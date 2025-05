Thực tế, đây không phải lần đầu tiên hai ông lớn này “hợp tác” và tạo dấu ấn dự án trên thị trường. Trước đó, tại Bình Dương, Coteccons với vai trò là chủ thầu xây dựng gây chú ý với dự án The Emerald Golf View do Lê Phong làm chủ đầu tư. Bất chấp khó khăn do đại dịch Covid-19, dự án vẫn hoàn thành tiến độ vượt cam kết 3 tháng. Điều này càng minh chứng về giá trị gia tăng mà khách hàng sẽ được thụ hưởng tiếp theo tại The Emerald 68.

Là sản phẩm cao cấp mang thương hiệu “Emerald”, The Emerald 68 được gây dựng bởi tâm huyết của “bộ đôi” Coteccons và Lê Phong. Đồng thời, sự tham gia của DKRA Realty - Thương hiệu mảng dịch vụ Tiếp thị & Phân phối của DKRA Group, ngân hàng tài trợ chính BIDV - Ngân hàng bán lẻ số 1 Việt Nam (Theo Tạp chí The Asian Banker vinh danh là Ngân hàng Bán lẻ Tốt nhất Việt Nam 2025) và Anabuki - Bề dày 30 năm kinh nghiệm quản lý, vận hành của Nhật Bản càng đánh dấu uy tín của The Emerald 68 trên thị trường; hứa hẹn cung ứng những sản phẩm căn hộ cao cấp đáng đầu tư và đáng sở hữu bậc nhất Bình Dương ở thời điểm hiện tại.