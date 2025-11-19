Khai mạc Lễ hội ẩm thực cua Cà Mau tại TPHCM: Chỉ hơn 1 giờ đã bán sạch cua

Tối 18/11, lễ hội ẩm thực cua Cà Mau tại TPHCM chính thức khai mạc tại nhà văn hóa Thanh Niên. Đây là một trong những hoạt động của ngày hội "Xin chào Cà Mau” do UBND TPHCM và UBND tỉnh Cà Mau phối hợp tổ chức.