Một loạt trường lấy điểm chuẩn chỉ hơn 3 điểm/môn ở TP.HCM

Hàng loạt trường công lập ở TP.HCM chỉ mỗi môn hơn 3 điểm là trúng tuyển vào lớp 10. Cụ thể như: THPT Nguyễn Văn Linh; THPT Long Trường; THPT Nguyễn Văn Tăng; THPT Bình Chánh; THPT Năng khiếu TDTT huyện Bình Chánh; THPT Phong Phú; THPT Đa Phước; THCS và THPT Thạnh An; THPT Bình Khánh; THPT Cần Thạnh; THPT An Nghĩa; THPT An Nhơn Tây

THPT Trung Lập.

Đối với điểm xét tuyển vào lớp 10 THPT công lập TP.HCM= Điểm thi môn Ngữ văn + Điểm thi môn Ngoại ngữ + Điểm thi môm Toán + Điểm ưu tiên (nếu có).

Điểm bài thi là tổng điểm thành phần của từng câu hỏi trong đề thi. Điểm bài thi được cho theo thang điểm từ điểm 0 đến điểm 10, điểm lẻ đến 0,25. Điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên tối đa không quá 3 điểm. Thí sinh trúng tuyển phải dự thi đủ cả 3 bài thi và không có bài thi nào bị điểm 0.

Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh từng trường, số lượng đăng ký các nguyện vọng và điểm xét tuyển, Sở GD-ĐT sẽ xét duyệt và công bố điểm chuẩn của từng trường theo nguyên tắc điểm chuẩn nguyện vọng 2 cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 và điểm chuẩn nguyện vọng 3 cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 2. Việc trúng tuyển của học sinh sẽ căn cứ vào 3 nguyện vọng mà học sinh đã đăng kí theo thứ tự ưu tiên từ nguyện vọng 1 đến nguyện vọng 2 và cuối cùng là nguyện vọng 3. Các trường chỉ được nhận các học sinh trúng tuyển lớp 10 theo đúng danh sách mà Sở GD-ĐT đã xét duyệt.

Trong kỳ thi vào lớp 10 TP.HCM có 2 thí sinh cùng có điểm xét tuyển đạt 29. Đây cũng là hai thủ khoa của kỳ thi lớp 10 năm nay ở TP.HCM.



Thí sinh đầu tiên có số báo danh 90140 đạt 9 điểm môn Văn; Ngoại ngữ đạt 10 điểm; Toán đạt 10 điểm, đạt 7 điểm môn chuyên.



Thí sinh thứ 2 cũng đạt 29 điểm là số báo danh 91182. Thí sinh này đạt 9 điểm môn Văn, Ngoại ngữ đạt 10 điểm; Toán đạt 10 điểm và 9,25 điểm môn chuyên.

Theo phân tích của VietNamNet, điểm thi lớp 10 môn Ngữ văn điểm cao nhất là 9,5 điểm.

Có 5 thí sinh được 9,5 điểm môn Ngữ văn. Trong khi đó, có 504 thí sinh đạt điểm từ 9 trở lên.

Môn Toán có có 190 đạt điểm 10 tuyệt đối.

Có 1612 thí sinh đạt từ điểm 9 trở lên.

Môn Ngoại ngữ có có 478 điểm 10 tuyệt đối.

Có 7487 thí sinh có điểm từ 9 trở lên.

Đặc biệt môn Chuyên có 6 thí sinh đạt điểm 10.