TPHCM: Đầu tư hàng trăm triệu để đưa mèo đi thi “hoa hậu”

Ngày 22/3, cuộc thi “Hoa hậu mèo” với chủ đề Home is where the cat is (Nhà là nơi mèo thuộc về) được tổ chức tại TPHCM, quy tụ hơn 100 bé mèo đến từ các nước Việt Nam, Thái Lan, Nga, Trung Quốc…tham dự.