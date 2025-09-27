Thất bại trước Hà Nội, HLV Thanh Hóa trải lòng về những khó khăn của đội bóng

Sau trận thua Hà Nội tại vòng 5 LPBank V-League 2025/26, HLV Choi Won-kwon thẳng thắn chia sẻ về những khó khăn mà Thanh Hóa đang đối mặt.