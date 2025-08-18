Trên miền Bắc, các anh đã bóc gỡ hệ thống gián điệp, cơ sở của địch cài lại; mưu trí sử dụng “trò chơi nghiệp vụ” đấu tranh thắng lợi với chiến dịch tung gián điệp biệt kích; phối hợp với quân đội đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại, góp phần vào chiến thắng 12 ngày đêm “Điện Biên Phủ trên không”.

Lịch sử còn ghi nhớ hơn một vạn cán bộ công an miền Bắc - những chiến sĩ an ninh ưu tú nhất đã được lựa chọn để vượt Trường Sơn chi viện cho an ninh miền Nam. Với khát vọng giành độc lập dân tộc, cán bộ Công an chi viện chiến trường tạm biệt gia đình, gửi con thơ cho những người vợ trẻ rồi bí mật hành quân vào miền Nam, không để lộ cho người thân biết mình làm nhiệm vụ ở đâu.

Có những cán bộ tình báo Công an bí mật vào Nam mưu trí hoạt động đơn tuyến trong bộ máy trung ương của địch bị nhiều người ở miền Bắc nghi ngờ phản bội Tổ quốc, khiến gia đình họ sống khó khăn, vất vả. Nhưng gia đình họ đã chấp nhận cuộc sống khổ cực, bằng nghị lực vươn lên với niềm tin chồng mình, cha mình sẽ không bao giờ phản bội.

Ngày giải phóng miền Nam, niềm vui của nhiều gia đình như thế được vỡ òa. Nhưng cũng có nhiều gia đình khác đón ngày chiến thắng trong sự mất mát vì người thân đã hy sinh mãi mãi không trở về. Họ là hiện thân của khát vọng vì độc lập tự do của Tổ quốc chúng ta.

Cùng với ý chí đó, lực lượng an ninh miền Nam được sự chi viện kịp thời đã lớn mạnh nhanh chóng, liên tục tổ chức tấn công địch trên khắp các chiến trường. Các chiến sĩ an ninh vùng căn cứ ngày đêm chống địch càn quét; cán bộ tình báo mưu trí chui sâu leo cao; nhiều chiến sĩ điệp báo, an ninh đã cảm tử tấn công tiêu diệt nhiều tên ác ôn đầu sỏ.

Nhiều anh em đã chiến đấu, hy sinh đến nay chưa tìm thấy hài cốt. Nhiều chiến sĩ an ninh miền Nam trong chiến đấu chẳng may bị địch bắt, bị chúng giam cầm nơi ngục tối hoặc đày đi Côn Đảo, mặc dù bị tra tấn dã man nhưng tất cả đều giữ vững khí tiết, bảo toàn bí mật của Đảng.

Tất cả những hành động anh hùng ấy, những tấm gương hy sinh anh dũng ấy và những chiến công hiển hách của lực lượng Công an trên cả hai miền đã góp phần trực tiếp và to lớn vào chiến thắng ngày 30/4/1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.