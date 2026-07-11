Điều hiểm nghèo nhất là lúc đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đang thăm Pháp và phái đoàn Chính phủ ta đang ở Fontainebleau để đàm phán hòa bình; nếu đảo chính nổ ra, các lãnh đạo có thể bị bắt giữ, đe dọa an nguy. Bọn phản động ở Việt Nam sẽ lập tức nhảy ra lập chính phủ bù nhìn tay sai Pháp. Đây là một mối đe dọa trực tiếp, cấp bách tới sự tồn tại của chính quyền dân chủ nhân dân.

Trở lại với mệnh lệnh "phải có chứng cứ" của ông Trường Chinh và ông Võ Nguyên Giáp, đội trinh sát an ninh trẻ trung của Nha Công an Trung ương đã bước vào một cuộc chạy đua với tử thần.

Qua công tác nắm tình hình, trinh sát phát hiện nhóm phản động đang khẩn trương in tài liệu, truyền đơn phản động ở số 132 Duvigneau (nay là phố Bùi Thị Xuân), chuẩn bị bí mật chuyển đi tán phát, kích động biểu tình, bạo động. Tại đây, chúng canh gác, kiểm soát rất gắt gao; những người làm trực tiếp bên trong tuyệt đối không được ra khỏi trụ sở.

Xác định phải lấy được tài liệu làm chứng cứ truy quét, Nha Công an tổ chức một cuộc đột kích bí mật với tâm thế sẵn sàng hi sinh để hoàn thành nhiệm vụ.

Đúng 2h30 ngày 12/7/1946, lực lượng an ninh bất ngờ đột nhập vào sào huyệt 132 Duvigneau. Lúc này, bọn phản động vừa in truyền đơn xong, vẫn nằm vật vã dưới nền nhà. Lực lượng trinh sát chớp nhoáng tóm gọn toàn bộ phản động, tịch thu mọi loại tài liệu, truyền đơn, khẩu hiệu, áp phích, thông cáo đang buộc thành bó hoặc in dở.