Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và 80 năm Ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân (CAND), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp cùng Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức giới thiệu cuốn sách Lúc dân cần, lúc dân khó, có công an.

Với gần 300 trang, Lúc dân cần, lúc dân khó, có công an tập hợp những câu chuyện, tư liệu, hình ảnh chân thực về đóng góp thầm lặng nhưng to lớn của lực lượng CAND trong suốt chiều dài lịch sử, đặc biệt là thời bình. Từ những chiến sĩ nơi vùng sâu, vùng xa đến lực lượng trực chiến phòng, chống dịch Covid-19, ứng phó thiên tai, bão lũ... tất cả được khắc họa như những biểu tượng sống động của lòng quả cảm và tinh thần phụng sự nhân dân.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an.

PGS.TS Vũ Trọng Lâm - Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho biết, cuốn sách được thực hiện trong 8 tháng với sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương – Bộ Công an, cùng sự đóng góp tâm huyết của nhiều chuyên gia, nhà khoa học và đơn vị thuộc Bộ Công an.

Việc xuất bản cuốn sách sẽ trở thành tài liệu học tập, nghiên cứu quan trọng, phục vụ hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đồng thời là cẩm nang tham khảo cho cấp ủy các cấp trong lực lượng CAND.

PGS.TS Vũ Trọng Lâm - Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, CAND luôn thực hiện lời Bác Hồ dạy: kính trọng, lễ phép với nhân dân, vì nhân dân phục vụ, dựa vào nhân dân để làm việc.

"Cuốn sách là sự kết tinh những hình ảnh, những câu chuyện thể hiện mỗi khi nhân dân gặp khó khăn, nhân dân cần, hình ảnh người chiến sĩ CAND lại xuất hiện nơi tuyến đầu, trong bão lũ, thiên tai, dịch bệnh hay trong những tình huống hiểm nguy để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, giữ bình yên cuộc sống. Sách diễn tả chân thực tinh thần gần dân, hiểu dân, vì nhân dân phục vụ của lực lượng CAND; thấy rõ mối quan hệ 'máu thịt' giữa công an với nhân dân...", Thượng tướng Trần Quốc Tỏ khẳng định.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị cần tuyên truyền sâu rộng nội dung, ý nghĩa cuốn sách, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy và phong trào "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ". Mỗi cán bộ, chiến sĩ lấy tấm gương trong sách làm động lực rèn luyện, gần dân, trọng dân, lắng nghe dân, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn suy thoái, xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.