Theo ghi nhận của VietNamNet, đoạn cuối kênh hiện ngập trong rác thải và lục bình, tạo thành những mảng xanh đặc phủ kín mặt nước. Dòng chảy ứ đọng, đen ngòm và bốc mùi nồng nặc khi trời nắng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sức khỏe người dân ven kênh.