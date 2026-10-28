Diễn ra tại Khu Ngoại giao đoàn (Hà Nội), lễ hội trở thành điểm dừng chân hấp dẫn cuối tuần khi thu hút đông đảo du khách hòa mình vào chuỗi trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc độc đáo như thử sức trò chơi truyền thống, trải nghiệm gian hàng làm đẹp hay trực tiếp mặc trang phục Hanbok. Các gian hàng ẩm thực luôn tấp nập du khách ghé thăm, hào hứng thưởng thức những món ăn đặc trưng xứ Kim Chi như bánh gạo tteokbokki hay chả cá nóng hổi. Bên cạnh việc vui chơi, nhiều bạn trẻ cũng tranh thủ dạo qua các góc trang trí bắt mắt để lưu lại vài bức hình kỷ niệm. 