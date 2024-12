Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang chiều nay (13/12) cho biết vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tạm giữ hình sự Trác Huỳnh An Trung (44 tuổi) và Trác Huỳnh An Thành (17 tuổi) - cùng ngụ huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang - để điều tra về hành vi “Giết người”.

Các đối tượng Trác Huỳnh An Thành (bìa trái) và Trác Huỳnh An Trung. Ảnh: Công an Kiên Giang

Theo kết quả điều tra, khoảng 16h hôm qua (12/12), tại một nhà trọ cho thuê thuộc địa bàn huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, anh N.V.Q. (29 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) cùng 4 người khác tổ chức uống rượu.

Trong lúc nhậu, ông N.V.P. (49 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) và Trung nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Khi được mọi người can ngăn, Trung bỏ đi.

Khoảng 30 phút sau, Trung điều khiển xe máy chở Thành đến chỗ nhậu tìm ông P. để "tính sổ". Ngay khi được Trung chỉ mặt, Thành dùng dao đâm ông P. tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, cả 2 đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đến khoảng 20h cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ Trung và Thành.

Vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ.

