Một thách thức an ninh phi truyền thống hiện nay là các loại tội phạm truyền thống lợi dụng công nghệ cao để hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia. Điển hình như tội phạm ma túy – vốn là loại hình phạm pháp quen thuộc – nhưng nay đã sử dụng không gian mạng làm “địa bàn” để giao dịch, nhằm trốn tránh sự truy bắt của lực lượng công an.

Trong chuyên án 123T, qua công tác nắm tình hình, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) phát hiện hàng loạt quảng cáo, rao bán thuốc lá điện tử và thuốc lá chứa ma túy trên mạng xã hội. Quá trình điều tra, C04 xác định đối tượng cầm đầu là Lê Anh Thơ (28 tuổi, trú tại Hà Nội). Thơ tìm kiếm công thức pha chế trên mạng, sau đó đặt mua cần sa tổng hợp, tinh dầu, hóa chất, thuốc lá điện tử và ống thuốc lá sợi từ nước ngoài, vận chuyển về kho tại Hà Nội thông qua các công ty dịch vụ vận chuyển.

Các đối tượng bơm tinh dầu chứa ma túy vào đầu điếu thuốc lá điện tử, thuốc lá sợi sau đó lắp ráp, chạy máy để thành thuốc lá điện tử, thuốc lá sợi có chứa chất ma túy với nhiều hương vị khác nhau.

Sau khi cho ra điếu thuốc thành phẩm, Thơ chỉ đạo đàn em đăng bài quảng cáo, livestream trên mạng xã hội nói sản phẩm này chứa chất kích thích nhưng không phải ma túy nhằm đánh lừa người sử dụng.

Các đối tượng lập nhóm riêng và thường xuyên lọc người vào nhóm và cảnh giác, nếu thấy dấu hiệu bị phát hiện thì xóa nhóm, xóa tài khoản ảo để lập tài khoản, nhóm mới hoạt động. C04 đã khởi tố vụ án, khởi tố, tạm giam 6 bị can, thu giữ một lượng lớn các chất ma túy.

Tang vật bị Công an thu giữ. Ảnh: CACC

Trung tướng Nguyễn Văn Viện - Nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã nhận định, các đối tượng buôn bán ma túy qua mạng khi bị phát hiện thì khóa tài khoản, đánh sập trang và tạo tài khoản mới để tiếp tục hoạt động, gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc đấu tranh.

Để đấu tranh với các đối tượng, lực lượng Cảnh sát phòng chống ma túy cũng phải hoạt động trên không gian mạng, chuyển từ “đời thực” lên “đời ảo”, từ biện pháp thủ công, truyền thống sang công nghệ, hiện đại.