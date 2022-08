Thành lập Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu với 1.279 CBCS

Sáng 10/8, Công an TP.HCM tổ chức Lễ ra mắt Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an TP.HCM với 1.279 cán bộ, chiến sĩ nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Đình Tuyến - Lê Thảo