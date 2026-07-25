"Bảo bối" giúp người Hà Nội né ùn tắc, ngập đường

Không cần chờ đến khi mắc kẹt mới biết đường ùn tắc, người dân Hà Nội giờ có thể chủ động đổi lộ trình nhờ hệ thống màn hình LED cập nhật tình hình giao thông theo thời gian thực tại các nút giao trọng điểm.