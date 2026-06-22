Phát biểu khai mạc, Trung tướng, PGS.TS Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân cho biết, từ khi thành lập đến nay, học viện đã huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng hàng vạn cán bộ công an tham gia kháng chiến chống Pháp, chi viện cho các chiến trường B, C, K, cũng như tham gia kháng chiến chống Mỹ và đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội qua các giai đoạn cách mạng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt đội danh dự Công an nhân dân

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm trường đào tạo đầu tiên của ngành Công an

Đặc biệt, nhiều học viên sau khi học tập, công tác tại trường đã trở thành cán bộ, lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và ngành Công an.

Học viện An ninh nhân dân vinh dự được 8 lần Bác Hồ đến thăm và làm việc; được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương, huy chương và danh hiệu cao quý như Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, ba lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Trung tướng, PGS.TS Trịnh Ngọc Quyên

Đến nay, học viện là trung tâm khoa học lớn của ngành Công an. Nhiều kết quả nghiên cứu khoa học không chỉ phục vụ thiết thực cho việc nâng cao chất lượng đào tạo, tham mưu lãnh đạo Bộ Công an trong chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện và đổi mới lý luận nghiệp vụ công an mà còn cung cấp luận cứ khoa học để kiến nghị với Đảng, Nhà nước đề ra những chủ trương, chính sách về bảo vệ an ninh quốc gia, quản lý nhà nước về an ninh, trật tự và các vấn đề quan trọng khác.

Sáu nhiệm vụ trọng tâm cho học viện

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, thế giới đang diễn ra những biến đổi phức tạp về trật tự quốc tế, mô hình phát triển và lòng tin chiến lược, tác động trực tiếp đến an ninh quốc gia của các nước, trong đó có Việt Nam. Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ đang làm thay đổi bản chất của an ninh và công tác bảo vệ an ninh quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Học viện An ninh nhân dân

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đất nước càng phát triển, thách thức đối với an ninh càng lớn, yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia càng cao. Điều này đặt ra nhiệm vụ rất mới cho Học viện An ninh nhân dân. Nhà trường không chỉ đào tạo lớp học viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, tinh thông pháp luật và nghiệp vụ mà còn phải là những cá nhân điển hình về năng lực số, tư duy sáng tạo, khả năng thích ứng nhanh và năng lực hợp tác toàn cầu. Xa hơn nữa, nhà trường phải khẳng định vị thế của mình trong khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ

Để hoàn thành trách nhiệm trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị nhà trường tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, học viện cần xác lập định vị phát triển mới, chuyển mình từ trung tâm đào tạo hàng đầu của ngành Công an hiện nay thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu quốc gia và có tầm cỡ quốc tế vào năm 2045; phấn đấu đạt các mục tiêu về giáo dục theo tinh thần các nghị quyết của Bộ Chính trị, đưa học viện gia nhập nhóm các trường đại học hàng đầu châu Á và thế giới trong một số lĩnh vực.

Thứ hai, học viện đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp và nội dung giáo dục, đào tạo; kết hợp chặt chẽ giữa truyền thống và hiện đại để xây dựng nguồn nhân lực an ninh đáp ứng yêu cầu trong kỷ nguyên mới. Cần quán triệt quan điểm "an ninh toàn diện": an ninh không chỉ là biên giới, lãnh thổ mà còn là an ninh chế độ, an ninh văn hóa, kinh tế, tài chính, dữ liệu, môi trường, năng lượng, lương thực, con người, an ninh số và không gian vũ trụ. Phải chủ động ứng phó với các hình thái xâm phạm mới như chiến tranh thông tin, chiến tranh nhận thức, chiến tranh mạng, đồng thời ứng dụng mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ lượng tử vào công tác an ninh.

Thứ ba, học viện tăng cường đóng góp vào công tác đối ngoại ở tầm cao mới. Học viện cần chủ động tham mưu các sáng kiến an ninh, kiến tạo các chuẩn mực trách nhiệm đối với công nghệ mới và đẩy mạnh hợp tác thực chất với các cơ sở đào tạo, trung tâm nghiên cứu quốc tế, nhất là trong các lĩnh vực an ninh phi truyền thống, an ninh mạng và an ninh dữ liệu; thúc đẩy các kênh hợp tác này trở thành cầu nối quan trọng với các đối tác quốc tế.

Thứ tư, học viện đi đầu trong xây dựng và hoàn thiện học thuyết bảo vệ an ninh quốc gia Việt Nam; tiếp tục là lực lượng xung kích bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phát huy tinh thần độc lập, tự chủ trong nghiên cứu khoa học để hoàn thiện lý luận nghệ thuật bảo vệ an ninh quốc gia vào năm 2035. Học viện chú trọng nghiên cứu các nội hàm mới về an ninh chế độ, an ninh con người, tiên phong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên môi trường số.

Thứ năm, học viện chăm lo xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý; xây dựng đội ngũ có bản lĩnh, trí tuệ, tầm nhìn và năng lực hội nhập, thật sự là những tấm gương truyền cảm hứng cho học viên. Đối với học viên, cần trân trọng thời gian học tập tại học viện để rèn luyện bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức theo tinh thần "ba nhất": kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Phải xây dựng nền tảng tư duy sắc bén, tầm nhìn rộng mở và tinh thần tự học suốt đời để đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thứ sáu, học viện tạo cơ chế và nguồn lực phát triển. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan chức năng xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù và đầu tư nguồn lực cho học viện, nhất là trong triển khai các chiến lược phát triển mới và xây dựng đội ngũ chuyên gia đầu ngành.