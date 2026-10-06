Phòng CSGT Công an TPHCM cảnh báo 122 điểm có nguy cơ ngập do mưa lớn và triều cường, đề nghị người dân chủ động theo dõi thời tiết, lựa chọn lộ trình phù hợp.

TPHCM đang bước vào cao điểm mùa mưa, trong khi nhiều đợt triều cường dâng cao có thể khiến hàng loạt tuyến đường ngập, gây ùn tắc và tiềm ẩn nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM đã rà soát, thống kê 122 điểm có nguy cơ ngập trên địa bàn, gồm 83 điểm ngập do mưa lớn và 39 điểm có nguy cơ ngập do triều cường.

CSGT phối hợp cùng các lực lượng địa phương để điều tiết giao thông. Ảnh: CSGT

83 điểm có nguy cơ ngập do mưa lớn

Theo PC08, mưa lớn có thể khiến hệ thống thoát nước quá tải, gây ngập cục bộ tại nhiều tuyến đường, nút giao.

Các điểm đáng chú ý gồm đường Lý Thường Kiệt, khu vực ngã tư Bảy Hiền, Lê Đức Anh, Hồ Học Lãm, Tỉnh lộ 10, Trần Đại Nghĩa, Trần Văn Giàu, Vĩnh Lộc, Võ Văn Vân, Lê Quang Đạo, Trần Văn Mười, Nguyễn Thị Thử, song hành Quốc lộ 22, Nguyễn Ảnh Thủ, Bà Triệu và Trưng Nữ Vương.

Một số điểm khác nằm trên đường Đỗ Mười, khu vực hầm chui cầu Bến Cát, vòng xoay Bình Phước, ngã tư Bình Phước; các tuyến Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ, Tô Ngọc Vân, Phạm Văn Đồng, Võ Chí Công, Thảo Điền - Quốc Hương và Đỗ Xuân Hợp - Tây Hòa.

Khu vực phía nam thành phố có các điểm nguy cơ ngập trên Quốc lộ 50, Nguyễn Văn Tạo, Nguyễn Bình - Lê Văn Lương, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Văn Linh, D1, D6, Hoàng Trọng Mậu, Phạm Thế Hiển, Trịnh Quang Nghị và Bùi Thanh Khiết.

Tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu, các điểm nguy cơ ngập gồm nhiều đoạn trên Quốc lộ 51, Lê Hồng Phong nối dài, đường 30/4, 2/9, Nguyễn An Ninh, Trương Công Định và Nguyễn Tất Thành.

CSGT giúp đưa phương tiện của người dân qua điểm ngập. Ảnh: CSGT

39 điểm có nguy cơ ngập do triều cường

Khi triều cường dâng cao, các khu vực ven sông, kênh rạch được cảnh báo có nguy cơ ngập gồm đường Lê Khả Phiêu, Bến Nghé, Trần Xuân Soạn, Nguyễn Thị Thập, Lê Văn Lương, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Lương Bằng, Phạm Hữu Lầu, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Bình và Lê Thị Tám.

Một số điểm khác gồm Nguyễn Văn Quỳ, Gò Công, Phan Phú Tiên, Võ Văn Kiệt, Phạm Phú Thứ, Song Hành Lớn, Trần Văn Kiểu, chân cầu Lò Gốm, Mai Xuân Thưởng, Cao Đạt, An Bình, Nguyễn Biểu, Trần Hưng Đạo, Phạm Thế Hiển và Dương Bá Trạc.

Khu vực phía đông có các điểm nguy cơ ngập tại chân cầu Rạch Chiếc, Mai Chí Thọ, đường R12 dưới chân cầu Ba Son, Nguyễn Văn Hưởng, Nguyễn Duy Trinh, Liên Phường - Bưng Ông Thoàn. Ngoài ra còn có khu vực bờ kè Lô F, cư xá Thanh Đa và đường Hà Huy Giáp.

CSGT hướng dẫn cách đi qua vùng ngập

PC08 khuyến cáo người dân chủ động theo dõi dự báo thời tiết, lịch triều cường để lựa chọn tuyến đường thay thế hoặc điều chỉnh thời gian di chuyển.

Với mực nước dưới 15cm, người điều khiển phương tiện cần giảm tốc độ, giữ đều ga, giữ khoảng cách an toàn và không phanh gấp hoặc cố vượt xe khác.

Khi nước dâng 20-30cm, vượt quá nửa bánh xe máy hoặc gần ngưỡng cửa ô tô, người dân không nên cố di chuyển. Người đi xe máy nên dắt xe đến nơi cao hoặc quay đầu; ô tô chỉ đi tiếp khi có thể quan sát rõ mức nước và điều kiện phía trước.

Với khu vực nước ngập sâu, chảy xiết, CSGT khuyến cáo tuyệt đối không di chuyển qua. Người dân cần tránh các vị trí có nguy cơ hố ga mất nắp, vật cản ngầm, dây điện, cột đèn hoặc biển quảng cáo để phòng tai nạn.

CSGT TPHCM cho biết lực lượng được tăng cường tại các điểm ngập trọng điểm trong thời gian mưa lớn, giờ cao điểm để điều tiết giao thông, hướng dẫn lộ trình, hỗ trợ phương tiện chết máy và đặt biển cảnh báo.

Khi gặp sự cố hoặc cần phản ánh tình trạng ùn tắc, ngập nước, người dân có thể liên hệ lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ hoặc gọi đường dây nóng Phòng CSGT TPHCM 0326.08.08.08.