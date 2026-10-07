Xem clip CSGT TPHCM hỗ trợ người dân vượt điểm ngập trong mưa lớn:

Giờ tan tầm 7/10, TPHCM mưa lớn kèm sấm sét, khiến nhiều tuyến đường như D5, Nguyễn Gia Trí, Hoàng Văn Thụ ngập nặng, giao thông ùn tắc.

Đường Trường Sơn (phường Tân Sơn Hòa), lối ra sân bay, ngập nặng sau mưa lớn, khiến xe máy di chuyển chậm qua khu vực.

Anh Quang, người dân sống tại khu vực, dọn rác quanh miệng cống để nước thoát nhanh hơn, hạn chế tình trạng ngập.

Đội CSGT Tân Sơn Nhất thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) có mặt tại đường Hoàng Văn Thụ, điều tiết giao thông, hạn chế ùn tắc kéo dài.

Tại đường D5 (phường Thạnh Mỹ Tây), sau khoảng 30 phút mưa lớn, nước nhanh chóng dâng cao, khiến người dân phải dắt xe qua đoạn ngập. Khu vực này từng ngập nặng, khiến hàng trăm xe máy hư hỏng sau trận mưa lớn ngày 1/10, được VietNamNet ghi nhận.

Chị Lan Anh đang dắt xe qua đoạn đường ngập nặng thì bất ngờ bị nước cuốn trôi dép và balo.

Một ô tô tông trúng người dân đang dắt xe máy qua đoạn đường ngập.

Đường Nơ Trang Long và Lê Quang Định mất đèn tín hiệu giao thông, lực lượng CSGT căng mình phân làn dưới mưa.

Nước dâng nhanh, người dân vội dựng “lớp phòng thủ” trước nhà bằng vách ngăn, máy bơm để ngăn nước tràn vào. Nhiều hộ không kịp chuẩn bị, nước đã tràn vào bên trong.

Anh Nguyễn Văn Tiến cho biết, mấy ngày qua, cứ hễ trời mưa là khu vực này lại xảy ra ngập.

Chủ quán cơm cho biết, chỉ cần mưa kéo dài khoảng 15 phút, cả quán lại ngập như “biến thành sông”, khiến việc buôn bán gặp nhiều khó khăn.