TPHCM: Kênh Nước Đen vẫn đặc kín rác, bốc mùi hôi thối sau hơn 2 năm cải tạo

Sau hơn 2 năm cải tạo, kênh Nước Đen (phường Bình Hưng Hòa, TPHCM) từng được kỳ vọng trở thành dòng chảy xanh, nhưng hiện đã tái ô nhiễm nghiêm trọng, gây mất mỹ quan đô thị.