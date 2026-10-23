Nằm tại vị trí trung tâm Eco Retreat, Rừng Hồng được định hình thành điểm kết nối cảnh quan, thương mại và không gian cộng đồng, mang đến nhịp sống sôi động giữa thiên nhiên.

Được khởi công từ tháng 4/2025, đại đô thị Eco Retreat lần lượt giới thiệu ra thị trường các phân khu nhà phố, biệt thự và căn hộ cao tầng.

Mới đây, nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt Rừng Hồng – phân khu nằm tại vị trí trung tâm đại đô thị, giữ vai trò kết nối các không gian cảnh quan, quảng trường và xã hội.

Rừng Hồng – Trái tim lễ hội giữa đại đô thị sinh thái Eco Retreat.

Eco Retreat là khu đô thị trị liệu, phục hồi và tái tạo rộng 220 ha, ở cửa ngõ phía Tây TP.HCM, cách Bến Bạch Đằng khoảng 30 phút di chuyển qua Đại lộ Võ Văn Kiệt và cao tốc TP.HCM – Trung Lương.

Vị trí trung tâm – nơi định hình cá tính của một đô thị

Trong cấu trúc đô thị, trung tâm thường là nơi hội tụ các tuyến giao thông, tiện ích và không gian công cộng. Đây cũng là khu vực thể hiện rõ nét sức sống cộng đồng thông qua những quảng trường, tuyến phố thương mại và các hoạt động văn hóa, xã hội diễn ra thường nhật.

Đại đô thị sinh thái Eco Retreat trở thành điểm đến của nhiều sự kiện, đón những cư dân đầu tiên về sinh sống sau 1.5 năm ra mắt

Tại Eco Retreat, vai trò của khu vực trung tâm được mở rộng theo định hướng kết nối con người với thiên nhiên, tiện ích và những trải nghiệm sống đa dạng. Thay vì dừng lại ở lợi thế giao thông, không gian này được kỳ vọng góp phần làm phong phú đời sống tinh thần và gia tăng sự gắn kết giữa các cư dân.

Khu thương mại Eco Bazaar đã đi vào hoạt động làm sôi động Rừng Hồng

Nằm tại trung tâm phân khu mùa lễ hội, Rừng Hồng sở hữu lợi thế kết nối với các trục giao thông chính như Đại lộ Quảng Trường, Đại lộ Hồ Thiên Nga và khu vực giao điểm của 6 tòa căn hộ cao tầng.

Trong quy hoạch phát triển đô thị, các toà cao tầng vốn mang đến nhu cầu sử dụng dịch vụ ổn định khi cư dân về ở, góp phần mạnh mẽ trong định hình không gian trung tâm đô thị.

Dịch vụ thương mại tại Rừng Hồng cộng hưởng nhờ các tòa cao tầng với mật độ cư dân cao.

Với vị trí này, Rừng Hồng có ưu thế từ sự thuận tiện trong việc sử dụng mọi tiện ích của đại đô thị. Thương mại dịch vụ được cộng hưởng thêm nhờ vào Eco Bazaar đã hoạt động, khối đế thương mại của các toà cao tầng. Hai trục đại lộ chính được quy hoạch có vỉa hè rộng, kết hợp sân trước của từng căn nhà, tạo ra dãy phố trải nghiệm nhiều loại hình kinh doanh như ăn uống, nhà hàng, cafe, vốn là mô hình được ưa chuộng ở các đô thị sinh thái hiện nay.

Đưa tinh thần lễ hội vào đời sống thường nhật

Tại Rừng Hồng, tinh thần lễ hội không thể hiện qua các hoạt động được sắp đặt hay tổ chức định kỳ, mà ở cách thức quy hoạch không gian, mang đến cuộc sống nhiều trải nghiệm và kết nối, làm cho con người cảm nhận niềm vui hiện diện mỗi ngày.

Các quảng trường bao quanh Rừng Hồng tạo nhịp sống sôi động, tươi vui.

Từ những đại lộ kết nối trực tiếp, cư dân có thể tiếp cận quảng trường lễ hội rộng 16.700m². Khu vực này được quy hoạch với nhiều không gian chức năng, gồm quảng trường sự kiện, sân thể thao, sân chơi trẻ em và những khoảng mở có thể linh hoạt phục vụ các hoạt động ngoài trời. Tuyến trải nghiệm tiếp tục nối dài đến Quảng trường Sáng tạo, bến kayak và Hồ Thiên Nga rộng 12ha.

Cách tổ chức này hướng đến việc đưa không gian công cộng trở thành một phần của sinh hoạt hằng ngày. Quảng trường có thể là nơi trẻ em vui chơi, người lớn rèn luyện sức khỏe, các gia đình dành thời gian bên nhau và cư dân gặp gỡ, tham gia hoạt động chung.

Rừng Hồng kết nối với các phân khu xung quanh qua các đại lộ 30-40m.

Tại Quảng trường lễ hội, các khu thể thao ngoài trời, khu vận động có mái che, sân chơi trẻ em và quảng trường cỏ được bố trí nhằm đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng. Trong đó, quảng trường cỏ vừa phục vụ hoạt động thể thao thường nhật, vừa có thể được chuyển đổi công năng để tổ chức các lễ hội, sự kiện phù hợp. Từ đây, hành trình tiếp tục kết nối đến quảng trường táng tạo, mở rộng trải nghiệm sang không gian công viên.

Cách tổ chức này cho thấy tinh thần lễ hội không chỉ được tạo nên bởi những sự kiện theo thời điểm. Giá trị của nó còn nằm ở khả năng duy trì sức sống cho không gian đô thị mỗi ngày, thông qua những hoạt động vui chơi, vận động, gặp gỡ và tận hưởng cảnh quan. Một quảng trường có thể trở thành nơi gia đình dành thời gian bên nhau, nơi trẻ em vui chơi, người lớn vận động và cộng đồng cùng tham gia những hoạt động chung.

Theo bà Mai Thị Hồng Quyên – giám đốc Kinh doanh & Marketing Ecopark: Với định hướng trị liệu, phục hồi, tái tạo; trải nghiệm sống không nhất thiết chỉ đến từ sự tĩnh lặng hay tách biệt khỏi nhịp sống đô thị. Trung tâm của mùa hễ hội được định hình giải quyết hài hoà 2 yếu tố: mật độ dân cư cao do quy hoạch cao tầng, đồng thời diện tích cảnh quan và quảng trường với quy mô lớn để đáp ứng yếu tố đặc sắc về trải nghiệm sinh thái. Nhờ đó, mảnh ghép trung tâm mùa lễ hội là Rừng Hồng có được sự vượt trội nhịp sống căng tràn năng lượng giữa thiên nhiên.

Sắc hoa hồng tạo nên bản sắc riêng

Theo định hướng thiết kế, tuyến phố lễ hội sử dụng cây xanh, hoa, ánh sáng và các điểm nhấn cảnh quan để tạo nhận diện xuyên suốt. Những khoảng dừng chân, khu vực check-in và không gian sinh hoạt ngoài trời góp phần biến hành trình di chuyển thành một trải nghiệm có chủ đích, tạo điều kiện để các hoạt động cộng đồng diễn ra linh hoạt.

Sau mỗi ban công là bức tranh thiên nhiên rực rỡ, lãng mạn.

Lấy cảm hứng từ không khí lễ hội và sắc hoa rực rỡ, Rừng Hồng lựa chọn hoa hồng làm hình ảnh chủ đạo, kết hợp cùng các loài hoa có sắc cam, hồng, vàng và đỏ như ly lửa, kèn hồng, hoa ban, bằng lăng. Bảng màu cảnh quan hướng đến cảm giác tươi vui, giàu sức sống, đồng thời tạo nên diện mạo có khả năng nhận diện riêng.

Sự kết hợp giữa chất liệu cảnh quan này với nhịp sống thương mại, giải trí và cộng đồng tạo nên một sự cân bằng thú vị cho phân khu. Không gian không chỉ hướng đến sự náo nhiệt của lễ hội mà còn mở ra những khoảng trải nghiệm nhẹ nhàng, nơi cư dân có thể tận hưởng cảnh sắc và nhịp sống theo cách riêng.

Sắc hoa hồng trở thành ngôn ngữ nhận diện tại Rừng Hồng.

Trong một đại đô thị có nhiều phân khu với những định hướng trải nghiệm khác nhau, bản sắc cảnh quan giúp mỗi nơi có một dấu ấn riêng trong ký ức của cư dân. Với Rừng Hồng, sắc hoa trở thành dấu ấn riêng, góp phần kết nối những tuyến phố, quảng trường và không gian công cộng thành một tổng thể thống nhất.

Bên cạnh cảnh quan và hoạt động cộng đồng, phân khu còn được phát triển đa dạng dòng sản phẩm. Đặc biệt, lần đầu tiên Eco Retreat ra mắt biệt thự quảng trường và nhà phố trung tâm, 2 dòng sản phẩm có vị trí đắc địa bậc nhất Eco Retreat.

Khách hàng quan tâm phân khu Rừng Hồng, Eco Retreat có thể liên hệ một trong 20 đại lý chính thức để được thông tin, hỗ trợ, tư vấn.

(Nguồn: Ecopark)