienna. Trong những cung điện đẹp nhất ở Vienna đều có bóng hình của Elisabeth. Mỗi căn phòng, mỗi khu vườn đều ghi lại câu chuyện của bà – hoàng hậu “hồng nhan bạc phận”, những tưởng trọn vẹn trong tình yêu nhưng lại qua đời trong bi kịch. Ghé thăm những nơi bà từng sống là điều không thể bỏ qua với các du khách đến với Vienna.</p>

</div>

</div>

<!-- VNN_COMPONENT_@@@@@@@@@@ -->

<div class=\"e-tpl-v3 e-tpl-v3-text-single e-v3-tpl-content\">

<div class=\"e-v3-text\">

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/cung-dien-emag-1-1717.jpg?width=768&s=tGqktqQPG86SPjqyOrhk6g\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/cung-dien-emag-1-1717.jpg?width=1024&s=WcvzifD8r8pSzcwJHg5cAQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/cung-dien-emag-1-1717.jpg?width=0&s=LNe55xALes1eKM15rEyriQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/cung-dien-emag-1-1717.jpg?width=1024&s=WcvzifD8r8pSzcwJHg5cAQ\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/cung-dien-emag-1-1717.jpg?width=260&s=5gRMGdsA4AwbNuzVxNu0VQ\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

</div>

</div>

<!-- VNN_COMPONENT_@@@@@@@@@@ -->

<div class=\"e-tpl-v3 e-tpl-v3-text-single e-v3-tpl-content\">

<div class=\"e-v3-text\">

<p style=\"text-align: justify;\">Cung điện Hoàng gia Hofburg, hay còn gọi là cung điện mùa đông nằm ở trung tâm của thủ đô Vienna, được xây dựng từ thế kỷ 13 và là nơi ở của các vị vua thuộc đế chế Habsburg, kéo dài qua nhiều thăng trầm lịch sử từ năm 1279 đến năm 1918. Năm 1958, một phần của Hofburg được mở cửa đón khách tham quan. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/hofburg-1718.jpg?width=768&s=9rSNcdNdPQKZJ3NbiVbf2g\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/hofburg-1718.jpg?width=1024&s=5v4BYNFbhOvVSl1PBij4Aw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/hofburg-1718.jpg?width=0&s=BnMGOHlhbAE7ILaqeidF-w\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/hofburg-1718.jpg?width=1024&s=5v4BYNFbhOvVSl1PBij4Aw\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/hofburg-1718.jpg?width=260&s=0R5fJwPT3RmxGI4jElkR-A\"></picture>

<figcaption>Cung điện Hoàng gia Áo Horburg nằm ngay tại trung tâm của thủ đô Vienna. (Ảnh: Imperialtickets)</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/vienna-9-1719.jpg?width=768&s=lA7-P_wr-WZJu9JiX2yPqg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/vienna-9-1719.jpg?width=1024&s=MzsIm9nGPZKppqcty2AnLA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/vienna-9-1719.jpg?width=0&s=p2_HrXzFeivZ6cYIoexdWw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/vienna-9-1719.jpg?width=1024&s=MzsIm9nGPZKppqcty2AnLA\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/vienna-9-1719.jpg?width=260&s=G1YESIWlXuH8f0aS8ohTDg\"></picture>

<figcaption>Tượng đài nhìn ra từ những căn phòng của Hoàng đế Franz và Hoàng hậu Sisi. (Ảnh: Hạ Phương)</figcaption>

</figure>

<p>Một trong những khu vực luôn nhận được sự quan tâm của du khách là The Imperial Apartments (tạm dịch: Những căn phòng của hoàng gia), là nơi Hoàng hậu Elisabeth và Hoàng đế Franz Joseph từng sống và làm việc. Với 24 căn phòng lộng lẫy, từ nơi hội họp đến phòng ăn, phòng ngủ; cùng một số không gian hẳn khiến du khách tò mò như phòng tắm của hoàng hậu, toilet riêng của hoàng đế… The Imperial Apartments mang lại những hiểu biết sâu sắc về công việc và cuộc sống riêng tư của cặp đôi trị vì nước Áo.</p>

</div>

</div>

<!-- VNN_COMPONENT_@@@@@@@@@@ -->

<div class=\"e-tpl-v3 e-tpl-v3-text-single e-v3-tpl-content\">

<div class=\"e-v3-text\">

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/cung-dien-emag-2-1720.jpg?width=768&s=GgwFhgagP-J66q2jBvZorQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/cung-dien-emag-2-1720.jpg?width=1024&s=_h-t9mttFi2sbj9wAQjbLw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/cung-dien-emag-2-1720.jpg?width=0&s=SFnjiY_0HLt0ewbKGIfxUw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/cung-dien-emag-2-1720.jpg?width=1024&s=_h-t9mttFi2sbj9wAQjbLw\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/cung-dien-emag-2-1720.jpg?width=260&s=7HwXG0YKwo_ZwlJXxWAL4A\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

</div>

</div>

<!-- VNN_COMPONENT_@@@@@@@@@@ -->

<div class=\"e-tpl-v3 e-tpl-v3-text-single e-v3-tpl-content\">

<div class=\"e-v3-text\">

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/hofburg-1-1721.jpg?width=768&s=i7eJXDwawht5Ob23qijB1A\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/hofburg-1-1721.jpg?width=1024&s=LTfGEQjEOw_LLyvOQfam4Q\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/hofburg-1-1721.jpg?width=0&s=nJSIGep52G86_mm6XMvZgw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/hofburg-1-1721.jpg?width=1024&s=LTfGEQjEOw_LLyvOQfam4Q\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/hofburg-1-1721.jpg?width=260&s=VEZ-eb5gfaIQwyM-e2FvlA\"></picture>

<figcaption>Bảo tàng Hoàng hậu Sisi cùng các phòng trong cung điện mùa đông là 2 điểm thu hút trong loạt các điểm đến lịch sử, văn hoá về hoàng hậu đẹp nhất châu Âu. (Ảnh: Imperialtickets)</figcaption>

</figure>

<p style=\"text-align: justify;\">Trong cung điện Hofburg có vô số bảo tàng, nhưng bảo tàng Hoàng hậu Sisi luôn là nơi có những hàng dài người xếp hàng mua vé hoặc chờ đến lượt được vào cổng. Bảo tàng này đưa huyền thoại về nàng Sisi đến gần hơn với thế kỷ 21, khi đem đến cái nhìn chân thực về cuộc đời của hoàng hậu đến quốc Áo – Hung nổi tiếng với tâm hồn yêu tự do, khác biệt với những khuôn sáo thông thường. Từ những chiếc váy bồng lộng lẫy, những đôi giày cao gót, những vật dụng làm đẹp, các bức thư, đến cả bộ dụng cụ làm răng… bảo tàng là một cuốn sách sống động ghi lại cuộc đời của Sisi- từ cô gái trẻ ở xứ Bavaria, lễ đính hôn bất ngờ với hoàng đế Áo, cuộc nổi loạn ngầm chống lại những ràng buộc triều đình đến vụ ám sát tại Geneva.</p>

<p style=\"text-align: justify;\"><em>*Cùng nằm trong cung điện Hofburg, tour Imperial Apartments và Bảo tàng Hoàng hậu Sisi mở cửa các ngày trong tuần, được bán vé ghép chung với giá 17,5 Euro/người. </em></p>

</div>

</div>

<!-- VNN_COMPONENT_@@@@@@@@@@ -->

<div class=\"e-tpl-v3 e-tpl-v3-text-single e-v3-tpl-content\">

<div class=\"e-v3-text\">

<p><strong>Cung điện Schönbrunn</strong></p>

<table class=\"ck-photo-collage vnn-template-noneditable\">

<tbody>

<tr>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/vienna-13-1722.jpg?width=300&s=cVIYMtumQoZ7PWxbtICTbg\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/vienna-13-1722.jpg?width=0&s=jSKQH6-JXH2XTTPAc8lI5Q\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/vienna-13-1722.jpg?width=500&s=epPc345ZuvcvFzw0YP5RTw\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/vienna-13-1722.jpg?width=260&s=ADc8NRenUfH3awel4wycvw\"></picture></td>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/vienna-16-1723.jpg?width=300&s=TBz8ogpLGt_lt4ln8AT2QQ\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/vienna-16-1723.jpg?width=0&s=cX4yVC8No9uBe9rBAwmtvg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/vienna-16-1723.jpg?width=500&s=y1FqtW24KAY5GlfUNb208Q\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/vienna-16-1723.jpg?width=260&s=Wo98YSGEfnDT9fYScN-CSA\"></picture></td>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/vienna-12-1724.jpg?width=300&s=N-hRe_rFcLY2LsY-AYUZiQ\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/vienna-12-1724.jpg?width=0&s=wRbOKgM6BABblOY5QG2KRQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/vienna-12-1724.jpg?width=500&s=9O2jgtTZ9BKgHpXWXyaJ2g\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/vienna-12-1724.jpg?width=260&s=9XsVSq0MPqRNE7zTrD226g\"></picture></td>

</tr>

</tbody>

</table>

<p style=\"text-align: center;\">Cung điện Schönbrunn, hay còn gọi là cung điện mùa hè của Hoàng gia Áo là một trong những điểm đến nổi tiếng nhất tại Vienna.(Ảnh: Hạ Phương)</p>

<p>Cung điện Schönbrunn, hay còn gọi là Cung điện Mùa hè của các vị vua nước Áo gây ấn tượng bởi các phòng nghi lễ hoàng gia, các khu vườn tráng lệ và đem đến những trải nghiệm thực tế xa hoa. Nơi đây có 1.441 phòng, trong đó có 45 phòng có thể tham quan, chia thành nhiều tour với mức giá khác nhau, nhưng trong đó, bao quát là Grand Tour (Tạm dịch: Tour Tổng quan), cho phép tham quan 40 căn phòng lộng lẫy dành cho các sự kiện quốc gia của Áo, các phòng riêng của Hoàng đế Franz Joseph và Hoàng hậu Sisi cùng một số phòng khác. Du khách có thể chọn những tour nhỏ hơn, nhưng rất được yêu thích, như Imperial Tour, tiếp tục đưa người tham qua ngược về quá khứ với các căn phòng riêng tư của vua và hoàng hậu nước Áo tại dinh thự mùa hè.</p>

<p>Cũng trong cung điện Schönbrunn rộng lớn, các bạn nhỏ có thể tìm hiểu rõ hơn về cuộc sống hoàng gia của các hoàng tử, công chúa thời xưa Bảo tàng Trẻ em Hoàng gia. Bên cạnh đó, bộ phim thực tế ảo dài 24 phút, du khách có thể trải nghiệm lịch sử của cung điện và cuộc sống hàng ngày của chế độ quân chủ nước Áo bằng kính kỹ thuật số và nội dung 360° sống động. Cuộc sống của 2 nhân vật lịch sử nổi tiếng và Hoàng đế Franz Joseph I và Hoàng hậu Sisi cũng được tái hiện một cách rõ nét qua công nghệ số của thế kỷ 21. </p>

<p>Ngoài ra, cung điện còn có rất nhiều những điểm tham quan khác, bao gồm khu vườn lộng lẫy Privy Garden, mê cung với những hàng rào bằng cây xanh cao vút, sở thú hoàng gia... Đây đều là những địa điểm tham quan mất phí với những mức giá khác nhau. </p>

</div>

</div>

<!-- VNN_COMPONENT_@@@@@@@@@@ -->

<div class=\"e-tpl-v3 e-tpl-v3-text-single e-v3-tpl-content\">

<div class=\"e-v3-text\">

<p><strong>Khu vườn Hoàng gia miễn phí vé vào cổng trong cung điện mùa hè</strong></p>

<table class=\"ck-photo-collage vnn-template-noneditable\">

<tbody>

<tr>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/cung-dien-long-lay-chung-kien-nhung-bi-kich-cua-hoang-hau-dep-nhat-chau-au-1725.jpg?width=300&s=D_cNJnNLemO-gDpk35tbGg\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/cung-dien-long-lay-chung-kien-nhung-bi-kich-cua-hoang-hau-dep-nhat-chau-au-1725.jpg?width=0&s=YbTOYqmq-FWJ5H-eQ2bt5w\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/cung-dien-long-lay-chung-kien-nhung-bi-kich-cua-hoang-hau-dep-nhat-chau-au-1725.jpg?width=500&s=OyayKoo0umcIr-u_fkgBwQ\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/cung-dien-long-lay-chung-kien-nhung-bi-kich-cua-hoang-hau-dep-nhat-chau-au-1725.jpg?width=260&s=Sgczp9kHZn7WG7XjLvbOCw\"></picture></td>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/vienna-3-1726.jpg?width=300&s=xzgSoum1xNDH9q41bFWeBQ\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/vienna-3-1726.jpg?width=0&s=_XNo-DuZosTkj4A6pz50KA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/vienna-3-1726.jpg?width=500&s=Zuwp9CxLLOy3IHLQXbMzBA\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/vienna-3-1726.jpg?width=260&s=GkQIioX38xlP89wf3HTMVQ\"></picture></td>

</tr>

</tbody>

</table>

<p style=\"text-align: center;\">Khu vườn chung nằm bên ngoài Maze (mê cung), vườn Privy... dành cho người dân <br>và khách du lịch tự do ra vào. (Ảnh: Hạ Phương)</p>

<p style=\"text-align: justify;\">Khu vườn chung rộng lớn với hàng trăm những tiểu cảnh khác nhau, rất nhiều những băng ngồi được mở cửa miễn phí từ sáng đến tối, tuỳ vào mỗi mùa trong năm.</p>

<p style=\"text-align: justify;\">Nếu như các khu vực tham quan bên trong bảo tàng, cung điện kể trên đều không được chụp ảnh, đây là điểm lý tưởng để bạn mang theo một ít đồ ăn, tận hưởng một chuyến đi picnic đặc biệt trong khu vườn hoàng gia thênh thang, không đông đúc và chụp những tấm ảnh đẹp khó quên. Khu vườn có các hàng cây được trồng ngay ngắn tạo thành vòm với nhiều kích thước khác nhau, những vườn hồng hàng nghìn gốc nở rộ hoa hay những đài phun nước tinh xảo. Chắc chắn, khu vườn chung của cung điện mùa hè Schönbrunn sẽ không khiến các du khách thất vọng, bởi sự lộng lẫy, lãng mạn, ngọt ngào và vô cùng thân thiện. Nếu muốn hoà mình với thiên nhiên nhưng vẫn tận hưởng được bầu không khí hoàng gia, quý tộc kiểu châu Âu thời mà không phải mất tiền, thì khu vườn lớn trong cung điện này chính là lựa chọn hàng đầu.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/vienna-6-1727.jpg?width=768&s=ZYoq89SKeddN79uqVSnR8g\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/vienna-6-1727.jpg?width=1024&s=gD-Q-ek5OQJnv0ICj2JgtA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/vienna-6-1727.jpg?width=0&s=X0fWa8VajPAg1WTC4EoKjg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/vienna-6-1727.jpg?width=1024&s=gD-Q-ek5OQJnv0ICj2JgtA\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/vienna-6-1727.jpg?width=260&s=waaVSENuF3R4LqSIvsYjxg\"></picture>

<figcaption>Bạn hoàn toàn có thể chủ động mang đồ ăn bên ngoài vào trong vườn vàcó thể ngồi mọi chỗ tuỳ thích (Ảnh: Hạ Phương)</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/vienna-20-1728.jpg?width=768&s=9KPlqTJPTbbQNN2Mh_a97A\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/vienna-20-1728.jpg?width=1024&s=wGFyO9qhW-vUTnA7dVhYjw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/vienna-20-1728.jpg?width=0&s=X68s47-3KFnghTwkuQtA7g\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/vienna-20-1728.jpg?width=1024&s=wGFyO9qhW-vUTnA7dVhYjw\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/vienna-20-1728.jpg?width=260&s=8RufY2pTWyepBOsw5ETU-Q\"></picture>

<figcaption>Những lối đi với cây trồng được chăm sóc chuẩn hoàng gia là nơi hoàng đế và hoàng hậu nước Áo từng đi dạo.(Ảnh: Hạ Phương)</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/vienna-8-1729.jpg?width=768&s=8wQ-JtLZG05YVu897vYFAw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/vienna-8-1729.jpg?width=1024&s=BFbxxd2MajiWvqATp2ylFQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/vienna-8-1729.jpg?width=0&s=ASkId3xPuMZI97f7Rl-yCA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/vienna-8-1729.jpg?width=1024&s=BFbxxd2MajiWvqATp2ylFQ\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/vienna-8-1729.jpg?width=260&s=EvWtFqw1JN-ZwRCu8rJoPQ\"></picture>

<figcaption>Khu vườn thênh thang với diện tích hàng nghìn mét vuông lãng mạn khi vào thu. (Ảnh: Hạ Phương)</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/venna-16-1730.jpg?width=768&s=NtU94hfO9Tc60h2CP1Cwog\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/venna-16-1730.jpg?width=1024&s=88fH7iplwZ8VLV75zCoWGQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/venna-16-1730.jpg?width=0&s=rbsa5es1nXoCTaW-4Kp_5w\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/venna-16-1730.jpg?width=1024&s=88fH7iplwZ8VLV75zCoWGQ\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/venna-16-1730.jpg?width=260&s=IvpxyNxWlwje2L_Mhfy5Zw\"></picture>

<figcaption>Mọi góc của khu vườn được vào cửa tự do này đều có thể trở thành điểm check in. (Ảnh: Hạ Phương)</figcaption>

</figure>

</div>

</div>

<!-- VNN_COMPONENT_@@@@@@@@@@ -->

<div class=\"e-tpl-v3 e-tpl-v3-text-single e-v3-tpl-content\">

<div class=\"e-v3-text\">

<p>Thiết kế: Nguyễn Ngọc</p>

</div>

</div>

<!-- VNN_COMPONENT_@@@@@@@@@@ -->","contents":["<div data-html-id='vnn-c-v3-437f888d-7497-4564-8423-f970852c794b-COMPONENT002681' id='vnn-c-v3-437f888d-7497-4564-8423-f970852c794b-COMPONENT002681' data-component-id='COMPONENT002681' data-instance='VnnTemplateData3' class='vnn-cms-html-raw' data-root-state='JTdCJTIybGF5b3V0JTIyJTNBJTdCJTIydGVtcGxhdGVfaWQlMjIlM0ElMjJ2bm4tYy12My00MzdmODg4ZC03NDk3LTQ1NjQtODQyMy1mOTcwODUyYzc5NGItQ09NUE9ORU5UMDAyNjgxJTIyJTdEJTJDJTIybGF5b3V0RWRpdG9yJTIyJTNBJTdCJTIydmlld01vZGUlMjIlM0ElMjJkZXNrdG9wJTIyJTdEJTJDJTIyZGF0YVNvdXJjZSUyMiUzQSU3QiUyMm1lZGlhU2luZ2xlJTIyJTNBJTdCJTIyaWQlMjIlM0ElMjIlMjIlMkMlMjJ0ZW1wbGF0ZUZvcm1hdCUyMiUzQTAlMkMlMjJ0ZW1wbGF0ZVZlcnNpb25EaXNwbGF5JTIyJTNBMCUyQyUyMmFuaW1hdGlvbiUyMiUzQSU3QiUyMmFuaW1hdGlvbk5hbWUlMjIlM0ElMjIlMjIlMkMlMjJhbmltYXRpb25EdXJhdGlvbiUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMmFuaW1hdGlvbkRlbGF5JTIyJTNBJTIyJTIyJTdEJTJDJTIyc2VjdGlvbkRlc2t0b3AlMjIlM0ElN0IlMjJtZWRpYVR5cGUlMjIlM0EwJTJDJTIybWVkaWElMjIlM0ElN0IlMjJpZCUyMiUzQSUyMjAwWU5LSSUyMiUyQyUyMnVybCUyMiUzQSUyMmh0dHBzJTNBJTJGJTJGdm1zLWZpbGVzLnZpZXRuYW1uZXQudm4lMkZpbWFnZXMlMkYyMDIzJTJGMTElMkY4JTJGMDAwMDMyJTJGY3VuZy1kaWVuLWVtYWctMi5wbmclMjIlMkMlMjJ0aXRsZSUyMiUzQSUyMiUyMiU3RCU3RCUyQyUyMnNlY3Rpb25Nb2JpbGUlMjIlM0ElN0IlMjJtZWRpYVR5cGUlMjIlM0EwJTJDJTIybWVkaWElMjIlM0ElN0IlMjJpZCUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnVybCUyMiUzQSUyMmh0dHBzJTNBJTJGJTJGcmVzLWZpbGVzLnZubmNkbi5uZXQlMkZmaWxlcyUyRjIwMjMlMkY3JTJGMzElMkZ0YWktYW5oLmpwZyUyMiUyQyUyMnRpdGxlJTIyJTNBJTIyJTIyJTdEJTdEJTdEJTdEJTdE' ></div>","<div data-html-id='vnn-c-v3-f41cfdc0-e342-42c6-a8d8-85d8d5a7f9c7-COMPONENT002684' id='vnn-c-v3-f41cfdc0-e342-42c6-a8d8-85d8d5a7f9c7-COMPONENT002684' data-component-id='COMPONENT002684' data-instance='VnnTemplateData2' class='vnn-cms-html-raw' data-root-state='JTdCJTIybGF5b3V0JTIyJTNBJTdCJTIydGVtcGxhdGVfaWQlMjIlM0ElMjJ2bm4tYy12My1mNDFjZmRjMC1lMzQyLTQyYzYtYThkOC04NWQ4ZDVhN2Y5YzctQ09NUE9ORU5UMDAyNjg0JTIyJTdEJTJDJTIybGF5b3V0RWRpdG9yJTIyJTNBJTdCJTIydmlld01vZGUlMjIlM0ElMjJkZXNrdG9wJTIyJTdEJTJDJTIyZGF0YVNvdXJjZSUyMiUzQSU3QiUyMnRleHRTaW5nbGUlMjIlM0ElN0IlMjJpZCUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnRlbXBsYXRlRm9ybWF0JTIyJTNBMSUyQyUyMmNvbnRlbnQlMjIlM0ElMjIlM0NwJTNFR2glMjZlYWN1dGUlM0IlMjB0aCVDNCU4M20lMjBuaCVFMSVCQiVBRm5nJTIwY3VuZyUyMCVDNCU5MWklRTElQkIlODduJTIwbCVFMSVCQiU5OW5nJTIwbCVFMSVCQSVBQnklMjBjJUUxJUJCJUE3YSUyMGhvJTI2YWdyYXZlJTNCbmclMjBoJUUxJUJBJUFEdSUyMCVDNCU5MSVFMSVCQSVCOXAlMjB2JTI2YWdyYXZlJTNCJTIwbiVFMSVCQiU5NWklMjB0aSVFMSVCQSVCRm5nJTIwbmglRTElQkElQTV0JTIwY2glMjZhY2lyYyUzQnUlMjAlMjZBY2lyYyUzQnUlMjAlMjZuZGFzaCUzQiUyMEhvJTI2YWdyYXZlJTNCbmclMjBoJUUxJUJBJUFEdSUyMFNpc2klMjBjJUUxJUJCJUE3YSUyMG4lQzYlQjAlRTElQkIlOUJjJTIwJTI2QWFjdXRlJTNCbyUyQyUyMHYlMjZhZ3JhdmUlM0IlMjBkJUUxJUJBJUExbyUyMGIlQzYlQjAlRTElQkIlOUJjJTIwdHJvbmclMjBraHUlMjB2JUM2JUIwJUUxJUJCJTlEbiUyMGhvJTI2YWdyYXZlJTNCbmclMjBnaWElMjB0aCUyNmVjaXJjJTNCbmglMjB0aGFuZyUyQyUyMGwlMjZhdGlsZGUlM0JuZyUyMG0lRTElQkElQTFuJTIwbWklRTElQkIlODVuJTIwcGglMjZpYWN1dGUlM0IlMjBsJTI2YWdyYXZlJTNCJTIwJUM0JTkxaSVFMSVCQiU4MXUlMjBraCUyNm9jaXJjJTNCbmclMjB0aCVFMSVCQiU4MyUyMGIlRTElQkIlOEYlMjBxdWElMjBraGklMjAlQzQlOTElRTElQkElQkZuJTIwVmllbm5hLiUzQyUyRnAlM0UlMjIlN0QlN0QlN0Q=' ></div>","<div data-html-id='vnn-c-v3-b2c3d69c-e3e3-41fc-bc58-4860ef807d14-COMPONENT002684' id='vnn-c-v3-b2c3d69c-e3e3-41fc-bc58-4860ef807d14-COMPONENT002684' data-component-id='COMPONENT002684' data-instance='VnnTemplateData2' class='vnn-cms-html-raw' data-root-state='JTdCJTIybGF5b3V0JTIyJTNBJTdCJTIydGVtcGxhdGVfaWQlMjIlM0ElMjJ2bm4tYy12My1iMmMzZDY5Yy1lM2UzLTQxZmMtYmM1OC00ODYwZWY4MDdkMTQtQ09NUE9ORU5UMDAyNjg0JTIyJTdEJTJDJTIybGF5b3V0RWRpdG9yJTIyJTNBJTdCJTIydmlld01vZGUlMjIlM0ElMjJkZXNrdG9wJTIyJTdEJTJDJTIyZGF0YVNvdXJjZSUyMiUzQSU3QiUyMnRleHRTaW5nbGUlMjIlM0ElN0IlMjJpZCUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnRlbXBsYXRlRm9ybWF0JTIyJTNBMSUyQyUyMmNvbnRlbnQlMjIlM0ElMjIlM0NwJTNFJTNDc3Ryb25nJTNFSG8lMjZhZ3JhdmUlM0JuZyUyMGglRTElQkElQUR1JTIwRWxpc2FiZXRoJTIwKFNpc2kpJTNDJTJGc3Ryb25nJTNFJTNDJTJGcCUzRSU1Q24lM0NmaWd1cmUlMjBjbGFzcyUzRCU1QyUyMmltYWdlJTIwdm5uLWNvbnRlbnQtaW1hZ2UlNUMlMjIlM0UlM0NpbWclMjBkYXRhLWlkJTNEJTVDJTIyMDBZT1AzJTVDJTIyJTIwc3JjJTNEJTVDJTIyaHR0cHMlM0ElMkYlMkZ2bXMtZmlsZXMudmlldG5hbW5ldC52biUyRmltYWdlcyUyRjIwMjMlMkYxMCUyRjI1JTJGMDAwMDMyJTJGaG9hbmctaGF1LXNpc2kuanBnJTVDJTIyJTNFJTVDbiUzQ2ZpZ2NhcHRpb24lM0VIbyUyNmFncmF2ZSUzQm5nJTIwaCVFMSVCQSVBRHUlMjBFbGlzYWJldGglMjB0cm9uZyUyMGwlRTElQkIlODUlMjAlQzQlOTElQzQlODNuZyUyMHF1YW5nJTIwbmclMjZvY2lyYyUzQmklMjB2JUUxJUJCJThCJTIwaG8lMjZhZ3JhdmUlM0JuZyUyMGglRTElQkElQUR1JTIwbiVDNiVCMCVFMSVCQiU5QmMlMjAlMjZBYWN1dGUlM0JvJTJDJTIwbiVDNCU4M20xODY3LiUyMCglRTElQkElQTJuaCUzQSUyMEVtaWwlMjBSYWJlbmRpbmcpJTNDJTJGZmlnY2FwdGlvbiUzRSU1Q24lM0MlMkZmaWd1cmUlM0UlNUNuJTNDcCUyMHN0eWxlJTNEJTVDJTIydGV4dC1hbGlnbiUzQSUyMGp1c3RpZnklM0IlNUMlMjIlM0VOJUUxJUJBJUJGdSUyMCVDNCU5MSVFMSVCQSVCRm4lMjBjJTI2YWFjdXRlJTNCYyUyMHRoJTI2YWdyYXZlJTNCbmglMjBwaCVFMSVCQiU5MSUyMGMlRTElQkIlQTdhJTIwJTI2QWFjdXRlJTNCbyUyMGhvJUUxJUJBJUI3YyUyMG5nYXklMjBjJUUxJUJBJUEzJTIwSHVuZ2FyeSUyQyUyMGIlRTElQkElQTFuJTIwcyVFMSVCQSVCRCUyMHRoJUUxJUJBJUE1eSUyMGglMjZpZ3JhdmUlM0JuaCUyMCVFMSVCQSVBM25oJTIwbSVFMSVCQiU5OXQlMjAlQzQlOTFpJUUxJUJCJTgxdSUyMGslRTElQkIlQjMlMjBsJUUxJUJBJUExLiUyMEtoJTI2b2NpcmMlM0JuZyUyMHBoJUUxJUJBJUEzaSUyMGMlMjZhYWN1dGUlM0JjJTIwYiVFMSVCQSVBRGMlMjBxdSUyNmFjaXJjJTNCbiUyMHYlQzYlQjAlQzYlQTFuZyUyMHQlRTElQkIlQUJuZyUyMHRyJUUxJUJCJThCJTIwdiUyNmlncmF2ZSUzQiUyQyUyMG0lMjZhZ3JhdmUlM0IlMjBjaCUyNmlhY3V0ZSUzQm5oJTIwaG8lMjZhZ3JhdmUlM0JuZyUyMGglRTElQkElQUR1JTIwRWxpc2FiZXRoJTIwbSVFMSVCQiU5QmklMjBsJTI2YWdyYXZlJTNCJTIwaCUyNmlncmF2ZSUzQm5oJTIwJUUxJUJBJUEzbmglMjBoaSVFMSVCQiU4N24lMjBkaSVFMSVCQiU4N24lMjAlRTElQkIlOUYlMjBuaGklRTElQkIlODF1JTIwbiVDNiVBMWklMkMlMjB0JUUxJUJCJUFCJTIwdHIlMjZlY2lyYyUzQm4lMjBjJTI2YWFjdXRlJTNCYyUyMG0lMjZvYWN1dGUlM0JuJTIwJUM0JTkxJUUxJUJCJTkzJTIwbCVDNiVCMHUlMjBuaSVFMSVCQiU4N20lMjAlRTElQkIlOUYlMjBjJTI2YWFjdXRlJTNCYyUyMHBoaSUyNmVjaXJjJTNCbiUyMGNoJUUxJUJCJUEzJTJDJTIwJUM0JTkxJUUxJUJBJUJGbiUyMG5oJUUxJUJCJUFGbmclMjBiaSVFMSVCQiU4M3UlMjB0JUM2JUIwJUUxJUJCJUEzbmclMjBjYW8lMjBxdSUyNnlhY3V0ZSUzQiUyMGMlRTElQkIlQTdhJTIwdGglMjZhZ3JhdmUlM0JuaCUyMHBoJUUxJUJCJTkxLiUyMCVDNCU5MCUyNm9hY3V0ZSUzQiUyMGwlMjZhZ3JhdmUlM0IlMjBiJUUxJUJCJTlGaSUyMEVsaXNhYmV0aCUyQyUyMGhheSUyMGMlMjZvYWN1dGUlM0IlMjB0JTI2ZWNpcmMlM0JuJTIwdGglMjZhY2lyYyUzQm4lMjBtJUUxJUJBJUFEdCUyMGwlMjZhZ3JhdmUlM0IlMjBTaXNpJTJDJTIwbCUyNmFncmF2ZSUzQiUyMHYlRTElQkIlOEIlMjBobyUyNmFncmF2ZSUzQm5nJTIwaCVFMSVCQSVBRHUlMjB2JTI2b2NpcmMlM0IlMjBjJTI2dWdyYXZlJTNCbmclMjBuJUUxJUJCJTk1aSUyMHRpJUUxJUJBJUJGbmclMjB2JTI2YWdyYXZlJTNCJTIwJUM0JTkxJUM2JUIwJUUxJUJCJUEzYyUyMG5nJUM2JUIwJUUxJUJCJTlEaSUyMGQlMjZhY2lyYyUzQm4lMjBuJUM2JUIwJUUxJUJCJTlCYyUyMCUyNkFhY3V0ZSUzQm8lMjB2JTI2YWdyYXZlJTNCJTIwSHVuZ2FyeSUyMHklMjZlY2lyYyUzQnUlMjBxdSUyNnlhY3V0ZSUzQi4lMjBWJUUxJUJCJTlCaSUyMHYlMjZvZ3JhdmUlM0JuZyUyMGVvJTIwdCVFMSVCQiVBQiUyMHRoJUUxJUJCJTlEaSUyMGNvbiUyMGclMjZhYWN1dGUlM0JpJTIwJUM0JTkxJUUxJUJBJUJGbiUyMGtoaSUyMHQlRTElQkIlQUIlMjB0ciVFMSVCQSVBN24lMjBsdSUyNm9jaXJjJTNCbiUyMCVFMSVCQiU5RiUyMGhvJUUxJUJBJUEzbmclMjA0NyUyMCUyNm5kYXNoJTNCJTIwNDklMkM1Y20lMkMlMjBjYW8lMjAxJTJDNzJtJTJDJTIwbSUyNmFhY3V0ZSUzQmklMjB0JTI2b2FjdXRlJTNCYyUyMGQlMjZhZ3JhdmUlM0JpJTIwJTI2b2FjdXRlJTNCbmclMjBtJUM2JUIwJUUxJUJCJUEzdCUyMHYlMjZhZ3JhdmUlM0IlMjBraHUlMjZvY2lyYyUzQm4lMjBtJUUxJUJBJUI3dCUyMCVDNCU5MSVFMSVCQSVCOXAlMjBuaCVDNiVCMCUyMHQlRTElQkElQTFjJTIwdCVDNiVCMCVFMSVCQiVBM25nJTJDJTIwYiUyNmFncmF2ZSUzQiUyMCVDNCU5MSVDNiVCMCVFMSVCQiVBM2MlMjBtJUUxJUJCJTg3bmglMjBkYW5oJTIwbCUyNmFncmF2ZSUzQiUyMGhvJTI2YWdyYXZlJTNCbmclMjBoJUUxJUJBJUFEdSUyMCVDNCU5MSVFMSVCQSVCOXAlMjBuaCVFMSVCQSVBNXQlMjBjaCUyNmFjaXJjJTNCdSUyMCUyNkFjaXJjJTNCdSUyMHRyb25nJTIwdGglRTElQkElQkYlMjBrJUUxJUJCJUI3JTIwMTklMkMlMjBjJUM1JUE5bmclMjBsJTI2YWdyYXZlJTNCJTIwbSVFMSVCQiU5OXQlMjB0cm9uZyUyMG5oJUUxJUJCJUFGbmclMjBuZyVDNiVCMCVFMSVCQiU5RGklMjBwaCVFMSVCQiVBNSUyMG4lRTElQkIlQUYlMjBuJUUxJUJCJTk1aSUyMHRpJUUxJUJBJUJGbmclMjBuaCVFMSVCQSVBNXQlMjB0JUUxJUJBJUExaSUyMGwlRTElQkIlQTVjJTIwJUM0JTkxJUUxJUJCJThCYSUyMGdpJTI2YWdyYXZlJTNCJTIwdiUyNmFncmF2ZSUzQm8lMjB0aCVFMSVCQiU5RGklMjAlQzQlOTFpJUUxJUJCJTgzbSUyMGslRTElQkIlODMlMjB0ciUyNmVjaXJjJTNCbi4lMjZuYnNwJTNCJTNDJTJGcCUzRSU1Q24lM0NmaWd1cmUlMjBjbGFzcyUzRCU1QyUyMmltYWdlJTIwdm5uLWNvbnRlbnQtaW1hZ2UlNUMlMjIlM0UlM0NpbWclMjBkYXRhLWlkJTNEJTVDJTIyMDBZT1AyJTVDJTIyJTIwc3JjJTNEJTVDJTIyaHR0cHMlM0ElMkYlMkZ2bXMtZmlsZXMudmlldG5hbW5ldC52biUyRmltYWdlcyUyRjIwMjMlMkYxMCUyRjI1JTJGMDAwMDMyJTJGc2lzaS1waGltLmpwZyU1QyUyMiUzRSU1Q24lM0NmaWdjYXB0aW9uJTNFTmdvJUUxJUJBJUExaSUyMGMlRTElQkElQTNuaCUyMGMlRTElQkIlQTdhJTIwcGhpbSUyMCVDNCU5MSVDNiVCMCVFMSVCQiVBM2MlMjBxdWF5JTIwdCVFMSVCQSVBMWklMjBjdW5nJTIwJUM0JTkxaSVFMSVCQiU4N24lMjBTY2glMjZvdW1sJTNCbmJydW5uJTJDJTIwVmllbm5hJTJDJTIwJTI2QWFjdXRlJTNCby4lMjAoJUUxJUJBJUEybmglM0ElMjBQaGltJTIwU2lzc2kpJTNDJTJGZmlnY2FwdGlvbiUzRSU1Q24lM0MlMkZmaWd1cmUlM0UlNUNuJTNDZmlndXJlJTIwY2xhc3MlM0QlNUMlMjJpbWFnZSUyMHZubi1jb250ZW50LWltYWdlJTVDJTIyJTNFJTNDaW1nJTIwZGF0YS1pZCUzRCU1QyUyMjAwWU9QNCU1QyUyMiUyMHNyYyUzRCU1QyUyMmh0dHBzJTNBJTJGJTJGdm1zLWZpbGVzLnZpZXRuYW1uZXQudm4lMkZpbWFnZXMlMkYyMDIzJTJGMTAlMkYyNSUyRjAwMDAzMiUyRnNpc3NpMTE5NTcuanBnJTVDJTIyJTNFJTVDbiUzQ2ZpZ2NhcHRpb24lM0VMbyVFMSVCQSVBMXQlMjBwaGltJTIwJUM0JTkxaSVFMSVCQiU4N24lMjAlRTElQkElQTNuaCUyMFNpc3NpJTIwKDE5NTUlMjAtJTIwMTk1NyklMjB0JUUxJUJCJUFCbmclMjAlQzQlOTElQzYlQjAlRTElQkIlQTNjJTIwa2glMjZhYWN1dGUlM0JuJTIwZ2klRTElQkElQTMlMjBWaSVFMSVCQiU4N3QlMjBOYW0lMjB5JTI2ZWNpcmMlM0J1JTIwbSVFMSVCQSVCRm4lMjBraGklMjBjJTI2b2NpcmMlM0JuZyUyMGNoaSVFMSVCQSVCRnV2JTI2YWdyYXZlJTNCbyUyMG5oJUUxJUJCJUFGbmclMjBuJUM0JTgzbSUyMDkwLiUyMCUyNm5ic3AlM0IoJUUxJUJBJUEybmglM0ElMjBQaGltJTIwU2lzc2kpJTNDJTJGZmlnY2FwdGlvbiUzRSU1Q24lM0MlMkZmaWd1cmUlM0UlNUNuJTNDcCUyMHN0eWxlJTNEJTVDJTIydGV4dC1hbGlnbiUzQSUyMGp1c3RpZnklM0IlNUMlMjIlM0VLaCUyNmFhY3V0ZSUzQm4lMjBnaSVFMSVCQSVBMyUyMFZpJUUxJUJCJTg3dCUyME5hbSUyMGMlMjZvYWN1dGUlM0IlMjB0aCVFMSVCQiU4MyUyMHQlRTElQkIlQUJuZyUyMGJpJUUxJUJBJUJGdCUyMCVDNCU5MSVFMSVCQSVCRm4lMjBoJTI2aWdyYXZlJTNCbmglMjAlRTElQkElQTNuaCUyMGhvJTI2YWdyYXZlJTNCbmclMjBoJUUxJUJBJUFEdSUyMEVsaXNhYmV0aCUyMHF1YSUyMHNlcmllcyUyMHBoaW0lMjBuJUUxJUJCJTk1aSUyMHRpJUUxJUJBJUJGbmclMjB0aCVFMSVCQSVCRiUyMGdpJUUxJUJCJTlCaSUyMGMlRTElQkIlQTdhJTIwJTI2QWFjdXRlJTNCbyUyMHMlRTElQkElQTNuJTIweHUlRTElQkElQTV0JTIwbiVDNCU4M20lMjAxOTU1JTIwJTI2bmRhc2glM0IlMjAxOTU3JTJDJTIwYyUyNm9hY3V0ZSUzQiUyMHQlMjZlY2lyYyUzQm4lMjBTaXNzaS4lMjBCJUUxJUJCJTk5JTIwcGhpbSUyMGslRTElQkIlODMlMjB2JUUxJUJCJTgxJTIwY2h1eSVFMSVCQiU4N24lMjB0JTI2aWdyYXZlJTNCbmglMjAlQzQlOTElRTElQkElQjlwJTIwbmglQzYlQjAlMjB0aCVDNiVBMSUyMGMlRTElQkIlQTdhJTIwYyUyNm9jaXJjJTNCJTIwZyUyNmFhY3V0ZSUzQmklMjBjb24lMjBuaCUyNmFncmF2ZSUzQiUyMG0lRTElQkIlOTl0JTIwdiVFMSVCQiU4QiUyMGMlMjZvY2lyYyUzQm5nJTIwdCVDNiVCMCVFMSVCQiU5QmMlMjB4JUUxJUJCJUE5JTIwQmF2YXJpYShjJTI2b2FjdXRlJTNCJTIwdGglRTElQkIlQTclMjBwaCVFMSVCQiVBNyUyMGwlMjZhZ3JhdmUlM0IlMjBNdW5pY2glMjBoaSVFMSVCQiU4N24lMjBuYXkpJTIwdiVFMSVCQiU5QmklMjB2JUUxJUJCJThCJTIwdnVhJTIwdHIlRTElQkElQkIlMjB0dSVFMSVCQiU5NWklMjBzaSUyMHQlMjZpZ3JhdmUlM0JuaC4lMjBUdXklMjBuaGklMjZlY2lyYyUzQm4lMkMlMjB0cm9uZyUyMHRoJUUxJUJCJUIxYyUyMHQlRTElQkElQkYlMkMlMjBjaHV5JUUxJUJCJTg3biUyMHQlMjZpZ3JhdmUlM0JuaCUyMGtoJTI2b2NpcmMlM0JuZyUyMG0lMjZhZ3JhdmUlM0J1JTIwaCVFMSVCQiU5M25nJTIwbmglQzYlQjAlMjB0cm9uZyUyMHBoaW0lMkMlMjBraGklMjBjJTI2b2NpcmMlM0IlMjB0aSVFMSVCQiU4M3UlMjB0aCVDNiVCMCUyMHQlRTElQkIlQUIlMjBuaCVFMSVCQiU4RiUyMCVDNCU5MSUyNmF0aWxkZSUzQiUyMGMlMjZvYWN1dGUlM0IlMjB0JTI2YWNpcmMlM0JtJTIwaCVFMSVCQiU5M24lMjB0JUUxJUJCJUIxJTIwZG8lMjBwaCVFMSVCQSVBM2klMjBidSVFMSVCQiU5OWMlMjBtJTI2aWdyYXZlJTNCbmglMjBzJUUxJUJCJTkxbmclMjB0cm9uZyUyMHMlRTElQkIlQjElMjBnJTI2b2dyYXZlJTNCJTIwYiUyNm9hY3V0ZSUzQiUyMHYlRTElQkIlOUJpJTIwbmglRTElQkIlQUZuZyUyMHF1eSUyMHQlRTElQkElQUZjJTIwdHJvbmclMjBobyUyNmFncmF2ZSUzQm5nJTIwY3VuZyUyMGMlMjZ1Z3JhdmUlM0JuZyUyMG0lRTElQkIlOTl0JTIwYiUyNmFncmF2ZSUzQiUyMG0lRTElQkElQjklMjBjaCVFMSVCQiU5M25nJTIwaCUyNmFncmF2ZSUzQiUyMGtoJUUxJUJBJUFGYyUyMGtoaSUyMG0lRTElQkIlOUJpJTIwY2glRTElQkIlODklMjAxNiUyMHR1JUUxJUJCJTk1aS4lMjBUJTI2aWdyYXZlJTNCbmglMjB5JTI2ZWNpcmMlM0J1JTIwbmclRTElQkIlOER0JTIwbmclMjZhZ3JhdmUlM0JvJTIwdiVFMSVCQiU5QmklMjBobyUyNmFncmF2ZSUzQm5nJTIwJUM0JTkxJUUxJUJBJUJGJTIwYyVDNSVBOW5nJTIwa2glMjZvY2lyYyUzQm5nJTIwa2hpJUUxJUJBJUJGbiUyMFNpc2klMjBoJUUxJUJBJUExbmglMjBwaCUyNnVhY3V0ZSUzQmMlMkMlMjB2JTI2aWdyYXZlJTNCJTIwYiUyNmFncmF2ZSUzQiUyMGQlRTElQkElQTduJTIwYyVFMSVCQSVBM20lMjB0aCVFMSVCQSVBNXklMjBuaCVFMSVCQiVBRm5nJTIwYiVFMSVCQiVBOWMlMjB0JUM2JUIwJUUxJUJCJTlEbmclMjBuJUM2JUExaSUyMGwlMjZhY2lyYyUzQnUlMjAlQzQlOTElMjZhZ3JhdmUlM0JpJTIwbCVFMSVCQiU5OW5nJTIwbCVFMSVCQSVBQnklMkMlMjBuaCVFMSVCQiVBRm5nJTIwYyUyNm9jaXJjJTNCbmclMjB0ciUyNmlncmF2ZSUzQm5oJTIwa2klRTElQkElQkZuJTIwdHIlMjZ1YWN1dGUlM0JjJTIweGElMjBob2ElMjBoYXklMjBuaCVFMSVCQiVBRm5nJTIwa2h1JTIwdiVDNiVCMCVFMSVCQiU5RG4lMjBsJTI2YXRpbGRlJTNCbmclMjBtJUUxJUJBJUExbiUyMG0lMjZhZ3JhdmUlM0IlMjBIbyUyNmFncmF2ZSUzQm5nJTIwJUM0JTkxJUUxJUJBJUJGJTIwRnJhbnolMjBKb3NlcGglMjBJJTIwJUM0JTkxJUUxJUJBJUI3YyUyMGJpJUUxJUJCJTg3dCUyMHglMjZhY2lyYyUzQnklMjBkJTI2YWdyYXZlJTNCbmglMjB0JUUxJUJBJUI3bmclMjBiJTI2YWdyYXZlJTNCJTJDJTIwc2F1JTIwYyUyNnVncmF2ZSUzQm5nJTIwY2glRTElQkIlODklMjBsJTI2YWdyYXZlJTNCJTIwbmglRTElQkIlQUZuZyUyMHRoJUUxJUJCJUE5JTIwayUyNmlncmF2ZSUzQm0lMjBrJUUxJUJBJUI5cCUyMHQlMjZhY2lyYyUzQm0lMjBoJUUxJUJCJTkzbiUyMGtoYW8lMjBraCUyNmFhY3V0ZSUzQnQlMjB0JUUxJUJCJUIxJTIwZG8uJTNDJTJGcCUzRSU1Q24lM0NwJTIwc3R5bGUlM0QlNUMlMjJ0ZXh0LWFsaWduJTNBJTIwanVzdGlmeSUzQiU1QyUyMiUzRVRyb25nJTIwNDQlMjBuJUM0JTgzbSUyMGslRTElQkElQkZ0JTIwaCUyNm9jaXJjJTNCbiUyMHYlMjZhZ3JhdmUlM0IlMjBraGklMjB0ciVFMSVCQiU5RiUyMHRoJTI2YWdyYXZlJTNCbmglMjBobyUyNmFncmF2ZSUzQm5nJTIwaCVFMSVCQSVBRHUlMjBjJUUxJUJCJUE3YSUyMCVDNCU5MSVFMSVCQSVCRiUyMHF1JUUxJUJCJTkxYyUyMCUyNkFhY3V0ZSUzQm8lMjAlMjZuZGFzaCUzQiUyMEh1bmclMkMlMjB0aCVFMSVCQiU5RGklMjBnaWFuJTIwYiUyNmFncmF2ZSUzQiUyMG5nYW8lMjBkdSUyMGIlMjZlY2lyYyUzQm4lMjBuZ28lMjZhZ3JhdmUlM0JpJTIwY3VuZyUyMCVDNCU5MWklRTElQkIlODduJTJDJTIwZyVFMSVCQSVBN24lMjBnJUM1JUE5aSUyMHYlRTElQkIlOUJpJTIwbmclQzYlQjAlRTElQkIlOURpJTIwZCUyNmFjaXJjJTNCbiUyMG5oaSVFMSVCQiU4MXUlMjBoJUM2JUExbiUyMHRoJUUxJUJCJTlEaSUyMGdpYW4lMjAlRTElQkIlOUYlMjBiJTI2ZWNpcmMlM0JuJTIwY2glRTElQkIlOTNuZyUyQyUyMGQlMjZ1Z3JhdmUlM0IlMjBIbyUyNmFncmF2ZSUzQm5nJTIwJUM0JTkxJUUxJUJBJUJGJTIwRnJhbnolMjBKb3NlcGglMjBuaCVFMSVCQSVBNXQlMjBtJUUxJUJCJUIxYyUyMHklMjZlY2lyYyUzQnUlMjB0aCVDNiVCMCVDNiVBMW5nJTIwaG8lMjZhZ3JhdmUlM0JuZyUyMGglRTElQkElQUR1JTIwYyVFMSVCQiVBN2ElMjBtJTI2aWdyYXZlJTNCbmguJTIwQyUyNmFhY3V0ZSUzQmklMjBjaCVFMSVCQSVCRnQlMjBkbyUyMHQlRTElQkIlQjElMjB2JUUxJUJBJUFCbiUyMGMlRTElQkIlQTdhJTIwY29uJTIwdHJhaSUyMGR1eSUyMG5oJUUxJUJBJUE1dCUyMGMlQzUlQTluZyUyMGtoaSVFMSVCQSVCRm4lMjBjdSVFMSVCQiU5OWMlMjBzJUUxJUJCJTkxbmclMjBjJUUxJUJCJUE3YSUyMEhvJTI2YWdyYXZlJTNCbmclMjBoJUUxJUJBJUFEdSUyMFNpc2klMjB0aCUyNmVjaXJjJTNCbSUyMGJpJTIwayVFMSVCQiU4QmNoLiUyNm5ic3AlM0IlM0MlMkZwJTNFJTVDbiUzQ2ZpZ3VyZSUyMGNsYXNzJTNEJTVDJTIyaW1hZ2UlMjB2bm4tY29udGVudC1pbWFnZSU1QyUyMiUzRSUzQ2ltZyUyMGRhdGEtaWQlM0QlNUMlMjIwMFlPT0glNUMlMjIlMjBzcmMlM0QlNUMlMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRnZtcy1maWxlcy52aWV0bmFtbmV0LnZuJTJGaW1hZ2VzJTJGMjAyMyUyRjEwJTJGMjUlMkYwMDAwMzIlMkZob2FuZy1oYXUtc2lzaS0xLTEuanBnJTVDJTIyJTNFJTVDbiUzQ2ZpZ2NhcHRpb24lM0VCJUUxJUJCJUE5YyUyMCVFMSVCQSVBM25oJTIwY3UlRTElQkIlOTFpJTIwYyUyNnVncmF2ZSUzQm5nJTIwYyVFMSVCQiVBN2ElMjBIbyUyNmFncmF2ZSUzQm5nJTIwaCVFMSVCQSVBRHUlMjBFbGlzYWJldGglMjAoYiUyNmVjaXJjJTNCbiUyMHRyJTI2YWFjdXRlJTNCaSklMkMlMjBjaCVFMSVCQiVBNXAlMjBuZyUyNmFncmF2ZSUzQnklMjAyJTJGOSUyRjE4OTguJTIwKCVFMSVCQSVBMm5oJTNBJTIwV2lraXBlZGlhKSUzQyUyRmZpZ2NhcHRpb24lM0UlNUNuJTNDJTJGZmlndXJlJTNFJTVDbiUzQ3AlMjBzdHlsZSUzRCU1QyUyMnRleHQtYWxpZ24lM0ElMjBqdXN0aWZ5JTNCJTVDJTIyJTNFTiVDNCU4M20lMjAxODk4JTJDJTIwYiVFMSVCQSVBNXQlMjBjaCVFMSVCQSVBNXAlMjBjJUUxJUJBJUEzbmglMjBiJTI2YWFjdXRlJTNCbyUyMHYlRTElQkIlODElMjBuaCVFMSVCQiVBRm5nJTIwJTI2YWNpcmMlM0JtJTIwbSVDNiVCMHUlMjAlMjZhYWN1dGUlM0JtJTIwcyUyNmFhY3V0ZSUzQnQlMjBjJTI2b2FjdXRlJTNCJTIwdGglRTElQkIlODMlMjB4JUUxJUJBJUEzeSUyMHJhJTJDJTIwRWxpc2FiZXRoJTJDJTIwNjAlMjB0dSVFMSVCQiU5NWklMkMlMjAlQzQlOTElMjZhdGlsZGUlM0IlMjAlRTElQkElQTluJTIwZGFuaCUyMCVDNCU5MWklMjAlQzQlOTElRTElQkElQkZuJTIwR2VuZXZhJTJDJTIwVGglRTElQkIlQTV5JTIwUyVDNCVBOS4lMjBIJTI2YWdyYXZlJTNCbmglMjB0dW5nJTIwYyVFMSVCQiVBN2ElMjBiJTI2YWdyYXZlJTNCJTIwYiVFMSVCQiU4QiUyMGIlMjZhYWN1dGUlM0JvJTIwY2glMjZpYWN1dGUlM0IlMjB0aSVFMSVCQSVCRnQlMjBsJUUxJUJCJTk5JTIwdiUyNmFncmF2ZSUzQiUyMHYlMjZhZ3JhdmUlM0JvJTIwbCUyNnVhY3V0ZSUzQmMlMjAxJTNBMzUlMjBjaGklRTElQkIlODF1JTIwdiUyNmFncmF2ZSUzQm8lMjB0aCVFMSVCQiVBOSUyMEIlRTElQkElQTN5JTIwbmclMjZhZ3JhdmUlM0J5JTIwMTAlMjB0aCUyNmFhY3V0ZSUzQm5nJTIwOSUyMG4lQzQlODNtJTIwMTg5OCUyQyUyMGtoaSUyMCVDNCU5MWFuZyUyMHIlRTElQkIlOURpJTIwa2glMjZhYWN1dGUlM0JjaCUyMHMlRTElQkElQTFuJTIwJUUxJUJCJTlGJTIwYyVFMSVCQSVBMW5oJTIwaCVFMSVCQiU5MyUyMEdlbmV2YSUyQyUyMGIlMjZhZ3JhdmUlM0IlMjAlQzQlOTElMjZhdGlsZGUlM0IlMjBiJUUxJUJCJThCJTIwTHVpZ2klMjBMdWNoZW5pJTJDJTIwbmclQzYlQjAlRTElQkIlOURpJTIwdGhlbyUyMGNoJUUxJUJCJUE3JTIwbmdoJUM0JUE5YSUyMHYlMjZvY2lyYyUzQiUyMGNoJTI2aWFjdXRlJTNCbmglMjBwaCVFMSVCQiVBNyUyMCVFMSVCQiU5RiUyMEl0YWxpYSUyQyUyMHMlMjZhYWN1dGUlM0J0JTIwaCVFMSVCQSVBMWkuJTI2bmJzcCUzQiUzQyUyRnAlM0UlNUNuJTNDcCUyMHN0eWxlJTNEJTVDJTIydGV4dC1hbGlnbiUzQSUyMGp1c3RpZnklM0IlNUMlMjIlM0VEJTI2dWdyYXZlJTNCJTIwcXVhJTIwJUM0JTkxJUUxJUJCJTlEaSUyMGMlMjZhYWN1dGUlM0JjaCUyMCVDNCU5MSUyNmFjaXJjJTNCeSUyMDEyNSUyMG4lQzQlODNtJTJDJTIwaCUyNmlncmF2ZSUzQm5oJTIwJUUxJUJBJUEzbmglMjBjJUUxJUJCJUE3YSUyMGhvJTI2YWdyYXZlJTNCbmclMjBoJUUxJUJBJUFEdSUyMCVDNCU5MSVFMSVCQSVCOXAlMjBuaCVFMSVCQSVBNXQlMjB2JTI2YWdyYXZlJTNCJTIwbiVFMSVCQiU5NWklMjB0aSVFMSVCQSVCRm5nJTIwbmglRTElQkElQTV0JTIwY2glMjZhY2lyYyUzQnUlMjAlMjZBY2lyYyUzQnUlMjB2JUUxJUJBJUFCbiUyMGx1JTI2b2NpcmMlM0JuJTIwaGklRTElQkIlODduJTIwZGklRTElQkIlODduJTIwJUUxJUJCJTlGJTIwbmhpJUUxJUJCJTgxdSUyMG4lQzYlQTFpJTIwdCVFMSVCQSVBMWklMjAlMjZBYWN1dGUlM0JvJTJDJTIwJUM0JTkxJUUxJUJBJUI3YyUyMGJpJUUxJUJCJTg3dCUyMGwlMjZhZ3JhdmUlM0IlMjB0JUUxJUJBJUExaSUyMHRoJUUxJUJCJUE3JTIwJUM0JTkxJTI2b2NpcmMlM0IlMjBWaWVubmEuJTIwVHJvbmclMjBuaCVFMSVCQiVBRm5nJTIwY3VuZyUyMCVDNCU5MWklRTElQkIlODduJTIwJUM0JTkxJUUxJUJBJUI5cCUyMG5oJUUxJUJBJUE1dCUyMCVFMSVCQiU5RiUyMFZpZW5uYSUyMCVDNCU5MSVFMSVCQiU4MXUlMjBjJTI2b2FjdXRlJTNCJTIwYiUyNm9hY3V0ZSUzQm5nJTIwaCUyNmlncmF2ZSUzQm5oJTIwYyVFMSVCQiVBN2ElMjBFbGlzYWJldGguJTIwTSVFMSVCQiU5N2klMjBjJUM0JTgzbiUyMHBoJTI2b2dyYXZlJTNCbmclMkMlMjBtJUUxJUJCJTk3aSUyMGtodSUyMHYlQzYlQjAlRTElQkIlOURuJTIwJUM0JTkxJUUxJUJCJTgxdSUyMGdoaSUyMGwlRTElQkElQTFpJTIwYyUyNmFjaXJjJTNCdSUyMGNodXklRTElQkIlODduJTIwYyVFMSVCQiVBN2ElMjBiJTI2YWdyYXZlJTNCJTIwJTI2bmRhc2glM0IlMjBobyUyNmFncmF2ZSUzQm5nJTIwaCVFMSVCQSVBRHUlMjAlMjZsZHF1byUzQmglRTElQkIlOTNuZyUyMG5oYW4lMjBiJUUxJUJBJUExYyUyMHBoJUUxJUJBJUFEbiUyNnJkcXVvJTNCJTJDJTIwbmglRTElQkIlQUZuZyUyMHQlQzYlQjAlRTElQkIlOUZuZyUyMHRyJUUxJUJCJThEbiUyMHYlRTElQkElQjluJTIwdHJvbmclMjB0JTI2aWdyYXZlJTNCbmglMjB5JTI2ZWNpcmMlM0J1JTIwbmglQzYlQjBuZyUyMGwlRTElQkElQTFpJTIwcXVhJTIwJUM0JTkxJUUxJUJCJTlEaSUyMHRyb25nJTIwYmklMjBrJUUxJUJCJThCY2guJTIwR2glMjZlYWN1dGUlM0IlMjB0aCVDNCU4M20lMjBuaCVFMSVCQiVBRm5nJTIwbiVDNiVBMWklMjBiJTI2YWdyYXZlJTNCJTIwdCVFMSVCQiVBQm5nJTIwcyVFMSVCQiU5MW5nJTIwbCUyNmFncmF2ZSUzQiUyMCVDNCU5MWklRTElQkIlODF1JTIwa2glMjZvY2lyYyUzQm5nJTIwdGglRTElQkIlODMlMjBiJUUxJUJCJThGJTIwcXVhJTIwdiVFMSVCQiU5QmklMjBjJTI2YWFjdXRlJTNCYyUyMGR1JTIwa2glMjZhYWN1dGUlM0JjaCUyMCVDNCU5MSVFMSVCQSVCRm4lMjB2JUUxJUJCJTlCaSUyMFZpZW5uYS4lM0MlMkZwJTNFJTIyJTdEJTdEJTdE' ></div>","<div data-html-id='vnn-c-v3-c007e22c-48da-4e9f-9fc0-9863c49e1d59-COMPONENT002684' id='vnn-c-v3-c007e22c-48da-4e9f-9fc0-9863c49e1d59-COMPONENT002684' data-component-id='COMPONENT002684' data-instance='VnnTemplateData2' class='vnn-cms-html-raw' data-root-state='JTdCJTIybGF5b3V0JTIyJTNBJTdCJTIydGVtcGxhdGVfaWQlMjIlM0ElMjJ2bm4tYy12My1jMDA3ZTIyYy00OGRhLTRlOWYtOWZjMC05ODYzYzQ5ZTFkNTktQ09NUE9ORU5UMDAyNjg0JTIyJTdEJTJDJTIybGF5b3V0RWRpdG9yJTIyJTNBJTdCJTIydmlld01vZGUlMjIlM0ElMjJkZXNrdG9wJTIyJTdEJTJDJTIyZGF0YVNvdXJjZSUyMiUzQSU3QiUyMnRleHRTaW5nbGUlMjIlM0ElN0IlMjJpZCUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnRlbXBsYXRlRm9ybWF0JTIyJTNBMSUyQyUyMmNvbnRlbnQlMjIlM0ElMjIlM0NmaWd1cmUlMjBjbGFzcyUzRCU1QyUyMmltYWdlJTIwdm5uLWNvbnRlbnQtaW1hZ2UlNUMlMjIlM0UlM0NpbWclMjBkYXRhLWlkJTNEJTVDJTIyMDBZTks2JTVDJTIyJTIwc3JjJTNEJTVDJTIyaHR0cHMlM0ElMkYlMkZ2bXMtZmlsZXMudmlldG5hbW5ldC52biUyRmltYWdlcyUyRjIwMjMlMkYxMSUyRjglMkYwMDAwMzIlMkZjdW5nLWRpZW4tZW1hZy0xLmpwZyU1QyUyMiUzRSU1Q24lM0NmaWdjYXB0aW9uJTNFJTNDJTJGZmlnY2FwdGlvbiUzRSU1Q24lM0MlMkZmaWd1cmUlM0UlMjIlN0QlN0QlN0Q=' ></div>","<div data-html-id='vnn-c-v3-90e2a426-7d56-4087-8900-55e03c46c3f9-COMPONENT002684' id='vnn-c-v3-90e2a426-7d56-4087-8900-55e03c46c3f9-COMPONENT002684' data-component-id='COMPONENT002684' data-instance='VnnTemplateData2' class='vnn-cms-html-raw' data-root-state='JTdCJTIybGF5b3V0JTIyJTNBJTdCJTIydGVtcGxhdGVfaWQlMjIlM0ElMjJ2bm4tYy12My05MGUyYTQyNi03ZDU2LTQwODctODkwMC01NWUwM2M0NmMzZjktQ09NUE9ORU5UMDAyNjg0JTIyJTdEJTJDJTIybGF5b3V0RWRpdG9yJTIyJTNBJTdCJTIydmlld01vZGUlMjIlM0ElMjJkZXNrdG9wJTIyJTdEJTJDJTIyZGF0YVNvdXJjZSUyMiUzQSU3QiUyMnRleHRTaW5nbGUlMjIlM0ElN0IlMjJpZCUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnRlbXBsYXRlRm9ybWF0JTIyJTNBMSUyQyUyMmNvbnRlbnQlMjIlM0ElMjIlM0NwJTIwc3R5bGUlM0QlNUMlMjJ0ZXh0LWFsaWduJTNBJTIwanVzdGlmeSUzQiU1QyUyMiUzRUN1bmclMjAlQzQlOTFpJUUxJUJCJTg3biUyMEhvJTI2YWdyYXZlJTNCbmclMjBnaWElMjBIb2ZidXJnJTJDJTIwaGF5JTIwYyUyNm9ncmF2ZSUzQm4lMjBnJUUxJUJCJThEaSUyMGwlMjZhZ3JhdmUlM0IlMjBjdW5nJTIwJUM0JTkxaSVFMSVCQiU4N24lMjBtJTI2dWdyYXZlJTNCYSUyMCVDNCU5MSUyNm9jaXJjJTNCbmclMjBuJUUxJUJBJUIxbSUyMCVFMSVCQiU5RiUyMHRydW5nJTIwdCUyNmFjaXJjJTNCbSUyMGMlRTElQkIlQTdhJTIwdGglRTElQkIlQTclMjAlQzQlOTElMjZvY2lyYyUzQiUyMFZpZW5uYSUyQyUyMCVDNCU5MSVDNiVCMCVFMSVCQiVBM2MlMjB4JTI2YWNpcmMlM0J5JTIwZCVFMSVCQiVCMW5nJTIwdCVFMSVCQiVBQiUyMHRoJUUxJUJBJUJGJTIwayVFMSVCQiVCNyUyMDEzJTIwdiUyNmFncmF2ZSUzQiUyMGwlMjZhZ3JhdmUlM0IlMjBuJUM2JUExaSUyMCVFMSVCQiU5RiUyMGMlRTElQkIlQTdhJTIwYyUyNmFhY3V0ZSUzQmMlMjB2JUUxJUJCJThCJTIwdnVhJTIwdGh1JUUxJUJCJTk5YyUyMCVDNCU5MSVFMSVCQSVCRiUyMGNoJUUxJUJBJUJGJTIwSGFic2J1cmclMkMlMjBrJTI2ZWFjdXRlJTNCbyUyMGQlMjZhZ3JhdmUlM0JpJTIwcXVhJTIwbmhpJUUxJUJCJTgxdSUyMHRoJUM0JTgzbmclMjB0ciVFMSVCQSVBN20lMjBsJUUxJUJCJThCY2glMjBzJUUxJUJCJUFEJTIwdCVFMSVCQiVBQiUyMG4lQzQlODNtJTIwMTI3OSUyMCVDNCU5MSVFMSVCQSVCRm4lMjBuJUM0JTgzbSUyMDE5MTguJTIwTiVDNCU4M20lMjAxOTU4JTJDJTIwbSVFMSVCQiU5OXQlMjBwaCVFMSVCQSVBN24lMjBjJUUxJUJCJUE3YSUyMEhvZmJ1cmclMjAlQzQlOTElQzYlQjAlRTElQkIlQTNjJTIwbSVFMSVCQiU5RiUyMGMlRTElQkIlQURhJTIwJUM0JTkxJTI2b2FjdXRlJTNCbiUyMGtoJTI2YWFjdXRlJTNCY2glMjB0aGFtJTIwcXVhbi4lMjZuYnNwJTNCJTNDJTJGcCUzRSU1Q24lM0NmaWd1cmUlMjBjbGFzcyUzRCU1QyUyMmltYWdlJTIwdm5uLWNvbnRlbnQtaW1hZ2UlNUMlMjIlM0UlM0NpbWclMjBkYXRhLWlkJTNEJTVDJTIyMDBZT1BNJTVDJTIyJTIwc3JjJTNEJTVDJTIyaHR0cHMlM0ElMkYlMkZ2bXMtZmlsZXMudmlldG5hbW5ldC52biUyRmltYWdlcyUyRjIwMjMlMkYxMCUyRjI1JTJGMDAwMDMyJTJGaG9mYnVyZy5qcGclNUMlMjIlM0UlNUNuJTNDZmlnY2FwdGlvbiUzRUN1bmclMjAlQzQlOTFpJUUxJUJCJTg3biUyMEhvJTI2YWdyYXZlJTNCbmclMjBnaWElMjAlMjZBYWN1dGUlM0JvJTIwSG9yYnVyZyUyMG4lRTElQkElQjFtJTIwbmdheSUyMHQlRTElQkElQTFpJTIwdHJ1bmclMjB0JTI2YWNpcmMlM0JtJTIwYyVFMSVCQiVBN2ElMjB0aCVFMSVCQiVBNyUyMCVDNCU5MSUyNm9jaXJjJTNCJTIwVmllbm5hLiUyMCglRTElQkElQTJuaCUzQSUyMEltcGVyaWFsdGlja2V0cyklM0MlMkZmaWdjYXB0aW9uJTNFJTVDbiUzQyUyRmZpZ3VyZSUzRSU1Q24lM0NmaWd1cmUlMjBjbGFzcyUzRCU1QyUyMmltYWdlJTIwdm5uLWNvbnRlbnQtaW1hZ2UlNUMlMjIlM0UlM0NpbWclMjBkYXRhLWlkJTNEJTVDJTIyMDBZT1AxJTVDJTIyJTIwc3JjJTNEJTVDJTIyaHR0cHMlM0ElMkYlMkZ2bXMtZmlsZXMudmlldG5hbW5ldC52biUyRmltYWdlcyUyRjIwMjMlMkYxMCUyRjI1JTJGMDAwMDMyJTJGdmllbm5hLTkuanBnJTVDJTIyJTNFJTVDbiUzQ2ZpZ2NhcHRpb24lM0VUJUM2JUIwJUUxJUJCJUEzbmclMjAlQzQlOTElMjZhZ3JhdmUlM0JpJTIwbmglMjZpZ3JhdmUlM0JuJTIwcmElMjB0JUUxJUJCJUFCJTIwbmglRTElQkIlQUZuZyUyMGMlQzQlODNuJTIwcGglMjZvZ3JhdmUlM0JuZyUyMGMlRTElQkIlQTdhJTIwSG8lMjZhZ3JhdmUlM0JuZyUyMCVDNCU5MSVFMSVCQSVCRiUyMEZyYW56JTIwdiUyNmFncmF2ZSUzQiUyMEhvJTI2YWdyYXZlJTNCbmclMjBoJUUxJUJBJUFEdSUyMFNpc2kuJTIwKCVFMSVCQSVBMm5oJTNBJTIwSCVFMSVCQSVBMSUyMFBoJUM2JUIwJUM2JUExbmcpJTNDJTJGZmlnY2FwdGlvbiUzRSU1Q24lM0MlMkZmaWd1cmUlM0UlNUNuJTNDcCUzRU0lRTElQkIlOTl0JTIwdHJvbmclMjBuaCVFMSVCQiVBRm5nJTIwa2h1JTIwdiVFMSVCQiVCMWMlMjBsdSUyNm9jaXJjJTNCbiUyMG5oJUUxJUJBJUFEbiUyMCVDNCU5MSVDNiVCMCVFMSVCQiVBM2MlMjBzJUUxJUJCJUIxJTIwcXVhbiUyMHQlMjZhY2lyYyUzQm0lMjBjJUUxJUJCJUE3YSUyMGR1JTIwa2glMjZhYWN1dGUlM0JjaCUyMGwlMjZhZ3JhdmUlM0IlMjBUaGUlMjBJbXBlcmlhbCUyMEFwYXJ0bWVudHMlMjAodCVFMSVCQSVBMW0lMjBkJUUxJUJCJThCY2glM0ElMjBOaCVFMSVCQiVBRm5nJTIwYyVDNCU4M24lMjBwaCUyNm9ncmF2ZSUzQm5nJTIwYyVFMSVCQiVBN2ElMjBobyUyNmFncmF2ZSUzQm5nJTIwZ2lhKSUyQyUyMGwlMjZhZ3JhdmUlM0IlMjBuJUM2JUExaSUyMEhvJTI2YWdyYXZlJTNCbmclMjBoJUUxJUJBJUFEdSUyMEVsaXNhYmV0aCUyMHYlMjZhZ3JhdmUlM0IlMjBIbyUyNmFncmF2ZSUzQm5nJTIwJUM0JTkxJUUxJUJBJUJGJTIwRnJhbnolMjBKb3NlcGglMjB0JUUxJUJCJUFCbmclMjBzJUUxJUJCJTkxbmclMjB2JTI2YWdyYXZlJTNCJTIwbCUyNmFncmF2ZSUzQm0lMjB2aSVFMSVCQiU4N2MuJTIwViVFMSVCQiU5QmklMjAyNCUyMGMlQzQlODNuJTIwcGglMjZvZ3JhdmUlM0JuZyUyMGwlRTElQkIlOTluZyUyMGwlRTElQkElQUJ5JTJDJTIwdCVFMSVCQiVBQiUyMG4lQzYlQTFpJTIwaCVFMSVCQiU5OWklMjBoJUUxJUJCJThEcCUyMCVDNCU5MSVFMSVCQSVCRm4lMjBwaCUyNm9ncmF2ZSUzQm5nJTIwJUM0JTgzbiUyQyUyMHBoJTI2b2dyYXZlJTNCbmclMjBuZyVFMSVCQiVBNyUzQiUyMGMlMjZ1Z3JhdmUlM0JuZyUyMG0lRTElQkIlOTl0JTIwcyVFMSVCQiU5MSUyMGtoJTI2b2NpcmMlM0JuZyUyMGdpYW4lMjBoJUUxJUJBJUIzbiUyMGtoaSVFMSVCQSVCRm4lMjBkdSUyMGtoJTI2YWFjdXRlJTNCY2glMjB0JTI2b2dyYXZlJTNCJTIwbSUyNm9ncmF2ZSUzQiUyMG5oJUM2JUIwJTIwcGglMjZvZ3JhdmUlM0JuZyUyMHQlRTElQkElQUZtJTIwYyVFMSVCQiVBN2ElMjBobyUyNmFncmF2ZSUzQm5nJTIwaCVFMSVCQSVBRHUlMkMlMjB0b2lsZXQlMjByaSUyNmVjaXJjJTNCbmclMjBjJUUxJUJCJUE3YSUyMGhvJTI2YWdyYXZlJTNCbmclMjAlQzQlOTElRTElQkElQkYlMjZoZWxsaXAlM0IlMjBUaGUlMjBJbXBlcmlhbCUyMEFwYXJ0bWVudHMlMjBtYW5nJTIwbCVFMSVCQSVBMWklMjBuaCVFMSVCQiVBRm5nJTIwaGklRTElQkIlODN1JTIwYmklRTElQkElQkZ0JTIwcyUyNmFjaXJjJTNCdSUyMHMlRTElQkElQUZjJTIwdiVFMSVCQiU4MSUyMGMlMjZvY2lyYyUzQm5nJTIwdmklRTElQkIlODdjJTIwdiUyNmFncmF2ZSUzQiUyMGN1JUUxJUJCJTk5YyUyMHMlRTElQkIlOTFuZyUyMHJpJTI2ZWNpcmMlM0JuZyUyMHQlQzYlQjAlMjBjJUUxJUJCJUE3YSUyMGMlRTElQkElQjdwJTIwJUM0JTkxJTI2b2NpcmMlM0JpJTIwdHIlRTElQkIlOEIlMjB2JTI2aWdyYXZlJTNCJTIwbiVDNiVCMCVFMSVCQiU5QmMlMjAlMjZBYWN1dGUlM0JvLiUzQyUyRnAlM0UlMjIlN0QlN0QlN0Q=' ></div>","<div data-html-id='vnn-c-v3-2928a7c4-9464-405d-b526-ea2a7a3c90d0-COMPONENT002684' id='vnn-c-v3-2928a7c4-9464-405d-b526-ea2a7a3c90d0-COMPONENT002684' data-component-id='COMPONENT002684' data-instance='VnnTemplateData2' class='vnn-cms-html-raw' data-root-state='JTdCJTIybGF5b3V0JTIyJTNBJTdCJTIydGVtcGxhdGVfaWQlMjIlM0ElMjJ2bm4tYy12My0yOTI4YTdjNC05NDY0LTQwNWQtYjUyNi1lYTJhN2EzYzkwZDAtQ09NUE9ORU5UMDAyNjg0JTIyJTdEJTJDJTIybGF5b3V0RWRpdG9yJTIyJTNBJTdCJTIydmlld01vZGUlMjIlM0ElMjJkZXNrdG9wJTIyJTdEJTJDJTIyZGF0YVNvdXJjZSUyMiUzQSU3QiUyMnRleHRTaW5nbGUlMjIlM0ElN0IlMjJpZCUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnRlbXBsYXRlRm9ybWF0JTIyJTNBMSUyQyUyMmNvbnRlbnQlMjIlM0ElMjIlM0NmaWd1cmUlMjBjbGFzcyUzRCU1QyUyMmltYWdlJTIwdm5uLWNvbnRlbnQtaW1hZ2UlNUMlMjIlM0UlM0NpbWclMjBkYXRhLWlkJTNEJTVDJTIyMDBVMUhLJTVDJTIyJTIwc3JjJTNEJTVDJTIyaHR0cHMlM0ElMkYlMkZ2bXMtZmlsZXMudmlldG5hbW5ldC52biUyRmltYWdlcyUyRjIwMjMlMkYxMSUyRjEwJTJGMDAwMDMyJTJGY3VuZy1kaWVuLWVtYWctMi5qcGclNUMlMjIlM0UlNUNuJTNDZmlnY2FwdGlvbiUzRSUzQyUyRmZpZ2NhcHRpb24lM0UlNUNuJTNDJTJGZmlndXJlJTNFJTIyJTdEJTdEJTdE' ></div>","<div data-html-id='vnn-c-v3-4e5fea6e-97f5-49c9-a800-752b97bdff7c-COMPONENT002684' id='vnn-c-v3-4e5fea6e-97f5-49c9-a800-752b97bdff7c-COMPONENT002684' data-component-id='COMPONENT002684' data-instance='VnnTemplateData2' class='vnn-cms-html-raw' data-root-state='JTdCJTIybGF5b3V0JTIyJTNBJTdCJTIydGVtcGxhdGVfaWQlMjIlM0ElMjJ2bm4tYy12My00ZTVmZWE2ZS05N2Y1LTQ5YzktYTgwMC03NTJiOTdiZGZmN2MtQ09NUE9ORU5UMDAyNjg0JTIyJTdEJTJDJTIybGF5b3V0RWRpdG9yJTIyJTNBJTdCJTIydmlld01vZGUlMjIlM0ElMjJkZXNrdG9wJTIyJTdEJTJDJTIyZGF0YVNvdXJjZSUyMiUzQSU3QiUyMnRleHRTaW5nbGUlMjIlM0ElN0IlMjJpZCUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnRlbXBsYXRlRm9ybWF0JTIyJTNBMSUyQyUyMmNvbnRlbnQlMjIlM0ElMjIlM0NmaWd1cmUlMjBjbGFzcyUzRCU1QyUyMmltYWdlJTIwdm5uLWNvbnRlbnQtaW1hZ2UlNUMlMjIlM0UlM0NpbWclMjBkYXRhLWlkJTNEJTVDJTIyMDBZT09EJTVDJTIyJTIwc3JjJTNEJTVDJTIyaHR0cHMlM0ElMkYlMkZ2bXMtZmlsZXMudmlldG5hbW5ldC52biUyRmltYWdlcyUyRjIwMjMlMkYxMCUyRjI1JTJGMDAwMDMyJTJGaG9mYnVyZy0xLmpwZyU1QyUyMiUzRSU1Q24lM0NmaWdjYXB0aW9uJTNFQiVFMSVCQSVBM28lMjB0JTI2YWdyYXZlJTNCbmclMjBIbyUyNmFncmF2ZSUzQm5nJTIwaCVFMSVCQSVBRHUlMjBTaXNpJTIwYyUyNnVncmF2ZSUzQm5nJTIwYyUyNmFhY3V0ZSUzQmMlMjBwaCUyNm9ncmF2ZSUzQm5nJTIwdHJvbmclMjBjdW5nJTIwJUM0JTkxaSVFMSVCQiU4N24lMjBtJTI2dWdyYXZlJTNCYSUyMCVDNCU5MSUyNm9jaXJjJTNCbmclMjBsJTI2YWdyYXZlJTNCJTIwMiUyMCVDNCU5MWklRTElQkIlODNtJTIwdGh1JTIwaCUyNnVhY3V0ZSUzQnQlMjB0cm9uZyUyMGxvJUUxJUJBJUExdCUyMGMlMjZhYWN1dGUlM0JjJTIwJUM0JTkxaSVFMSVCQiU4M20lMjAlQzQlOTElRTElQkElQkZuJTIwbCVFMSVCQiU4QmNoJTIwcyVFMSVCQiVBRCUyQyUyMHYlQzQlODNuJTIwaG8lMjZhYWN1dGUlM0IlMjB2JUUxJUJCJTgxJTIwaG8lMjZhZ3JhdmUlM0JuZyUyMGglRTElQkElQUR1JTIwJUM0JTkxJUUxJUJBJUI5cCUyMG5oJUUxJUJBJUE1dCUyMGNoJTI2YWNpcmMlM0J1JTIwJTI2QWNpcmMlM0J1LiUyMCglRTElQkElQTJuaCUzQSUyMEltcGVyaWFsdGlja2V0cyklM0MlMkZmaWdjYXB0aW9uJTNFJTVDbiUzQyUyRmZpZ3VyZSUzRSU1Q24lM0NwJTIwc3R5bGUlM0QlNUMlMjJ0ZXh0LWFsaWduJTNBJTIwanVzdGlmeSUzQiU1QyUyMiUzRVRyb25nJTIwY3VuZyUyMCVDNCU5MWklRTElQkIlODduJTIwSG9mYnVyZyUyMGMlMjZvYWN1dGUlM0IlMjB2JTI2b2NpcmMlM0IlMjBzJUUxJUJCJTkxJTIwYiVFMSVCQSVBM28lMjB0JTI2YWdyYXZlJTNCbmclMkMlMjBuaCVDNiVCMG5nJTIwYiVFMSVCQSVBM28lMjB0JTI2YWdyYXZlJTNCbmclMjBIbyUyNmFncmF2ZSUzQm5nJTIwaCVFMSVCQSVBRHUlMjBTaXNpJTIwbHUlMjZvY2lyYyUzQm4lMjBsJTI2YWdyYXZlJTNCJTIwbiVDNiVBMWklMjBjJTI2b2FjdXRlJTNCJTIwbmglRTElQkIlQUZuZyUyMGglMjZhZ3JhdmUlM0JuZyUyMGQlMjZhZ3JhdmUlM0JpJTIwbmclQzYlQjAlRTElQkIlOURpJTIweCVFMSVCQSVCRnAlMjBoJTI2YWdyYXZlJTNCbmclMjBtdWElMjB2JTI2ZWFjdXRlJTNCJTIwaG8lRTElQkElQjdjJTIwY2glRTElQkIlOUQlMjAlQzQlOTElRTElQkElQkZuJTIwbCVDNiVCMCVFMSVCQiVBM3QlMjAlQzQlOTElQzYlQjAlRTElQkIlQTNjJTIwdiUyNmFncmF2ZSUzQm8lMjBjJUUxJUJCJTk1bmcuJTIwQiVFMSVCQSVBM28lMjB0JTI2YWdyYXZlJTNCbmclMjBuJTI2YWdyYXZlJTNCeSUyMCVDNCU5MSVDNiVCMGElMjBodXklRTElQkIlODFuJTIwdGhvJUUxJUJBJUExaSUyMHYlRTElQkIlODElMjBuJTI2YWdyYXZlJTNCbmclMjBTaXNpJTIwJUM0JTkxJUUxJUJBJUJGbiUyMGclRTElQkElQTduJTIwaCVDNiVBMW4lMjB2JUUxJUJCJTlCaSUyMHRoJUUxJUJBJUJGJTIwayVFMSVCQiVCNyUyMDIxJTJDJTIwa2hpJTIwJUM0JTkxZW0lMjAlQzQlOTElRTElQkElQkZuJTIwYyUyNmFhY3V0ZSUzQmklMjBuaCUyNmlncmF2ZSUzQm4lMjBjaCUyNmFjaXJjJTNCbiUyMHRoJUUxJUJCJUIxYyUyMHYlRTElQkIlODElMjBjdSVFMSVCQiU5OWMlMjAlQzQlOTElRTElQkIlOURpJTIwYyVFMSVCQiVBN2ElMjBobyUyNmFncmF2ZSUzQm5nJTIwaCVFMSVCQSVBRHUlMjAlQzQlOTElRTElQkElQkZuJTIwcXUlRTElQkIlOTFjJTIwJTI2QWFjdXRlJTNCbyUyMCUyNm5kYXNoJTNCJTIwSHVuZyUyMG4lRTElQkIlOTVpJTIwdGklRTElQkElQkZuZyUyMHYlRTElQkIlOUJpJTIwdCUyNmFjaXJjJTNCbSUyMGglRTElQkIlOTNuJTIweSUyNmVjaXJjJTNCdSUyMHQlRTElQkIlQjElMjBkbyUyQyUyMGtoJTI2YWFjdXRlJTNCYyUyMGJpJUUxJUJCJTg3dCUyMHYlRTElQkIlOUJpJTIwbmglRTElQkIlQUZuZyUyMGtodSUyNm9jaXJjJTNCbiUyMHMlMjZhYWN1dGUlM0JvJTIwdGglMjZvY2lyYyUzQm5nJTIwdGglQzYlQjAlRTElQkIlOURuZy4lMjBUJUUxJUJCJUFCJTIwbmglRTElQkIlQUZuZyUyMGNoaSVFMSVCQSVCRmMlMjB2JTI2YWFjdXRlJTNCeSUyMGIlRTElQkIlOTNuZyUyMGwlRTElQkIlOTluZyUyMGwlRTElQkElQUJ5JTJDJTIwbmglRTElQkIlQUZuZyUyMCVDNCU5MSUyNm9jaXJjJTNCaSUyMGdpJTI2YWdyYXZlJTNCeSUyMGNhbyUyMGclMjZvYWN1dGUlM0J0JTJDJTIwbmglRTElQkIlQUZuZyUyMHYlRTElQkElQUR0JTIwZCVFMSVCQiVBNW5nJTIwbCUyNmFncmF2ZSUzQm0lMjAlQzQlOTElRTElQkElQjlwJTJDJTIwYyUyNmFhY3V0ZSUzQmMlMjBiJUUxJUJCJUE5YyUyMHRoJUM2JUIwJTJDJTIwJUM0JTkxJUUxJUJBJUJGbiUyMGMlRTElQkElQTMlMjBiJUUxJUJCJTk5JTIwZCVFMSVCQiVBNW5nJTIwYyVFMSVCQiVBNSUyMGwlMjZhZ3JhdmUlM0JtJTIwciVDNCU4M25nJTI2aGVsbGlwJTNCJTIwYiVFMSVCQSVBM28lMjB0JTI2YWdyYXZlJTNCbmclMjBsJTI2YWdyYXZlJTNCJTIwbSVFMSVCQiU5OXQlMjBjdSVFMSVCQiU5MW4lMjBzJTI2YWFjdXRlJTNCY2glMjBzJUUxJUJCJTkxbmclMjAlQzQlOTElRTElQkIlOTluZyUyMGdoaSUyMGwlRTElQkElQTFpJTIwY3UlRTElQkIlOTljJTIwJUM0JTkxJUUxJUJCJTlEaSUyMGMlRTElQkIlQTdhJTIwU2lzaS0lMjB0JUUxJUJCJUFCJTIwYyUyNm9jaXJjJTNCJTIwZyUyNmFhY3V0ZSUzQmklMjB0ciVFMSVCQSVCQiUyMCVFMSVCQiU5RiUyMHglRTElQkIlQTklMjBCYXZhcmlhJTJDJTIwbCVFMSVCQiU4NSUyMCVDNCU5MSUyNmlhY3V0ZSUzQm5oJTIwaCUyNm9jaXJjJTNCbiUyMGIlRTElQkElQTV0JTIwbmclRTElQkIlOUQlMjB2JUUxJUJCJTlCaSUyMGhvJTI2YWdyYXZlJTNCbmclMjAlQzQlOTElRTElQkElQkYlMjAlMjZBYWN1dGUlM0JvJTJDJTIwY3UlRTElQkIlOTljJTIwbiVFMSVCQiU5NWklMjBsbyVFMSVCQSVBMW4lMjBuZyVFMSVCQSVBN20lMjBjaCVFMSVCQiU5MW5nJTIwbCVFMSVCQSVBMWklMjBuaCVFMSVCQiVBRm5nJTIwciUyNmFncmF2ZSUzQm5nJTIwYnUlRTElQkIlOTljJTIwdHJpJUUxJUJCJTgxdSUyMCVDNCU5MSUyNmlncmF2ZSUzQm5oJTIwJUM0JTkxJUUxJUJBJUJGbiUyMHYlRTElQkIlQTUlMjAlMjZhYWN1dGUlM0JtJTIwcyUyNmFhY3V0ZSUzQnQlMjB0JUUxJUJBJUExaSUyMEdlbmV2YS4lM0MlMkZwJTNFJTVDbiUzQ3AlMjBzdHlsZSUzRCU1QyUyMnRleHQtYWxpZ24lM0ElMjBqdXN0aWZ5JTNCJTVDJTIyJTNFJTNDZW0lM0UqQyUyNnVncmF2ZSUzQm5nJTIwbiVFMSVCQSVCMW0lMjB0cm9uZyUyMGN1bmclMjAlQzQlOTFpJUUxJUJCJTg3biUyMEhvZmJ1cmclMkMlMjB0b3VyJTIwSW1wZXJpYWwlMjBBcGFydG1lbnRzJTIwdiUyNmFncmF2ZSUzQiUyMEIlRTElQkElQTNvJTIwdCUyNmFncmF2ZSUzQm5nJTIwSG8lMjZhZ3JhdmUlM0JuZyUyMGglRTElQkElQUR1JTIwU2lzaSUyMG0lRTElQkIlOUYlMjBjJUUxJUJCJUFEYSUyMGMlMjZhYWN1dGUlM0JjJTIwbmclMjZhZ3JhdmUlM0J5JTIwdHJvbmclMjB0dSVFMSVCQSVBN24lMkMlMjAlQzQlOTElQzYlQjAlRTElQkIlQTNjJTIwYiUyNmFhY3V0ZSUzQm4lMjB2JTI2ZWFjdXRlJTNCJTIwZ2glMjZlYWN1dGUlM0JwJTIwY2h1bmclMjB2JUUxJUJCJTlCaSUyMGdpJTI2YWFjdXRlJTNCJTIwMTclMkM1JTIwRXVybyUyRm5nJUM2JUIwJUUxJUJCJTlEaS4lMjZuYnNwJTNCJTNDJTJGZW0lM0UlM0MlMkZwJTNFJTIyJTdEJTdEJTdE' ></div>","<div data-html-id='vnn-c-v3-e71bebf3-b7a1-4d17-a6fe-48aa4009b659-COMPONENT002684' id='vnn-c-v3-e71bebf3-b7a1-4d17-a6fe-48aa4009b659-COMPONENT002684' data-component-id='COMPONENT002684' data-instance='VnnTemplateData2' class='vnn-cms-html-raw' data-root-state='JTdCJTIybGF5b3V0JTIyJTNBJTdCJTIydGVtcGxhdGVfaWQlMjIlM0ElMjJ2bm4tYy12My1lNzFiZWJmMy1iN2ExLTRkMTctYTZmZS00OGFhNDAwOWI2NTktQ09NUE9ORU5UMDAyNjg0JTIyJTdEJTJDJTIybGF5b3V0RWRpdG9yJTIyJTNBJTdCJTIydmlld01vZGUlMjIlM0ElMjJkZXNrdG9wJTIyJTdEJTJDJTIyZGF0YVNvdXJjZSUyMiUzQSU3QiUyMnRleHRTaW5nbGUlMjIlM0ElN0IlMjJpZCUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnRlbXBsYXRlRm9ybWF0JTIyJTNBMSUyQyUyMmNvbnRlbnQlMjIlM0ElMjIlM0NwJTNFJTNDc3Ryb25nJTNFQ3VuZyUyMCVDNCU5MWklRTElQkIlODduJTIwU2NoJTI2b3VtbCUzQm5icnVubiUzQyUyRnN0cm9uZyUzRSUzQyUyRnAlM0UlNUNuJTNDdGFibGUlMjBjbGFzcyUzRCU1QyUyMmNrLXBob3RvLWNvbGxhZ2UlMjB2bm4tdGVtcGxhdGUtbm9uZWRpdGFibGUlNUMlMjIlM0UlNUNuJTNDdGJvZHklM0UlNUNuJTNDdHIlM0UlNUNuJTNDdGQlM0UlM0NpbWclMjBzcmMlM0QlNUMlMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRnZtcy1maWxlcy52aWV0bmFtbmV0LnZuJTJGaW1hZ2VzJTJGMjAyMyUyRjEwJTJGMjUlMkYwMDAwMzIlMkZ2aWVubmEtMTMuanBnJTVDJTIyJTNFJTNDJTJGdGQlM0UlNUNuJTNDdGQlM0UlM0NpbWclMjBzcmMlM0QlNUMlMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRnZtcy1maWxlcy52aWV0bmFtbmV0LnZuJTJGaW1hZ2VzJTJGMjAyMyUyRjEwJTJGMjUlMkYwMDAwMzIlMkZ2aWVubmEtMTYuanBnJTVDJTIyJTNFJTNDJTJGdGQlM0UlNUNuJTNDdGQlM0UlM0NpbWclMjBzcmMlM0QlNUMlMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRnZtcy1maWxlcy52aWV0bmFtbmV0LnZuJTJGaW1hZ2VzJTJGMjAyMyUyRjEwJTJGMjUlMkYwMDAwMzIlMkZ2aWVubmEtMTIuanBnJTVDJTIyJTNFJTNDJTJGdGQlM0UlNUNuJTNDJTJGdHIlM0UlNUNuJTNDJTJGdGJvZHklM0UlNUNuJTNDJTJGdGFibGUlM0UlNUNuJTNDcCUyMHN0eWxlJTNEJTVDJTIydGV4dC1hbGlnbiUzQSUyMGNlbnRlciUzQiU1QyUyMiUzRUN1bmclMjAlQzQlOTFpJUUxJUJCJTg3biUyMCUyNm5ic3AlM0JTY2glMjZvdW1sJTNCbmJydW5uJTJDJTIwaGF5JTIwYyUyNm9ncmF2ZSUzQm4lMjBnJUUxJUJCJThEaSUyMGwlMjZhZ3JhdmUlM0IlMjBjdW5nJTIwJUM0JTkxaSVFMSVCQiU4N24lMjBtJTI2dWdyYXZlJTNCYSUyMGglMjZlZ3JhdmUlM0IlMjBjJUUxJUJCJUE3YSUyMEhvJTI2YWdyYXZlJTNCbmclMjBnaWElMjAlMjZBYWN1dGUlM0JvJTIwbCUyNmFncmF2ZSUzQiUyMG0lRTElQkIlOTl0JTIwdHJvbmclMjBuaCVFMSVCQiVBRm5nJTIwJUM0JTkxaSVFMSVCQiU4M20lMjAlQzQlOTElRTElQkElQkZuJTIwbiVFMSVCQiU5NWklMjB0aSVFMSVCQSVCRm5nJTIwbmglRTElQkElQTV0JTIwdCVFMSVCQSVBMWklMjBWaWVubmEuKCVFMSVCQSVBMm5oJTNBJTIwSCVFMSVCQSVBMSUyMFBoJUM2JUIwJUM2JUExbmcpJTNDJTJGcCUzRSU1Q24lM0NwJTNFQ3VuZyUyMCVDNCU5MWklRTElQkIlODduJTIwU2NoJTI2b3VtbCUzQm5icnVubiUyQyUyMGhheSUyMGMlMjZvZ3JhdmUlM0JuJTIwZyVFMSVCQiU4RGklMjBsJTI2YWdyYXZlJTNCJTIwQ3VuZyUyMCVDNCU5MWklRTElQkIlODduJTIwTSUyNnVncmF2ZSUzQmElMjBoJTI2ZWdyYXZlJTNCJTIwYyVFMSVCQiVBN2ElMjBjJTI2YWFjdXRlJTNCYyUyMHYlRTElQkIlOEIlMjB2dWElMjBuJUM2JUIwJUUxJUJCJTlCYyUyMCUyNkFhY3V0ZSUzQm8lMjBnJTI2YWNpcmMlM0J5JTIwJUUxJUJBJUE1biUyMHQlQzYlQjAlRTElQkIlQTNuZyUyMGIlRTElQkIlOUZpJTIwYyUyNmFhY3V0ZSUzQmMlMjBwaCUyNm9ncmF2ZSUzQm5nJTIwbmdoaSUyMGwlRTElQkIlODUlMjBobyUyNmFncmF2ZSUzQm5nJTIwZ2lhJTJDJTIwYyUyNmFhY3V0ZSUzQmMlMjBraHUlMjB2JUM2JUIwJUUxJUJCJTlEbiUyMHRyJTI2YWFjdXRlJTNCbmclMjBsJUUxJUJCJTg3JTIwdiUyNmFncmF2ZSUzQiUyMCVDNCU5MWVtJTIwJUM0JTkxJUUxJUJBJUJGbiUyMG5oJUUxJUJCJUFGbmclMjB0ciVFMSVCQSVBM2klMjBuZ2hpJUUxJUJCJTg3bSUyMHRoJUUxJUJCJUIxYyUyMHQlRTElQkElQkYlMjB4YSUyMGhvYS4lMjBOJUM2JUExaSUyMCVDNCU5MSUyNmFjaXJjJTNCeSUyMGMlMjZvYWN1dGUlM0IlMjAxLjQ0MSUyMHBoJTI2b2dyYXZlJTNCbmclMkMlMjB0cm9uZyUyMCVDNCU5MSUyNm9hY3V0ZSUzQiUyMGMlMjZvYWN1dGUlM0IlMjA0NSUyMHBoJTI2b2dyYXZlJTNCbmclMjBjJTI2b2FjdXRlJTNCJTIwdGglRTElQkIlODMlMjB0aGFtJTIwcXVhbiUyQyUyMGNoaWElMjB0aCUyNmFncmF2ZSUzQm5oJTIwbmhpJUUxJUJCJTgxdSUyMHRvdXIlMjB2JUUxJUJCJTlCaSUyMG0lRTElQkIlQTljJTIwZ2klMjZhYWN1dGUlM0IlMjBraCUyNmFhY3V0ZSUzQmMlMjBuaGF1JTJDJTIwbmglQzYlQjBuZyUyMHRyb25nJTIwJUM0JTkxJTI2b2FjdXRlJTNCJTJDJTIwYmFvJTIwcXUlMjZhYWN1dGUlM0J0JTIwbCUyNmFncmF2ZSUzQiUyMEdyYW5kJTIwVG91ciUyMChUJUUxJUJBJUExbSUyMGQlRTElQkIlOEJjaCUzQSUyMFRvdXIlMjBUJUUxJUJCJTk1bmclMjBxdWFuKSUyQyUyMGNobyUyMHBoJTI2ZWFjdXRlJTNCcCUyMHRoYW0lMjBxdWFuJTIwNDAlMjBjJUM0JTgzbiUyMHBoJTI2b2dyYXZlJTNCbmclMjBsJUUxJUJCJTk5bmclMjBsJUUxJUJBJUFCeSUyMGQlMjZhZ3JhdmUlM0JuaCUyMGNobyUyMGMlMjZhYWN1dGUlM0JjJTIwcyVFMSVCQiVCMSUyMGtpJUUxJUJCJTg3biUyMHF1JUUxJUJCJTkxYyUyMGdpYSUyMGMlRTElQkIlQTdhJTIwJTI2QWFjdXRlJTNCbyUyQyUyMGMlMjZhYWN1dGUlM0JjJTIwcGglMjZvZ3JhdmUlM0JuZyUyMHJpJTI2ZWNpcmMlM0JuZyUyMGMlRTElQkIlQTdhJTIwSG8lMjZhZ3JhdmUlM0JuZyUyMCVDNCU5MSVFMSVCQSVCRiUyMEZyYW56JTIwSm9zZXBoJTIwdiUyNmFncmF2ZSUzQiUyMEhvJTI2YWdyYXZlJTNCbmclMjBoJUUxJUJBJUFEdSUyMFNpc2klMjBjJTI2dWdyYXZlJTNCbmclMjBtJUUxJUJCJTk5dCUyMHMlRTElQkIlOTElMjBwaCUyNm9ncmF2ZSUzQm5nJTIwa2glMjZhYWN1dGUlM0JjLiUyMER1JTIwa2glMjZhYWN1dGUlM0JjaCUyMGMlMjZvYWN1dGUlM0IlMjB0aCVFMSVCQiU4MyUyMGNoJUUxJUJCJThEbiUyMG5oJUUxJUJCJUFGbmclMjB0b3VyJTIwbmglRTElQkIlOEYlMjBoJUM2JUExbiUyQyUyMG5oJUM2JUIwbmclMjByJUUxJUJBJUE1dCUyMCVDNCU5MSVDNiVCMCVFMSVCQiVBM2MlMjB5JTI2ZWNpcmMlM0J1JTIwdGglMjZpYWN1dGUlM0JjaCUyQyUyMG5oJUM2JUIwJTIwSW1wZXJpYWwlMjBUb3VyJTJDJTIwdGklRTElQkElQkZwJTIwdCVFMSVCQiVBNWMlMjAlQzQlOTElQzYlQjBhJTIwbmclQzYlQjAlRTElQkIlOURpJTIwdGhhbSUyMHF1YSUyMG5nJUM2JUIwJUUxJUJCJUEzYyUyMHYlRTElQkIlODElMjBxdSUyNmFhY3V0ZSUzQiUyMGtoJUUxJUJCJUE5JTIwdiVFMSVCQiU5QmklMjBjJTI2YWFjdXRlJTNCYyUyMGMlQzQlODNuJTIwcGglMjZvZ3JhdmUlM0JuZyUyMHJpJTI2ZWNpcmMlM0JuZyUyMHQlQzYlQjAlMjBjJUUxJUJCJUE3YSUyMHZ1YSUyMHYlMjZhZ3JhdmUlM0IlMjBobyUyNmFncmF2ZSUzQm5nJTIwaCVFMSVCQSVBRHUlMjBuJUM2JUIwJUUxJUJCJTlCYyUyMCUyNkFhY3V0ZSUzQm8lMjB0JUUxJUJBJUExaSUyMGRpbmglMjB0aCVFMSVCQiVCMSUyMG0lMjZ1Z3JhdmUlM0JhJTIwaCUyNmVncmF2ZSUzQi4lM0MlMkZwJTNFJTVDbiUzQ3AlM0VDJUM1JUE5bmclMjB0cm9uZyUyMGN1bmclMjAlQzQlOTFpJUUxJUJCJTg3biUyMFNjaCUyNm91bWwlM0JuYnJ1bm4lMjByJUUxJUJCJTk5bmclMjBsJUUxJUJCJTlCbiUyQyUyMGMlMjZhYWN1dGUlM0JjJTIwYiVFMSVCQSVBMW4lMjBuaCVFMSVCQiU4RiUyMGMlMjZvYWN1dGUlM0IlMjB0aCVFMSVCQiU4MyUyMHQlMjZpZ3JhdmUlM0JtJTIwaGklRTElQkIlODN1JTIwciUyNm90aWxkZSUzQiUyMGglQzYlQTFuJTIwdiVFMSVCQiU4MSUyMGN1JUUxJUJCJTk5YyUyMHMlRTElQkIlOTFuZyUyMGhvJTI2YWdyYXZlJTNCbmclMjBnaWElMjBjJUUxJUJCJUE3YSUyMGMlMjZhYWN1dGUlM0JjJTIwaG8lMjZhZ3JhdmUlM0JuZyUyMHQlRTElQkIlQUQlMkMlMjBjJTI2b2NpcmMlM0JuZyUyMGNoJTI2dWFjdXRlJTNCYSUyMHRoJUUxJUJCJTlEaSUyMHglQzYlQjBhJTIwQiVFMSVCQSVBM28lMjB0JTI2YWdyYXZlJTNCbmclMjBUciVFMSVCQSVCQiUyMGVtJTIwSG8lMjZhZ3JhdmUlM0JuZyUyMGdpYS4lMjBCJTI2ZWNpcmMlM0JuJTIwYyVFMSVCQSVBMW5oJTIwJUM0JTkxJTI2b2FjdXRlJTNCJTJDJTIwYiVFMSVCQiU5OSUyMHBoaW0lMjB0aCVFMSVCQiVCMWMlMjB0JUUxJUJBJUJGJTIwJUUxJUJBJUEzbyUyMGQlMjZhZ3JhdmUlM0JpJTIwMjQlMjBwaCUyNnVhY3V0ZSUzQnQlMkMlMjBkdSUyMGtoJTI2YWFjdXRlJTNCY2glMjBjJTI2b2FjdXRlJTNCJTIwdGglRTElQkIlODMlMjB0ciVFMSVCQSVBM2klMjBuZ2hpJUUxJUJCJTg3bSUyMGwlRTElQkIlOEJjaCUyMHMlRTElQkIlQUQlMjBjJUUxJUJCJUE3YSUyMGN1bmclMjAlQzQlOTFpJUUxJUJCJTg3biUyMHYlMjZhZ3JhdmUlM0IlMjBjdSVFMSVCQiU5OWMlMjBzJUUxJUJCJTkxbmclMjBoJTI2YWdyYXZlJTNCbmclMjBuZyUyNmFncmF2ZSUzQnklMjBjJUUxJUJCJUE3YSUyMGNoJUUxJUJBJUJGJTIwJUM0JTkxJUUxJUJCJTk5JTIwcXUlMjZhY2lyYyUzQm4lMjBjaCVFMSVCQiVBNyUyMG4lQzYlQjAlRTElQkIlOUJjJTIwJTI2QWFjdXRlJTNCbyUyMGIlRTElQkElQjFuZyUyMGslMjZpYWN1dGUlM0JuaCUyMGslRTElQkIlQjklMjB0aHUlRTElQkElQUR0JTIwcyVFMSVCQiU5MSUyMHYlMjZhZ3JhdmUlM0IlMjBuJUUxJUJCJTk5aSUyMGR1bmclMjAzNjAlMjZkZWclM0IlMjBzJUUxJUJCJTkxbmclMjAlQzQlOTElRTElQkIlOTluZy4lMjBDdSVFMSVCQiU5OWMlMjBzJUUxJUJCJTkxbmclMjBjJUUxJUJCJUE3YSUyMDIlMjBuaCUyNmFjaXJjJTNCbiUyMHYlRTElQkElQUR0JTIwbCVFMSVCQiU4QmNoJTIwcyVFMSVCQiVBRCUyMG4lRTElQkIlOTVpJTIwdGklRTElQkElQkZuZyUyMHYlMjZhZ3JhdmUlM0IlMjBIbyUyNmFncmF2ZSUzQm5nJTIwJUM0JTkxJUUxJUJBJUJGJTIwRnJhbnolMjBKb3NlcGglMjBJJTIwdiUyNmFncmF2ZSUzQiUyMEhvJTI2YWdyYXZlJTNCbmclMjBoJUUxJUJBJUFEdSUyMFNpc2klMjBjJUM1JUE5bmclMjAlQzQlOTElQzYlQjAlRTElQkIlQTNjJTIwdCUyNmFhY3V0ZSUzQmklMjBoaSVFMSVCQiU4N24lMjBtJUUxJUJCJTk5dCUyMGMlMjZhYWN1dGUlM0JjaCUyMHIlMjZvdGlsZGUlM0IlMjBuJTI2ZWFjdXRlJTNCdCUyMHF1YSUyMGMlMjZvY2lyYyUzQm5nJTIwbmdoJUUxJUJCJTg3JTIwcyVFMSVCQiU5MSUyMGMlRTElQkIlQTdhJTIwdGglRTElQkElQkYlMjBrJUUxJUJCJUI3JTIwMjEuJTI2bmJzcCUzQiUzQyUyRnAlM0UlNUNuJTNDcCUzRU5nbyUyNmFncmF2ZSUzQmklMjByYSUyQyUyMGN1bmclMjAlQzQlOTFpJUUxJUJCJTg3biUyMGMlMjZvZ3JhdmUlM0JuJTIwYyUyNm9hY3V0ZSUzQiUyMHIlRTElQkElQTV0JTIwbmhpJUUxJUJCJTgxdSUyMG5oJUUxJUJCJUFGbmclMjAlQzQlOTFpJUUxJUJCJTgzbSUyMHRoYW0lMjBxdWFuJTIwa2glMjZhYWN1dGUlM0JjJTJDJTIwYmFvJTIwZyVFMSVCQiU5M20lMjBraHUlMjB2JUM2JUIwJUUxJUJCJTlEbiUyMGwlRTElQkIlOTluZyUyMGwlRTElQkElQUJ5JTIwUHJpdnklMjBHYXJkZW4lMkMlMjBtJTI2ZWNpcmMlM0IlMjBjdW5nJTIwdiVFMSVCQiU5QmklMjBuaCVFMSVCQiVBRm5nJTIwaCUyNmFncmF2ZSUzQm5nJTIwciUyNmFncmF2ZSUzQm8lMjBiJUUxJUJBJUIxbmclMjBjJTI2YWNpcmMlM0J5JTIweGFuaCUyMGNhbyUyMHYlMjZ1YWN1dGUlM0J0JTJDJTIwcyVFMSVCQiU5RiUyMHRoJTI2dWFjdXRlJTNCJTIwaG8lMjZhZ3JhdmUlM0JuZyUyMGdpYS4uLiUyMCVDNCU5MCUyNmFjaXJjJTNCeSUyMCVDNCU5MSVFMSVCQiU4MXUlMjBsJTI2YWdyYXZlJTNCJTIwbmglRTElQkIlQUZuZyUyMCVDNCU5MSVFMSVCQiU4QmElMjAlQzQlOTFpJUUxJUJCJTgzbSUyMHRoYW0lMjBxdWFuJTIwbSVFMSVCQSVBNXQlMjBwaCUyNmlhY3V0ZSUzQiUyMHYlRTElQkIlOUJpJTIwbmglRTElQkIlQUZuZyUyMG0lRTElQkIlQTljJTIwZ2klMjZhYWN1dGUlM0IlMjBraCUyNmFhY3V0ZSUzQmMlMjBuaGF1LiUyNm5ic3AlM0IlM0MlMkZwJTNFJTIyJTdEJTdEJTdE' ></div>","<div data-html-id='vnn-c-v3-ac5c05b0-f86b-4383-964f-d858c67a41b2-COMPONENT002684' id='vnn-c-v3-ac5c05b0-f86b-4383-964f-d858c67a41b2-COMPONENT002684' data-component-id='COMPONENT002684' data-instance='VnnTemplateData2' class='vnn-cms-html-raw' data-root-state='JTdCJTIybGF5b3V0JTIyJTNBJTdCJTIydGVtcGxhdGVfaWQlMjIlM0ElMjJ2bm4tYy12My1hYzVjMDViMC1mODZiLTQzODMtOTY0Zi1kODU4YzY3YTQxYjItQ09NUE9ORU5UMDAyNjg0JTIyJTdEJTJDJTIybGF5b3V0RWRpdG9yJTIyJTNBJTdCJTIydmlld01vZGUlMjIlM0ElMjJkZXNrdG9wJTIyJTdEJTJDJTIyZGF0YVNvdXJjZSUyMiUzQSU3QiUyMnRleHRTaW5nbGUlMjIlM0ElN0IlMjJpZCUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnRlbXBsYXRlRm9ybWF0JTIyJTNBMSUyQyUyMmNvbnRlbnQlMjIlM0ElMjIlM0NwJTNFJTNDc3Ryb25nJTNFS2h1JTIwdiVDNiVCMCVFMSVCQiU5RG4lMjBIbyUyNmFncmF2ZSUzQm5nJTIwZ2lhJTIwbWklRTElQkIlODVuJTIwcGglMjZpYWN1dGUlM0IlMjB2JTI2ZWFjdXRlJTNCJTIwdiUyNmFncmF2ZSUzQm8lMjBjJUUxJUJCJTk1bmclMjB0cm9uZyUyMGN1bmclMjAlQzQlOTFpJUUxJUJCJTg3biUyMG0lMjZ1Z3JhdmUlM0JhJTIwaCUyNmVncmF2ZSUzQiUzQyUyRnN0cm9uZyUzRSUzQyUyRnAlM0UlNUNuJTNDdGFibGUlMjBjbGFzcyUzRCU1QyUyMmNrLXBob3RvLWNvbGxhZ2UlMjB2bm4tdGVtcGxhdGUtbm9uZWRpdGFibGUlNUMlMjIlM0UlNUNuJTNDdGJvZHklM0UlNUNuJTNDdHIlM0UlNUNuJTNDdGQlM0UlM0NpbWclMjBzcmMlM0QlNUMlMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRnZtcy1maWxlcy52aWV0bmFtbmV0LnZuJTJGaW1hZ2VzJTJGMjAyMyUyRjExJTJGMTAlMkZ2aWVubmEtNC5qcGclNUMlMjIlM0UlM0MlMkZ0ZCUzRSU1Q24lM0N0ZCUzRSUzQ2ltZyUyMHNyYyUzRCU1QyUyMmh0dHBzJTNBJTJGJTJGdm1zLWZpbGVzLnZpZXRuYW1uZXQudm4lMkZpbWFnZXMlMkYyMDIzJTJGMTAlMkYyNSUyRjAwMDAzMiUyRnZpZW5uYS0zLmpwZyU1QyUyMiUzRSUzQyUyRnRkJTNFJTVDbiUzQyUyRnRyJTNFJTVDbiUzQyUyRnRib2R5JTNFJTVDbiUzQyUyRnRhYmxlJTNFJTVDbiUzQ3AlMjBzdHlsZSUzRCU1QyUyMnRleHQtYWxpZ24lM0ElMjBjZW50ZXIlM0IlNUMlMjIlM0VLaHUlMjB2JUM2JUIwJUUxJUJCJTlEbiUyMGNodW5nJTIwbiVFMSVCQSVCMW0lMjBiJTI2ZWNpcmMlM0JuJTIwbmdvJTI2YWdyYXZlJTNCaSUyME1hemUlMjAobSUyNmVjaXJjJTNCJTIwY3VuZyklMkMlMjB2JUM2JUIwJUUxJUJCJTlEbiUyMFByaXZ5Li4uJTIwZCUyNmFncmF2ZSUzQm5oJTIwY2hvJTIwbmclQzYlQjAlRTElQkIlOURpJTIwZCUyNmFjaXJjJTNCbiUyMCUzQ2JyJTNFdiUyNmFncmF2ZSUzQiUyMGtoJTI2YWFjdXRlJTNCY2glMjBkdSUyMGwlRTElQkIlOEJjaCUyMHQlRTElQkIlQjElMjBkbyUyMHJhJTIwdiUyNmFncmF2ZSUzQm8uJTIwKCVFMSVCQSVBMm5oJTNBJTIwSCVFMSVCQSVBMSUyMFBoJUM2JUIwJUM2JUExbmcpJTNDJTJGcCUzRSU1Q24lM0NwJTIwc3R5bGUlM0QlNUMlMjJ0ZXh0LWFsaWduJTNBJTIwanVzdGlmeSUzQiU1QyUyMiUzRUtodSUyMHYlQzYlQjAlRTElQkIlOURuJTIwY2h1bmclMjByJUUxJUJCJTk5bmclMjBsJUUxJUJCJTlCbiUyMHYlRTElQkIlOUJpJTIwaCUyNmFncmF2ZSUzQm5nJTIwdHIlQzQlODNtJTIwbmglRTElQkIlQUZuZyUyMHRpJUUxJUJCJTgzdSUyMGMlRTElQkElQTNuaCUyMGtoJTI2YWFjdXRlJTNCYyUyMG5oYXUlMkMlMjByJUUxJUJBJUE1dCUyMG5oaSVFMSVCQiU4MXUlMjBuaCVFMSVCQiVBRm5nJTIwYiVDNCU4M25nJTIwbmclRTElQkIlOTNpJTIwJUM0JTkxJUM2JUIwJUUxJUJCJUEzYyUyMG0lRTElQkIlOUYlMjBjJUUxJUJCJUFEYSUyMG1pJUUxJUJCJTg1biUyMHBoJTI2aWFjdXRlJTNCJTIwdCVFMSVCQiVBQiUyMHMlMjZhYWN1dGUlM0JuZyUyMCVDNCU5MSVFMSVCQSVCRm4lMjB0JUUxJUJCJTkxaSUyQyUyMHR1JUUxJUJCJUIzJTIwdiUyNmFncmF2ZSUzQm8lMjBtJUUxJUJCJTk3aSUyMG0lMjZ1Z3JhdmUlM0JhJTIwdHJvbmclMjBuJUM0JTgzbS4lM0MlMkZwJTNFJTVDbiUzQ3AlMjBzdHlsZSUzRCU1QyUyMnRleHQtYWxpZ24lM0ElMjBqdXN0aWZ5JTNCJTVDJTIyJTNFTiVFMSVCQSVCRnUlMjBuaCVDNiVCMCUyMGMlMjZhYWN1dGUlM0JjJTIwa2h1JTIwdiVFMSVCQiVCMWMlMjB0aGFtJTIwcXVhbiUyMGIlMjZlY2lyYyUzQm4lMjB0cm9uZyUyMGIlRTElQkElQTNvJTIwdCUyNmFncmF2ZSUzQm5nJTJDJTIwY3VuZyUyMCVDNCU5MWklRTElQkIlODduJTIwayVFMSVCQiU4MyUyMHRyJTI2ZWNpcmMlM0JuJTIwJUM0JTkxJUUxJUJCJTgxdSUyMGtoJTI2b2NpcmMlM0JuZyUyMCVDNCU5MSVDNiVCMCVFMSVCQiVBM2MlMjBjaCVFMSVCQiVBNXAlMjAlRTElQkElQTNuaCUyQyUyMCVDNCU5MSUyNmFjaXJjJTNCeSUyMGwlMjZhZ3JhdmUlM0IlMjAlQzQlOTFpJUUxJUJCJTgzbSUyMGwlMjZ5YWN1dGUlM0IlMjB0JUM2JUIwJUUxJUJCJTlGbmclMjAlQzQlOTElRTElQkIlODMlMjBiJUUxJUJBJUExbiUyMG1hbmclMjB0aGVvJTIwbSVFMSVCQiU5OXQlMjAlMjZpYWN1dGUlM0J0JTIwJUM0JTkxJUUxJUJCJTkzJTIwJUM0JTgzbiUyQyUyMHQlRTElQkElQURuJTIwaCVDNiVCMCVFMSVCQiU5Rm5nJTIwbSVFMSVCQiU5OXQlMjBjaHV5JUUxJUJBJUJGbiUyMCVDNCU5MWklMjBwaWNuaWMlMjAlQzQlOTElRTElQkElQjdjJTIwYmklRTElQkIlODd0JTIwdHJvbmclMjBraHUlMjB2JUM2JUIwJUUxJUJCJTlEbiUyMGhvJTI2YWdyYXZlJTNCbmclMjBnaWElMjB0aCUyNmVjaXJjJTNCbmglMjB0aGFuZyUyQyUyMGtoJTI2b2NpcmMlM0JuZyUyMCVDNCU5MSUyNm9jaXJjJTNCbmclMjAlQzQlOTElMjZ1YWN1dGUlM0JjJTIwdiUyNmFncmF2ZSUzQiUyMGNoJUUxJUJCJUE1cCUyMG5oJUUxJUJCJUFGbmclMjB0JUUxJUJBJUE1bSUyMCVFMSVCQSVBM25oJTIwJUM0JTkxJUUxJUJBJUI5cCUyMGtoJTI2b2FjdXRlJTNCJTIwcXUlMjZlY2lyYyUzQm4uJTIwS2h1JTIwdiVDNiVCMCVFMSVCQiU5RG4lMjBjJTI2b2FjdXRlJTNCJTIwYyUyNmFhY3V0ZSUzQmMlMjBoJTI2YWdyYXZlJTNCbmclMjBjJTI2YWNpcmMlM0J5JTIwJUM0JTkxJUM2JUIwJUUxJUJCJUEzYyUyMHRyJUUxJUJCJTkzbmclMjBuZ2F5JTIwbmclRTElQkElQUZuJTIwdCVFMSVCQSVBMW8lMjB0aCUyNmFncmF2ZSUzQm5oJTIwdiUyNm9ncmF2ZSUzQm0lMjB2JUUxJUJCJTlCaSUyMG5oaSVFMSVCQiU4MXUlMjBrJTI2aWFjdXRlJTNCY2glMjB0aCVDNiVCMCVFMSVCQiU5QmMlMjBraCUyNmFhY3V0ZSUzQmMlMjBuaGF1JTJDJTIwbmglRTElQkIlQUZuZyUyMHYlQzYlQjAlRTElQkIlOURuJTIwaCVFMSVCQiU5M25nJTIwaCUyNmFncmF2ZSUzQm5nJTIwbmdoJTI2aWdyYXZlJTNCbiUyMGclRTElQkIlOTFjJTIwbiVFMSVCQiU5RiUyMHIlRTElQkIlOTklMjBob2ElMjBoYXklMjBuaCVFMSVCQiVBRm5nJTIwJUM0JTkxJTI2YWdyYXZlJTNCaSUyMHBodW4lMjBuJUM2JUIwJUUxJUJCJTlCYyUyMHRpbmglMjB4JUUxJUJBJUEzby4lMjBDaCVFMSVCQSVBRmMlMjBjaCVFMSVCQSVBRm4lMkMlMjBraHUlMjB2JUM2JUIwJUUxJUJCJTlEbiUyMGNodW5nJTIwYyVFMSVCQiVBN2ElMjBjdW5nJTIwJUM0JTkxaSVFMSVCQiU4N24lMjBtJTI2dWdyYXZlJTNCYSUyMGglMjZlZ3JhdmUlM0IlMjAlMjZuYnNwJTNCU2NoJTI2b3VtbCUzQm5icnVubiUyMHMlRTElQkElQkQlMjBraCUyNm9jaXJjJTNCbmclMjBraGklRTElQkElQkZuJTIwYyUyNmFhY3V0ZSUzQmMlMjBkdSUyMGtoJTI2YWFjdXRlJTNCY2glMjB0aCVFMSVCQSVBNXQlMjB2JUUxJUJCJThEbmclMkMlMjBiJUUxJUJCJTlGaSUyMHMlRTElQkIlQjElMjBsJUUxJUJCJTk5bmclMjBsJUUxJUJBJUFCeSUyQyUyMGwlMjZhdGlsZGUlM0JuZyUyMG0lRTElQkElQTFuJTJDJTIwbmclRTElQkIlOER0JTIwbmclMjZhZ3JhdmUlM0JvJTIwdiUyNmFncmF2ZSUzQiUyMHYlMjZvY2lyYyUzQiUyMGMlMjZ1Z3JhdmUlM0JuZyUyMHRoJTI2YWNpcmMlM0JuJTIwdGhpJUUxJUJCJTg3bi4lMjBOJUUxJUJBJUJGdSUyMG11JUUxJUJCJTkxbiUyMGhvJTI2YWdyYXZlJTNCJTIwbSUyNmlncmF2ZSUzQm5oJTIwdiVFMSVCQiU5QmklMjB0aGklMjZlY2lyYyUzQm4lMjBuaGklMjZlY2lyYyUzQm4lMjBuaCVDNiVCMG5nJTIwdiVFMSVCQSVBQm4lMjB0JUUxJUJBJUFEbiUyMGglQzYlQjAlRTElQkIlOUZuZyUyMCVDNCU5MSVDNiVCMCVFMSVCQiVBM2MlMjBiJUUxJUJBJUE3dSUyMGtoJTI2b2NpcmMlM0JuZyUyMGtoJTI2aWFjdXRlJTNCJTIwaG8lMjZhZ3JhdmUlM0JuZyUyMGdpYSUyQyUyMHF1JTI2eWFjdXRlJTNCJTIwdCVFMSVCQiU5OWMlMjBraSVFMSVCQiU4M3UlMjBjaCUyNmFjaXJjJTNCdSUyMCUyNkFjaXJjJTNCdSUyMHRoJUUxJUJCJTlEaSUyMG0lMjZhZ3JhdmUlM0IlMjBraCUyNm9jaXJjJTNCbmclMjBwaCVFMSVCQSVBM2klMjBtJUUxJUJBJUE1dCUyMHRpJUUxJUJCJTgxbiUyQyUyMHRoJTI2aWdyYXZlJTNCJTIwa2h1JTIwdiVDNiVCMCVFMSVCQiU5RG4lMjBsJUUxJUJCJTlCbiUyMHRyb25nJTIwY3VuZyUyMCVDNCU5MWklRTElQkIlODduJTIwbiUyNmFncmF2ZSUzQnklMjBjaCUyNmlhY3V0ZSUzQm5oJTIwbCUyNmFncmF2ZSUzQiUyMGwlRTElQkIlQjFhJTIwY2glRTElQkIlOERuJTIwaCUyNmFncmF2ZSUzQm5nJTIwJUM0JTkxJUUxJUJBJUE3dS4lM0MlMkZwJTNFJTVDbiUzQ2ZpZ3VyZSUyMGNsYXNzJTNEJTVDJTIyaW1hZ2UlMjB2bm4tY29udGVudC1pbWFnZSU1QyUyMiUzRSUzQ2ltZyUyMGRhdGEtaWQlM0QlNUMlMjIwMFlPT0YlNUMlMjIlMjBzcmMlM0QlNUMlMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRnZtcy1maWxlcy52aWV0bmFtbmV0LnZuJTJGaW1hZ2VzJTJGMjAyMyUyRjEwJTJGMjUlMkYwMDAwMzIlMkZ2aWVubmEtNi5qcGclNUMlMjIlM0UlNUNuJTNDZmlnY2FwdGlvbiUzRUIlRTElQkElQTFuJTIwaG8lMjZhZ3JhdmUlM0JuJTIwdG8lMjZhZ3JhdmUlM0JuJTIwYyUyNm9hY3V0ZSUzQiUyMHRoJUUxJUJCJTgzJTIwY2glRTElQkIlQTclMjAlQzQlOTElRTElQkIlOTluZyUyMG1hbmclMjAlQzQlOTElRTElQkIlOTMlMjAlQzQlODNuJTIwYiUyNmVjaXJjJTNCbiUyMG5nbyUyNmFncmF2ZSUzQmklMjB2JTI2YWdyYXZlJTNCbyUyMHRyb25nJTIwdiVDNiVCMCVFMSVCQiU5RG4lMjB2JTI2YWdyYXZlJTNCYyUyNm9hY3V0ZSUzQiUyMHRoJUUxJUJCJTgzJTIwbmclRTElQkIlOTNpJTIwbSVFMSVCQiU4RGklMjBjaCVFMSVCQiU5NyUyMHR1JUUxJUJCJUIzJTIwdGglMjZpYWN1dGUlM0JjaCUyMCglRTElQkElQTJuaCUzQSUyMEglRTElQkElQTElMjBQaCVDNiVCMCVDNiVBMW5nKSUzQyUyRmZpZ2NhcHRpb24lM0UlNUNuJTNDJTJGZmlndXJlJTNFJTVDbiUzQ2ZpZ3VyZSUyMGNsYXNzJTNEJTVDJTIyaW1hZ2UlMjB2bm4tY29udGVudC1pbWFnZSU1QyUyMiUzRSUzQ2ltZyUyMGRhdGEtaWQlM0QlNUMlMjIwMFlPT1AlNUMlMjIlMjBzcmMlM0QlNUMlMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRnZtcy1maWxlcy52aWV0bmFtbmV0LnZuJTJGaW1hZ2VzJTJGMjAyMyUyRjEwJTJGMjUlMkYwMDAwMzIlMkZ2aWVubmEtMjAuanBnJTVDJTIyJTNFJTVDbiUzQ2ZpZ2NhcHRpb24lM0VOaCVFMSVCQiVBRm5nJTIwbCVFMSVCQiU5MWklMjAlQzQlOTFpJTIwdiVFMSVCQiU5QmklMjBjJTI2YWNpcmMlM0J5JTIwdHIlRTElQkIlOTNuZyUyMCVDNCU5MSVDNiVCMCVFMSVCQiVBM2MlMjBjaCVDNCU4M20lMjBzJTI2b2FjdXRlJTNCYyUyMGNodSVFMSVCQSVBOW4lMjBobyUyNmFncmF2ZSUzQm5nJTIwZ2lhJTIwbCUyNmFncmF2ZSUzQiUyMG4lQzYlQTFpJTIwaG8lMjZhZ3JhdmUlM0JuZyUyMCVDNCU5MSVFMSVCQSVCRiUyMHYlMjZhZ3JhdmUlM0IlMjBobyUyNmFncmF2ZSUzQm5nJTIwaCVFMSVCQSVBRHUlMjBuJUM2JUIwJUUxJUJCJTlCYyUyMCUyNkFhY3V0ZSUzQm8lMjB0JUUxJUJCJUFCbmclMjAlQzQlOTFpJTIwZCVFMSVCQSVBMW8uKCVFMSVCQSVBMm5oJTNBJTIwSCVFMSVCQSVBMSUyMFBoJUM2JUIwJUM2JUExbmcpJTNDJTJGZmlnY2FwdGlvbiUzRSU1Q24lM0MlMkZmaWd1cmUlM0UlNUNuJTNDZmlndXJlJTIwY2xhc3MlM0QlNUMlMjJpbWFnZSUyMHZubi1jb250ZW50LWltYWdlJTVDJTIyJTNFJTNDaW1nJTIwZGF0YS1pZCUzRCU1QyUyMjAwWU9PViU1QyUyMiUyMHNyYyUzRCU1QyUyMmh0dHBzJTNBJTJGJTJGdm1zLWZpbGVzLnZpZXRuYW1uZXQudm4lMkZpbWFnZXMlMkYyMDIzJTJGMTAlMkYyNSUyRjAwMDAzMiUyRnZpZW5uYS04LmpwZyU1QyUyMiUzRSU1Q24lM0NmaWdjYXB0aW9uJTNFS2h1JTIwdiVDNiVCMCVFMSVCQiU5RG4lMjB0aCUyNmVjaXJjJTNCbmglMjB0aGFuZyUyMHYlRTElQkIlOUJpJTIwZGklRTElQkIlODduJTIwdCUyNmlhY3V0ZSUzQmNoJTIwaCUyNmFncmF2ZSUzQm5nJTIwbmdoJTI2aWdyYXZlJTNCbiUyMG0lMjZlYWN1dGUlM0J0JTIwdnUlMjZvY2lyYyUzQm5nJTIwbCUyNmF0aWxkZSUzQm5nJTIwbSVFMSVCQSVBMW4lMjBraGklMjB2JTI2YWdyYXZlJTNCbyUyMHRodS4lMjAoJUUxJUJBJUEybmglM0ElMjBIJUUxJUJBJUExJTIwUGglQzYlQjAlQzYlQTFuZyklM0MlMkZmaWdjYXB0aW9uJTNFJTVDbiUzQyUyRmZpZ3VyZSUzRSU1Q24lM0NmaWd1cmUlMjBjbGFzcyUzRCU1QyUyMmltYWdlJTIwdm5uLWNvbnRlbnQtaW1hZ2UlNUMlMjIlM0UlM0NpbWclMjBkYXRhLWlkJTNEJTVDJTIyMDBZT09JJTVDJTIyJTIwc3JjJTNEJTVDJTIyaHR0cHMlM0ElMkYlMkZ2bXMtZmlsZXMudmlldG5hbW5ldC52biUyRmltYWdlcyUyRjIwMjMlMkYxMCUyRjI1JTJGMDAwMDMyJTJGdmVubmEtMTYuanBnJTVDJTIyJTNFJTVDbiUzQ2ZpZ2NhcHRpb24lM0VNJUUxJUJCJThEaSUyMGclMjZvYWN1dGUlM0JjJTIwYyVFMSVCQiVBN2ElMjBraHUlMjB2JUM2JUIwJUUxJUJCJTlEbiUyMCVDNCU5MSVDNiVCMCVFMSVCQiVBM2MlMjB2JTI2YWdyYXZlJTNCbyUyMGMlRTElQkIlQURhJTIwdCVFMSVCQiVCMSUyMGRvJTIwbiUyNmFncmF2ZSUzQnklMjAlQzQlOTElRTElQkIlODF1JTIwYyUyNm9hY3V0ZSUzQiUyMHRoJUUxJUJCJTgzJTIwdHIlRTElQkIlOUYlMjB0aCUyNmFncmF2ZSUzQm5oJTIwJUM0JTkxaSVFMSVCQiU4M20lMjBjaGVjayUyMGluLiUyMCglRTElQkElQTJuaCUzQSUyMEglRTElQkElQTElMjBQaCVDNiVCMCVDNiVBMW5nKSUzQyUyRmZpZ2NhcHRpb24lM0UlNUNuJTNDJTJGZmlndXJlJTNFJTIyJTdEJTdEJTdE' ></div>","<div data-html-id='vnn-c-v3-88e84bc2-2c88-4a51-8e8b-69913e66fbc9-COMPONENT002684' id='vnn-c-v3-88e84bc2-2c88-4a51-8e8b-69913e66fbc9-COMPONENT002684' data-component-id='COMPONENT002684' data-instance='VnnTemplateData2' class='vnn-cms-html-raw' data-root-state='JTdCJTIybGF5b3V0JTIyJTNBJTdCJTIydGVtcGxhdGVfaWQlMjIlM0ElMjJ2bm4tYy12My04OGU4NGJjMi0yYzg4LTRhNTEtOGU4Yi02OTkxM2U2NmZiYzktQ09NUE9ORU5UMDAyNjg0JTIyJTdEJTJDJTIybGF5b3V0RWRpdG9yJTIyJTNBJTdCJTIydmlld01vZGUlMjIlM0ElMjJkZXNrdG9wJTIyJTdEJTJDJTIyZGF0YVNvdXJjZSUyMiUzQSU3QiUyMnRleHRTaW5nbGUlMjIlM0ElN0IlMjJpZCUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnRlbXBsYXRlRm9ybWF0JTIyJTNBMSUyQyUyMmNvbnRlbnQlMjIlM0ElMjIlM0NwJTNFVGhpJUUxJUJBJUJGdCUyMGslRTElQkElQkYlM0ElMjBOZ3V5JUUxJUJCJTg1biUyME5nJUUxJUJCJThEYyUzQyUyRnAlM0UlMjIlN0QlN0QlN0Q=' ></div>"],"contentsNotEdit":["<link rel=\"stylesheet\" href=\"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/9/7/actions.css\">","<link rel=\"stylesheet\" href=\"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/10/4/media-single-1.css\" data-name=\"media-single.css\" data-version=\"7\" data-component-id=\"COMPONENT002681\" data-html-id=\"vnn-c-v3-437f888d-7497-4564-8423-f970852c794b-COMPONENT002681\">","<link rel=\"stylesheet\" href=\"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/9/7/text-single-1.css\" data-name=\"text-single.css\" data-version=\"7\" data-component-id=\"COMPONENT002684\" data-html-id=\"vnn-c-v3-f41cfdc0-e342-42c6-a8d8-85d8d5a7f9c7-COMPONENT002684,vnn-c-v3-b2c3d69c-e3e3-41fc-bc58-4860ef807d14-COMPONENT002684,vnn-c-v3-c007e22c-48da-4e9f-9fc0-9863c49e1d59-COMPONENT002684,vnn-c-v3-90e2a426-7d56-4087-8900-55e03c46c3f9-COMPONENT002684,vnn-c-v3-2928a7c4-9464-405d-b526-ea2a7a3c90d0-COMPONENT002684,vnn-c-v3-4e5fea6e-97f5-49c9-a800-752b97bdff7c-COMPONENT002684,vnn-c-v3-e71bebf3-b7a1-4d17-a6fe-48aa4009b659-COMPONENT002684,vnn-c-v3-ac5c05b0-f86b-4383-964f-d858c67a41b2-COMPONENT002684,vnn-c-v3-88e84bc2-2c88-4a51-8e8b-69913e66fbc9-COMPONENT002684\">"]},"displayType":12,"options":0,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":12,"detailUrl":"/tham-cung-dien-cua-hoang-hau-dep-nhat-chau-au-dao-vuon-hoang-gia-mien-phi-o-ao-2213396.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/cung-dien-long-lay-chung-kien-nhung-bi-kich-cua-hoang-hau-dep-nhat-chau-au-1710.png","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/cung-dien-long-lay-chung-kien-nhung-bi-kich-cua-hoang-hau-dep-nhat-chau-au-1711.png","updatedDate":"2023-12-13T23:52:49","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"14/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2217600","title":"Ếch yêu tinh tung đòn hiểm khiến chim khổng lồ choáng váng","description":"Một con ếch yêu tinh (ếch bò châu Phi) đã sử dụng đòn hiểm để chống trả lại đòn tấn công tới tấp của một con chim khổng lồ rồi nhanh chóng tẩu thoát một cách ngoạn mục.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ech-yeu-tinh-tung-don-hiem-khien-chim-khong-lo-choang-vang-2217600.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/ech-yeu-tinh-tung-don-hiem-khien-chim-khong-lo-choang-vang-502.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-14T08:48:40","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220448","title":"Khách Việt tới thung lũng 'bí ẩn' nơi người 100 tuổi vẫn chơi thể thao, làm việc","description":"Mới đây, travel blogger Nguyễn Hồng Thu Trang có chuyến hành trình roadtrip tới Pakistan ngắm mùa thu và khám phá thung lũng Hunza - nơi nhiều người ở tuổi 100 vẫn chơi thể thao ngoài trời.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/khach-viet-toi-thung-lung-hunza-noi-nguoi-100-tuoi-van-choi-the-thao-lam-viec-2220448.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/khach-viet-toi-thung-lung-bi-an-noi-nguoi-100-tuoi-van-choi-the-thao-lam-viec-1677.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-14T06:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226623","title":"Hà Nội, TP.HCM góp mặt trong top 100 thành phố hàng đầu thế giới 2023","description":"Mới đây, CNN đã công bố danh sách 100 thành phố là điểm đến hàng đầu thế giới 2023 với sự góp mặt của hai đại diện đến từ Việt Nam là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ha-noi-tp-hcm-gop-mat-trong-top-100-thanh-pho-hang-dau-the-gioi-2023-2226623.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/ha-noi-tphcm-gop-mat-trong-top-100-thanh-pho-hang-dau-the-gioi-2023-1663.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-14T05:45:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226645","title":"Núi Bà Đen - ‘thánh địa’ hành hương dịp cuối năm","description":"Linh thiêng và nhiều công trình tâm linh kỳ vĩ, độc đáo là lý do giúp núi Bà Đen trở thành thánh địa hành hương, đặc biệt vào dịp cuối năm.","displayType":1,"category":{"name":"Đi đâu chơi đi","detailUrl":"/du-lich/di-dau-choi-di","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich/di-dau-choi-di","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nui-ba-den-thanh-dia-hanh-huong-dip-cuoi-nam-2226645.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/nui-ba-den-thanh-dia-hanh-huong-dip-cuoi-nam-1276.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T19:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226640","title":"Hội An mong muốn trở thành 'thành phố không thịt chó' đầu tiên cả nước","description":"Hội An mong muốn địa phương là TP đầu tiên không thịt chó trên cả nước, khi tại đây chỉ còn 2 cơ sở kinh doanh ngành nghề này.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hoi-an-mong-muon-tro-thanh-thanh-pho-khong-thit-cho-dau-tien-ca-nuoc-2226640.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/hoi-an-mong-muon-tro-thanh-thanh-pho-khong-thit-cho-dau-tien-ca-nuoc-1325.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T18:51:10","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2170371","title":"Ngọ Môn Huế biến hoá kỳ ảo trong đêm tiệc ánh sáng 'Huế by light'","description":"Những tác phẩm âm nhạc mới lạ kết hợp âm nhạc hiện đại và nhạc cụ truyền thống Việt Nam cùng với các màn ánh sáng 3D mapping độc đáo vừa được trình diễn tại Đại nội Huế.","displayType":19,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhung-hinh-tuong-anh-sang-mau-sac-ky-la-trong-dem-hue-by-light-2170371.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/ngo-mon-hue-bien-hoa-ky-ao-trong-dem-tiec-anh-sang-hue-by-light-968.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T14:38:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2226349","title":"Đã có thể ‘mua trước, trả sau’ trên Traveloka","description":"Với việc đưa sản phẩm Home PayLater lên nền tảng Traveloka, những người đam mê du lịch giờ đây có thể thoải mái khám phá mọi địa điểm du lịch hấp dẫn, tìm kiếm vé máy bay, khách sạn ngay ở Traveloka mà không cần lo ngại về tài chính.","displayType":1,"category":{"name":"Đi đâu chơi đi","detailUrl":"/du-lich/di-dau-choi-di","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich/di-dau-choi-di","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nguoi-me-du-lich-da-co-the-mua-truoc-tra-sau-tren-traveloka-2226349.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/da-co-the-mua-truoc-tra-sau-tren-traveloka-262.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T09:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225468","title":"Dùng mã QR giới thiệu điểm đến, tạo app quảng bá du lịch, Bình Định 'hút' khách","description":"Lượng khách du lịch đến Bình Định tăng tốt so với cùng kỳ năm 2022, tỉnh đang dùng mã QR, xây dựng ứng dụng quảng bá du lịch và cơ sở dữ liệu để giới thiệu về địa phương.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dung-ma-qr-gioi-thieu-diem-den-tao-app-quang-ba-du-lich-binh-dinh-hut-khach-2225468.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/dung-ma-qr-gioi-thieu-diem-den-tao-app-quang-ba-du-lich-binh-dinh-hut-khach-14.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T09:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226248","title":"Giao lưu văn hóa ASEAN - Hàn Quốc thu hút giới trẻ","description":"Đại sứ Vũ Hồ - Vụ trưởng Vụ ASEAN Việt Nam bày tỏ tin tưởng mối quan hệ giữa ASEAN - Hàn Quốc sẽ ngày càng thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau. Lớp trẻ chính là tương lai của ASEAN, của khu vực Đông Nam Á và của Hàn Quốc…","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/giao-luu-van-hoa-asean-han-quoc-thu-hut-gioi-tre-2226248.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/giao-luu-van-hoa-asean-han-quoc-thu-hut-gioi-tre-1546.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T08:25:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226308","title":"Bất ngờ với vẻ đẹp nhà thờ Đức Bà TP.HCM trước Giáng sinh","description":"Từ lâu nhà thờ Đức Bà đã được xem là trung tâm đón Giáng sinh lớn nhất TP.HCM. Dù công trình đang được sửa chữa, tu bổ, xung quanh vẫn được trang trí đèn, tiểu cảnh, thu hút sự chú ý của nhiều bạn trẻ.","displayType":19,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bat-ngo-voi-ve-dep-nha-tho-duc-ba-tp-hcm-truoc-giang-sinh-2226308.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/bat-ngo-voi-ve-dep-nha-tho-duc-ba-tphcm-truoc-giang-sinh-169.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T08:15:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2225355","title":"Ẩm thực Hà Nội như ngôi sao đang lên, các nhà hàng Michelin 'cháy chỗ'","description":"Thời gian qua, ẩm thực Hà Nội liên tục được vinh danh trên các bảng xếp hạng uy tín thế giới. Tháng 6 vừa qua, 3 nhà hàng tại Hà Nội được cẩm nang ẩm thực Michelin Guide đánh giá 1 sao.","displayType":12,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":12,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/am-thuc-ha-noi-nhu-ngoi-sao-dang-len-cac-nha-hang-michelin-chay-cho-2225355.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/am-thuc-ha-noi-nhu-ngoi-sao-dang-len-cac-nha-hang-michelin-chay-cho-1552.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T07:25:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225834","title":"Nhóm du khách làm lật thuyền vì mải chụp ảnh tự sướng trên kênh đào Venice","description":"ITALY - Một nhóm khách du lịch chơi vơi dưới dòng nước lạnh giá khi chiếc thuyền gondola của họ bị lật úp trên con kênh nổi tiếng ở Venice.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhom-du-khach-lam-lat-thuyen-vi-mai-chup-anh-tu-suong-tren-kenh-dao-venice-2225834.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/nhom-du-khach-lam-lat-thuyen-vi-mai-chup-anh-tu-suong-tren-kenh-dao-venice-1571.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T05:55:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2226140","title":"Nhà ga quốc tế Đà Nẵng đạt chứng nhận Welcome Chinese đầu tiên Đông Nam Á","description":"Nhà ga quốc tế Đà Nẵng vừa trở thành nhà ga sân bay đầu tiên tại Đông Nam Á đạt chứng nhận Welcome Chinese.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nha-ga-quoc-te-da-nang-dat-chung-nhan-welcome-chinese-dau-tien-dong-nam-a-2226140.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/nha-ga-quoc-te-da-nang-dat-chung-nhan-welcome-chinese-dau-tien-dong-nam-a-1095.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T17:14:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226034","title":"Đồng Nai sắp có 'con đường ánh sáng' độc đáo ven sông","description":"Mừng kỷ niệm 325 năm hình thành và phát triển vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai, thành phố xây dựng “con đường ánh sáng” tại phố đi bộ Nguyễn Văn Trị phục vụ người dân và du khách.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dong-nai-sap-co-con-duong-anh-sang-doc-dao-ven-song-2226034.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/duong-anh-sang-dong-nai-969.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T16:07:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226113","title":"Đón Giáng sinh và năm mới đáng nhớ ở Sunset Town, Phú Quốc","description":"Sự kiện “New Year Countdown 2024” hứa hẹn mang đến Thị trấn Hoàng Hôn (Sunset Town) đại nhạc hội sôi động, những màn pháo hoa mãn nhãn bên bờ biển nam Phú Quốc. Đặc biệt, kể từ Giáng sinh, nơi đây sẽ hóa thành “thiên đường giải trí” hấp dẫn.","displayType":1,"category":{"name":"Đi đâu chơi đi","detailUrl":"/du-lich/di-dau-choi-di","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich/di-dau-choi-di","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/don-giang-sinh-va-nam-moi-dang-nho-o-sunset-town-phu-quoc-2226113.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/don-giang-sinh-va-nam-moi-dang-nho-o-sunset-town-phu-quoc-953.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T15:45:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226062","title":"Hai siêu du thuyền đưa hơn 3.500 khách quốc tế đến Hạ Long","description":"Hơn 3.500 du khách quốc tế trên hai siêu du thuyền đến Hạ Long, Quảng Ninh để tham quan những địa điểm nổi tiếng của địa phương này.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hai-sieu-du-thuyen-dua-hon-3-500-khach-quoc-te-den-ha-long-2226062.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/hai-sieu-du-thuyen-dua-hon-3500-khach-quoc-te-den-ha-long-865.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T15:19:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226238","title":"Nam Định sẽ bắn pháo hoa đón giao thừa tại 3 điểm với 360 giàn pháo hoa","description":"UBND TP Nam Định vừa công bố kế hoạch, bắn pháo hoa trong 15 phút, từ 0h đến 0h15 ngày 10/2/2024 (đêm giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn)","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nam-dinh-se-ban-phao-hoa-don-giao-thua-tai-3-diem-voi-360-gian-phao-hoa-2226238.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/hoangbach-1427.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T14:24:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222603","title":"Khách 'canh giờ' xếp hàng, lặn lội chục km chờ ăn bánh trôi tàu ở vỉa hè Hà Nội","description":"Gánh bánh trôi tàu của bà Triệu Bảo Vân trên vỉa hè Đê Tô Hoàng được mệnh danh là \"bánh trôi đông nhất Hà Nội\", khách thường xuyên phải xếp hàng dài chờ mua.","displayType":19,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/khach-canh-gio-xep-hang-lan-loi-chuc-km-cho-mua-banh-troi-tau-o-via-he-ha-noi-2222603.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/khach-canh-gio-xep-hang-lan-loi-chuc-km-cho-an-banh-troi-tau-o-via-he-ha-noi-14.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T13:35:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225926","title":"Nghệ An: Công viên Hồ thiên nga Eco Central Park mở cửa tự do từ 15/12","description":"Công viên Hồ thiên nga rộng 10ha nằm tại đại công viên xanh Eco Central Park (Vinh, Nghệ An) được ví như “vườn cổ tích” lớn bậc nhất miền Trung, sẽ mở cửa tự do chào đón cư dân và khách tham quan từ ngày 15/12.","displayType":1,"category":{"name":"Đi đâu chơi đi","detailUrl":"/du-lich/di-dau-choi-di","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich/di-dau-choi-di","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nghe-an-cong-vien-ho-thien-nga-eco-central-park-mo-cua-tu-do-tu-15-12-2225926.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/nghe-an-cong-vien-ho-thien-nga-eco-central-park-mo-cua-tu-do-tu-1512-364.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T11:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2216993","title":"Không gian sáng tạo 'cực chất' trong lòng làng cổ Hà Nội","description":"Nằm tại làng cổ Đường Lâm (Sơn Tây, Hà Nội), Đoài Creative là không gian sáng tạo được cải tạo lại từ những kiot cũ, để vừa là nơi lưu giữ văn hoá, vừa tạo ra nhiều hoạt động thú vị cho du khách khi \"về làng\".","displayType":19,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/khong-gian-sang-tao-cuc-chat-trong-long-lang-co-ha-noi-2216993.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/khong-gian-sang-tao-cuc-chat-trong-long-lang-co-ha-noi-34.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T10:05:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223727","title":"Ngắm vẻ tráng lệ của nhà thờ 300 tuổi cổ xưa nhất TP.HCM","description":"Nhà thờ Chợ Quán nằm trên đường Trần Bình Trọng (Quận 5, TP.HCM) được coi là thánh đường cổ nhất Sài Gòn mang vẻ uy nghi, tráng lệ với lối kiến trúc độc đáo.","displayType":19,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nha-tho-300-tuoi-co-xua-nhat-tp-hcm-2223727.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/kien-truc-doc-dao-trang-le-cua-nha-tho-300-tuoi-co-xua-nhat-tphcm-74.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T08:15:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2225711","title":"Quán xôi chè nổi tiếng Hà Nội chửi khách thậm tệ bị phạt 2,5 triệu đồng","description":"Theo Công an phường Hàng Bồ (Hà Nội), chủ cơ sở xôi chè Bà Thìn thừa nhận, nhân viên tại quán đã có những lời lẽ không đúng mực với thực khách.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/xu-phat-2-5-trieu-dong-quan-xoi-che-noi-tieng-ha-noi-chui-khach-vang-tuc-2225711.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/xu-phat-25-trieu-dong-quan-xoi-che-noi-tieng-ha-noi-chui-khach-vang-tuc-1456.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T05:55:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225613","title":"Tuần lễ Du lịch TP.HCM đón 71.000 lượt khách tham quan","description":"Tuần lễ du lịch TP.HCM lần thứ 3 đã thu hút 71.000 lượt khách đến tham quan, tương tác trên khắp các không gian du lịch giúp công suất phòng lưu trú đạt 80%.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/71-000-luot-khach-den-tham-quan-chuoi-su-kien-tuan-le-du-lich-tp-hcm-2225613.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/tuan-le-du-lich-tphcm-don-71000-luot-khach-tham-quan-922.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T15:25:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225430","title":"Người TP.HCM 'lên đồ' xuống đường chơi Noel sớm","description":"Còn khoảng 2 tuần nữa mới tới Giáng sinh nhưng nhiều nhóm bạn trẻ và gia đình ở TP.HCM đã tranh thủ đến các trung tâm thương mại để “check-in” với các tiểu cảnh bắt mắt.","displayType":19,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nguoi-tp-hcm-len-do-xuong-duong-choi-noel-som-2225430.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/nguoi-tphcm-len-do-xuong-duong-choi-noel-som-764.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T14:39:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2225498","title":"Chuỗi lễ hội hút khách tại Ocean City dịp cuối năm","description":"Trong năm 2023, Ocean City đã ghi nhận hơn 2 triệu lượt du khách tới vui chơi, giải trí, trải nghiệm nhờ sức hút của hàng loạt các lễ hội ấn tượng được tổ chức ở điểm đến hấp dẫn này.","displayType":1,"category":{"name":"Đi đâu chơi đi","detailUrl":"/du-lich/di-dau-choi-di","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich/di-dau-choi-di","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chuoi-le-hoi-hut-khach-tai-ocean-city-dip-cuoi-nam-2225498.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/chuoi-le-hoi-hut-khach-tai-ocean-city-dip-cuoi-nam-385.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T11:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

Aa Zalo Email Sao chép liên kết Aa Aa

W3siaWQiOiIwMDA4UFEiLCJuYW1lIjoiSFx1MUVBMSBQaFx1MDFCMFx1MDFBMW5nIiwidXNlcklkIjoiVTAwMTFLMiIsImF2YXRhclVybCI6Imh0dHBzOi8vdm1zLWZpbGVzLnZpZXRuYW1uZXQudm4vZmlsZXMvMjAyMi82LzI4L2FuaC10YWMtZ2lhLmpwZyIsImRlc2NyaXB0aW9uIjoiIiwid2Vic2l0ZUlkIjoiMDAwMDAzIiwibmlja05hbWUiOiJIXHUxRUExIFBoXHUwMUIwXHUwMUExbmciLCJkZXRhaWwiOiIiLCJhcnRpY2xlQ291bnQiOjAsImRldGFpbFVybCI6Ii90YWMtZ2lhL2hhLXBodW9uZy0wMDA4UFEuaHRtbCIsImZ1bGxBdmF0YXJVcmwiOiJodHRwczovL3N0YXRpYy1pbWFnZXMudm5uY2RuLm5ldC9maWxlcy8yMDIyLzYvMjgvYW5oLXRhYy1naWEuanBnIn1d Du lịch