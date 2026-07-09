Tối 9/7, Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức khai mạc chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên".

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện, các hoạt động trưng bày, triển lãm và trải nghiệm được tổ chức tại khu vực phố Đinh Tiên Hoàng (phường Hoàn Kiếm). Trong đó, điểm nhấn là triển lãm “80 năm An ninh nhân dân - Lá chắn thầm lặng”, tái hiện hành trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân.

Bên cạnh những tư liệu, hình ảnh, hiện vật lịch sử là các không gian thông tin - trải nghiệm ứng dụng công nghệ hiện đại gắn với an ninh mạng, phòng chống lừa đảo trực tuyến, trí tuệ nhân tạo, UAV, camera thông minh, bảo tàng số, quản lý xuất nhập cảnh và kỹ năng nhận diện các thủ đoạn tội phạm công nghệ cao...

Tại khu trưng bày của Cục An ninh điều tra, anh Quang Minh (trú tại Hà Nội) dành khá nhiều thời gian để trải nghiệm máy nhận diện cảm xúc. Anh tỏ ra bất ngờ khi máy có thể phân tích cảm xúc thông qua biểu cảm khuôn mặt khi trả lời câu hỏi.

Tại khu trưng bày của Cục Quản lý xuất nhập cảnh, người dân được cán bộ, chiến sĩ giải đáp những băn khoăn liên quan đến các thủ tục xuất nhập cảnh.

Lần đầu tiên, người dân được trải nghiệm sa bàn chiến thuật của lực lượng Cảnh sát gìn giữ hòa bình. Đây cũng là sa bàn để lực lượng Cảnh sát gìn giữ hòa bình học tập, huấn luyện, vận hành chiến thuật.

Khu vực tuyên truyền phòng, chống lừa đảo trực tuyến đặc biệt thu hút người dân. Tại đây, người dân được trải nghiệm vai trò “chuyên gia an ninh mạng”, nghe giới thiệu các thủ đoạn lừa đảo phổ biến trên môi trường số, cách nhận diện dấu hiệu bất thường và trang bị kỹ năng tự bảo vệ trước tội phạm công nghệ cao.