Chiến sĩ cảnh sát cơ động biểu diễn nhảy qua vòng lửa, nằm nghiêng bắn súng

Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo buổi lễ.

Năm 2022, Bộ Tư lệnh CSCĐ được lãnh đạo Bộ Công an giao chỉ tiêu huấn luyện hơn 15.500 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, bao gồm chỉ tiêu của K02 và Công an các địa phương.

Căn cứ vào số lượng công dân tuyển được, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã phân công 10 Trung đoàn CSCĐ và 2 Trung tâm huấn luyện có trách nhiệm quản lý, huấn luyện.

Trong đó, Trung đoàn CSCĐ Tây Nam bộ được giao quản lý, huấn luyện 3.222 công dân, cho K02 và 10 tỉnh Tây Nam bộ.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ

Sau 3 tháng các chiến sĩ mới được huấn luyện theo nội dung, chương trình khung; căn cứ tình hình thực tế, khoá huấn luyện bố trí, sắp xếp khoa học, linh hoạt, hợp lý, từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp.

Ngoài chương trình huấn luyện chính, khóa còn tổ chức cho chiến sĩ mới huấn luyện ngoại khoá như: kết hợp rèn luyện thể lực, hành quân rèn luyện, tuần tra… theo quy định của ngành Công an.

Bên cạnh đó, kết thúc khóa huấn luyện, chiến sĩ mới không chỉ phát triển về thể chất, kỹ năng chuyên môn mà còn chuyển biến rõ nét về ý chí, nghị lực, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, điều lệnh, kỹ thuật chiến đấu, võ thuật và nghiệp vụ công an.

Kết quả, có 15.403/15.432 chiến sĩ đạt yêu cầu, đạt 99,81%.

Ghi nhận những thành tích, kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ nghĩa vụ tham gia CAND trong toàn quốc năm 2022, Bộ Công an đã tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long ghi nhận, biểu dương những kết quả, nỗ lực, cố gắng của Bộ Tư lệnh CSCĐ cũng như các cán bộ, chiến sĩ vừa hoàn thành khoá huấn luyện.

Thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đề nghị Bộ Tư lệnh CSCĐ căn cứ thực tế công tác huấn luyện vừa qua, rà soát, điều chỉnh, tiếp tục hoàn thiện nội dung, chương trình giáo án, bài giảng phù hợp, bám sát các yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn và trên từng lĩnh vực cụ thể.

Khắc phục ngay những khó khăn, vướng mắc để khoá huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND tổ chức tại Bộ Tư lệnh CSCĐ đạt được kết quả cao hơn nữa.

Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu Bộ Tư lệnh CSCĐ phối hợp chặt chẽ với Công an các đơn vị, địa phương tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm, thống nhất với lãnh đạo Bộ trong việc chỉ đạo công tác huấn luyện được xuyên suốt; tiến hành bàn giao chiến sĩ đảm bảo an toàn, theo đúng quy định.

Công an các đơn vị địa phương phải phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh CSCĐ làm tốt công tác tiếp nhận chiến sĩ về địa phương, có bố trí, sắp xếp chiến sĩ mới về các đơn vị để tiếp tục rèn luyện, học tập và phát huy hiệu quả những kỹ năng đã được huấn luyện…

Một số hình ảnh tại lễ bế giảng:

Hoài Thanh