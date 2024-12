Sáng 14/12, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) phối hợp các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe container với xe máy làm một người tử vong trên tỉnh lộ 43.

Theo nguồn tin, danh tính nạn nhân được xác định là ông Đ.V.C (45 tuổi, quê Hà Nội, làm công nhân). Thông tin ban đầu, hơn 5 giờ sáng cùng ngày, xe container biển số 50LD-159... do một nam tài xế điều khiển chạy trên tỉnh lộ 43, hướng từ Bình Dương đi TP Thủ Đức (TPHCM). Lúc xe container qua địa bàn phường Bình Chiểu thì xảy ra va chạm với xe máy biển số 36P4-346... do ông C. chạy cùng chiều. Cú va chạm làm ông C. bị cuốn vào gầm, bánh xe container cán qua người, tử vong tại chỗ.

Đình Tuyến - Mộ Dung - Phước Sáng