Theo báo cáo của UBND xã Tống Sơn, sáng 26/8, mưa lớn với lượng đo được tại trạm lên tới 112mm đã khiến nước sông Lèn vượt báo động 3. Nước từ thượng nguồn dồn về kênh II trong khi sông Hoạt dâng cao, cống kênh II không thể mở xả, dẫn đến áp lực lớn tại nhiều điểm xung yếu.

Đoạn kênh bị vỡ 50m khiến gần 400ha hoa màu và thủy sản của người dân bị ngập. Ảnh: Lê Dương

Đảng ủy, UBND xã Tống Sơn đã huy động khoảng 400 lượt người cùng công an, dân quân, lực lượng hộ đê tham gia ứng cứu. Hàng chục xe tải, xe công nông, máy xúc cùng 12.000 bao tải đất, đá, 300 cọc tre được đưa đến gia cố các vị trí tràn, bước đầu khắc phục tình trạng sạt lở. Tuy nhiên, đến 19h30 cùng ngày, đoạn kênh yếu nhất đã bị vỡ với chiều dài khoảng 50m.

Ngay khi xảy ra sự cố, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời, triển khai phương án sơ tán dân và tài sản khỏi khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người.

Nước ngập hết hoa màu và ao nuôi cá. Ảnh: Lê Dương

Theo thống kê ban đầu, xã không có thiệt hại về người, nhà cửa và giao thông, song nhiều tài sản và sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề. Toàn xã có 251,7ha lúa bị ngập (trong đó 28ha ngập lút hoàn toàn), hơn 50ha rau màu, hoa huệ, đào cảnh, ngô, đậu lạc và 76ha thủy sản bị thiệt hại.

Những gốc cây bị nước cuốn trôi. Ảnh: Lê Dương

Ông Nguyễn Xuân Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Tống Sơn cho biết, do vị trí bờ kênh nhỏ, yếu nên không thể vận chuyển vật liệu trực tiếp vào bên trong được mà phải mở đường, do đó phải mất thêm thời gian để khắc phục, gia cố đoạn bị vỡ.

Hiện địa phương đang tiếp tục khơi thông dòng chảy, bơm tiêu nước để bảo vệ diện tích hoa màu còn lại, đồng thời phối hợp Công ty Bắc Sông Mã (đơn vị quản lý tuyến kênh) gia cố bờ kênh, sẵn sàng ứng phó khi có diễn biến phức tạp.

Đơn vị thi công đang mở đường vào để khắc phục đoạn kênh vỡ. Ảnh: Lê Dương

“Địa phương kiến nghị UBND tỉnh sớm đầu tư xây dựng cầu thay thế đập tràn Hồ Miễu, nâng cấp hệ thống thoát nước tại nút giao cao tốc xã Tống Sơn và hỗ trợ xây dựng trạm bơm tiêu ở khu vực Hà Sơn (cũ) để giảm thiểu nguy cơ ngập úng, đảm bảo sản xuất và đời sống nhân dân”, ông Dũng cho biết.