Lễ hội Con đường văn hóa Hàn Quốc 2026 diễn ra trong hai ngày 24 và 25/10 tại Hà Nội, thu hút đông đảo người dân tham gia trải nghiệm vui chơi, chụp ảnh check-in và thưởng thức ẩm thực đường phố đặc sắc.

Diễn ra tại Khu Ngoại giao đoàn (Hà Nội), lễ hội trở thành điểm dừng chân hấp dẫn cuối tuần khi thu hút đông đảo du khách hòa mình vào chuỗi trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc độc đáo như thử sức trò chơi truyền thống, trải nghiệm gian hàng làm đẹp hay trực tiếp mặc trang phục Hanbok. Các gian hàng ẩm thực luôn tấp nập du khách ghé thăm, hào hứng thưởng thức những món ăn đặc trưng xứ Kim Chi như bánh gạo tteokbokki hay chả cá nóng hổi. Bên cạnh việc vui chơi, nhiều bạn trẻ cũng tranh thủ dạo qua các góc trang trí bắt mắt để lưu lại vài bức hình kỷ niệm.