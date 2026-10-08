Theo ghi nhận của PV VietNamNet, tại các tuyến Nguyễn Gia Trí, Ung Văn Khiêm, D5…, nước dâng cao khiến nhiều phương tiện chết máy. Đến hơn 20h, một số khu vực vẫn mưa lớn, giao thông ùn ứ, người dân gặp nhiều khó khăn khi di chuyển về nhà.