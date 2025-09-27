logo website

logo website
  • Cơ quan chủ quản: Bộ Dân tộc và Tôn giáo
  • Số giấy phép: 09/GP - BTTTT, cấp ngày 07/01/2019
  • Tổng biên tập: Nguyễn Văn Bá
  • Địa chỉ: Tầng 18, Toà nhà Cục Viễn thông (VNTA), 68 Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
  • Điện thoại: 02439369898 - Hotline: 0923457788
  • Email: vietnamnet@vietnamnet.vn
  • © 1997 Báo VietNamNet. All rights reserved.
  • Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo VietNamNet.
  • Công ty Cổ phần Truyền thông VietNamNet
  • Hotline: 0919 405 885 (Hà Nội) - 0919 435 885 (Tp.HCM)
  • Email: contact@vietnamnet.vn
  • Báo giá: http://vads.vn
  • Hỗ trợ kỹ thuật: support@tech.vietnamnet.vn
Aa Aa
VietNamNet
Thứ Bảy, 27/09/2025 - 07:42

Thất bại trước Hà Nội, HLV Thanh Hóa trải lòng về những khó khăn của đội bóng

Xuân Minh

Xem các bài viết của tác giả
Sau trận thua Hà Nội tại vòng 5 LPBank V-League 2025/26, HLV Choi Won-kwon thẳng thắn chia sẻ về những khó khăn mà Thanh Hóa đang đối mặt.

Bài viết liên quan:

Video liên quan nhất

image

Văn Quyết khiến CLB Thanh Hóa thua ngược, HLV đối thủ cũng phải khen hết lời

image

Vừa tới CLB Hà Nội, tân HLV người Nhật đặt ngay mục tiêu vô địch V-League

image

HLV trưởng mới của CLB Hà Nội đặt mục tiêu thắng Công an Hà Nội

image

Trận đấu hoãn 40 phút vì dàn đèn cháy, CLB Hà Nội mất tập trung, thua đậm 3-5

VIDEO NỔI BẬT