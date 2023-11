Giữa đại điện chật kín phật tử, tiếng chuông gia trì bất chợt ngân vang. Những xôn xao tiếng người im bặt. Không gian tĩnh lặng trong tiếng chuông ngân dài.

Trên sân khấu được trang trí bằng lá xanh và hoa tươi, thầy Minh Niệm tọa thiền trong an yên, tĩnh tại. Khi tiếng chuông nhỏ dần, thầy nở nụ cười an nhiên, hướng dẫn mọi người thiền, mời cái tôi an lành về an trú trong thân tâm.

Thầy thường bắt đầu những buổi pháp thoại chữa lành của mình một cách nhẹ nhàng, an nhiên như thế. Trong những phút giây tĩnh tại ấy, thầy giúp người có mặt rời bỏ mọi khổ đau, buông xả hết muộn phiền thế tục.